Rode Duivels (en Club Brugge) weten hoe laat het is met wonderkind dat naar Chelsea zal trekken

Rode Duivels (en Club Brugge) weten hoe laat het is met wonderkind dat naar Chelsea zal trekken
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Le Kazakhstan aura fort à faire pour se remettre de sa défaite 6-0 face à la Belgique au match aller. L'équipe comptera beaucoup sur Dastan Satpaev, âgé de seulement 17 ans, qui a rapidement ouvert le score pour les Belges.

In het Lotto Park had Thibaut Courtois niet echt de kans gehad om op te vallen. Hoewel de Kazachen tot de veertigste minuut standhielden voordat ze er zes om de oren kregen, hadden de bezoekers onze verdediging nauwelijks bedreigd.

Satpaev meteen aan het kanon voor Kazachstan

Ook Dastan Satpaev had geen gemakkelijke wedstrijd beleefd. In eigen land wordt de jongen, die pas in augustus 17 jaar werd, nochtans beschouwd als een toekomstige ster van het Europese voetbal. Dat beweest hij opnieuw met een snelle goal tegen de Rode Duivels in de terugwedstrijd.

Opgeleid sinds zijn achtste in de academie van Kairat Almaty toonde Satpaev zich meteen als een ruwe diamant. Met een neus voor doelpunten is de aanvaller verre van tevreden met wachten op de bal in de zestienmeter. Met zijn 1 meter 76 laat hij andere kwaliteiten zien, zoals zijn schot van buiten de zestien, zijn snelheid en zijn spelinzicht.

Een explosieve mix voor zo'n jong talent. Chelsea heeft hem dan ook deze zomer al binnengehaald. The Blues hebben iets meer dan twee miljoen euro uitgegeven om ervoor te zorgen dat Satpaev zich na dit seizoen bij hen voegt.

Heeft Chelsea nu al een goede zaak gedaan?

Sinds de aankondiging van de transfer heeft Dastan Satpaev zich verder ontwikkeld: hij staat op 14 doelpunten en 7 assists in 26 wedstrijden in de Kazachse competitie en heeft gescoord in de laatste vijf wedstrijden.

Hij wint ook aan ervaring dankzij zijn basisplaatsen in de Champions League tegen teams van het kaliber van Real Madrid, Inter Milan of Sporting Portugal, voordat hij de strijd met Club Brugge aangaat in januari. En dat nadat hij al drie doelpunten had gescoord in de voorrondes van het kampioenenbal. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Club Brugge
België
Dastan Satpaev

Meer nieuws

Toch wel een blamage: Rode Duivels kunnen niet winnen van 10 Kazachen en moeten het dinsdag afmaken

Toch wel een blamage: Rode Duivels kunnen niet winnen van 10 Kazachen en moeten het dinsdag afmaken

16:56
Analisten laten er geen enkele twijfel over bestaan na slechte eerste helft Rode Duivels

Analisten laten er geen enkele twijfel over bestaan na slechte eerste helft Rode Duivels

16:00
Marc Degryse had andere keuze gemaakt bij Rode Duivels

Marc Degryse had andere keuze gemaakt bij Rode Duivels

15:40
België als nummer 31? Dit zijn de eerste 30 landen die zich al hebben gekwalificeerd voor het WK 2026

België als nummer 31? Dit zijn de eerste 30 landen die zich al hebben gekwalificeerd voor het WK 2026

15:00
Stilaan echt het einde van een tijdperk? Bijzonder symbool na vijftien jaar bij Rode Duivels

Stilaan echt het einde van een tijdperk? Bijzonder symbool na vijftien jaar bij Rode Duivels

14:30
Franky Van der Elst laat zich uit over Nathan De Cat: "Laatste wat ik ga doen"

Franky Van der Elst laat zich uit over Nathan De Cat: "Laatste wat ik ga doen"

17:30
🎥 Club Brugge komt in pompend filmpje met hoopvol bericht over Simon Mignolet

🎥 Club Brugge komt in pompend filmpje met hoopvol bericht over Simon Mignolet

17:00
Niemand komt in de buurt: de fabelachtige reeks van Rode Duivels gaat voorlopig verder

Niemand komt in de buurt: de fabelachtige reeks van Rode Duivels gaat voorlopig verder

12:30
LIVE: Zet Rudi Garcia Onana op de bank en krijgt Mechele nog eens een cap?

LIVE: Zet Rudi Garcia Onana op de bank en krijgt Mechele nog eens een cap?

11:23
Rudi Garcia heeft knopen door te hakken: dit is de vermoedelijke basiself van de Rode Duivels

Rudi Garcia heeft knopen door te hakken: dit is de vermoedelijke basiself van de Rode Duivels

11:00
2
JPL-club in de problemen? Absolute sterkhouder geblesseerd bij nationale ploeg

JPL-club in de problemen? Absolute sterkhouder geblesseerd bij nationale ploeg

16:30
Lof voor Union (en kritiek voor Genk, Anderlecht en Club): "Het is geen hogere wiskunde of goochelshow"

Lof voor Union (en kritiek voor Genk, Anderlecht en Club): "Het is geen hogere wiskunde of goochelshow"

14:00
Zelfs niet op de bank: wat is er aan de hand met Mario Stroeykens?

Zelfs niet op de bank: wat is er aan de hand met Mario Stroeykens?

11:40
1
Deze winter al een transfer voor Romeo Vermant?

Deze winter al een transfer voor Romeo Vermant?

12:00
1
Johan Boskamp maakt Cristiano Ronaldo met de grond gelijk

Johan Boskamp maakt Cristiano Ronaldo met de grond gelijk

13:00
6
Miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Na Engelse roeren ook Duitse topclubs zich voor middenvelder'

Miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Na Engelse roeren ook Duitse topclubs zich voor middenvelder'

08:20
9
Rudi Garcia houdt lippen stijf op elkaar in doelmannenkwestie, Boskamp is formeel

Rudi Garcia houdt lippen stijf op elkaar in doelmannenkwestie, Boskamp is formeel

09:00
1
Rudi Garcia houdt zich niet in over trainersontslag en 'onvervangbare' De Bruyne: "Wereldklasse, maar..."

Rudi Garcia houdt zich niet in over trainersontslag en 'onvervangbare' De Bruyne: "Wereldklasse, maar..."

21:42
Anthony Moris duwt Anderlecht en Standard onder de bus: "Na tien minuten afgezet"

Anthony Moris duwt Anderlecht en Standard onder de bus: "Na tien minuten afgezet"

11:20
Tielemans legt de lat hoog, maar geeft ook zijn visie op afwezigheid van 'luide stem' Lukaku, KDB en Courtois

Tielemans legt de lat hoog, maar geeft ook zijn visie op afwezigheid van 'luide stem' Lukaku, KDB en Courtois

21:00
De 6-0 uit september heeft geen indruk gemaakt: Kazachse bondscoach doet gewaagde uitspraak over Jérémy Doku

De 6-0 uit september heeft geen indruk gemaakt: Kazachse bondscoach doet gewaagde uitspraak over Jérémy Doku

20:40
2
Rode Duivels kunnen sneller zijn dan Oranje, de kritiek is niet mals: "Het is laksheid, het is heel slecht"

Rode Duivels kunnen sneller zijn dan Oranje, de kritiek is niet mals: "Het is laksheid, het is heel slecht"

06:30
'Nog een wijziging doorgevoerd in plannen voor oefenkamp en oefenmatchen van Rode Duivels in de VS'

'Nog een wijziging doorgevoerd in plannen voor oefenkamp en oefenmatchen van Rode Duivels in de VS'

20:20
Boskamp streng voor Anderlecht: "Al acht keer gedacht en telkens stelden ze me teleur"

Boskamp streng voor Anderlecht: "Al acht keer gedacht en telkens stelden ze me teleur"

10:30
'Club Brugge en Genk gaan strijd opnieuw aan voor dure flankaanvaller'

'Club Brugge en Genk gaan strijd opnieuw aan voor dure flankaanvaller'

10:00
Franky Van der Elst streng voor De Cat & co: "Vergiftigd geschenk, geen drive"

Franky Van der Elst streng voor De Cat & co: "Vergiftigd geschenk, geen drive"

08:40
Heel veel interesse in De Cat: '38 miljoen euro én nog een jaartje bij Anderlecht'

Heel veel interesse in De Cat: '38 miljoen euro én nog een jaartje bij Anderlecht'

09:30
12
Duidelijke signalen vanuit Schotland: Club Brugge heeft meer zekerheid of het Nicky Hayen kan houden of niet

Duidelijke signalen vanuit Schotland: Club Brugge heeft meer zekerheid of het Nicky Hayen kan houden of niet

07:00
1
Wie als vervanger voor Zeno Debast bij Rode Duivels? Dit zijn de twee kandidaten

Wie als vervanger voor Zeno Debast bij Rode Duivels? Dit zijn de twee kandidaten

14/11
5
Onverwachte wending na persmoment: plots grote twijfels om Youri Tielemans

Onverwachte wending na persmoment: plots grote twijfels om Youri Tielemans

14/11
3
Mag Anderlecht dromen van grote terugkeer? "Symbooldossier van Coucke"

Mag Anderlecht dromen van grote terugkeer? "Symbooldossier van Coucke"

08:00
Ex-speler Gent, Antwerp en Beveren maakt grote sier in Australië en maakt wens bekend

Ex-speler Gent, Antwerp en Beveren maakt grote sier in Australië en maakt wens bekend

07:30
🎥 Anderlecht heeft De Cat alweer terug: Belgische U17 uitgeschakeld op WK na enorme blunders tegen Portugal

🎥 Anderlecht heeft De Cat alweer terug: Belgische U17 uitgeschakeld op WK na enorme blunders tegen Portugal

14/11
27
Voormalig jeugdspeler Club Brugge dan toch niet naar Anderlecht gegaan: dit heeft hij er zelf over te zeggen

Voormalig jeugdspeler Club Brugge dan toch niet naar Anderlecht gegaan: dit heeft hij er zelf over te zeggen

23:00
1
Spijt van zijn vertrek? Bij Antwerp was hij de koning te rijk en nu krijgt hij bakken kritiek

Spijt van zijn vertrek? Bij Antwerp was hij de koning te rijk en nu krijgt hij bakken kritiek

22:30
5
"Hij zal starten": bondscoach Rudi Garcia laat er geen twijfels over bestaan voor cruciale clash

"Hij zal starten": bondscoach Rudi Garcia laat er geen twijfels over bestaan voor cruciale clash

14/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Johan Boskamp maakt Cristiano Ronaldo met de grond gelijk André Coenen André Coenen over Deze vier eersteklassers willen een nieuw stadion bouwen, zo snel mogelijk ontleder ontleder ontleder ontleder over Kazachstan - België: 1-1 Jolige Joep Jolige Joep over Geen goede dag voor onze jeugd: Jonge Duivels gaan onderuit en Duranville (ex-RSCA) mist beste Belgische kans FCB vo altijd FCB vo altijd over Miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Na Engelse roeren ook Duitse topclubs zich voor middenvelder' TIGERMANIA TIGERMANIA over Zelfs niet op de bank: wat is er aan de hand met Mario Stroeykens? Walter Baseggio Walter Baseggio over Heel veel interesse in De Cat: '38 miljoen euro én nog een jaartje bij Anderlecht' cartman_96 cartman_96 over Rudi Garcia heeft knopen door te hakken: dit is de vermoedelijke basiself van de Rode Duivels cartman_96 cartman_96 over Rudi Garcia houdt lippen stijf op elkaar in doelmannenkwestie, Boskamp is formeel Stalle Stalle over Onverwachte wending na persmoment: plots grote twijfels om Youri Tielemans Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved