Rode Duivels (en Club Brugge) weten hoe laat het is met wonderkind dat naar Chelsea zal trekken

Le Kazakhstan aura fort à faire pour se remettre de sa défaite 6-0 face à la Belgique au match aller. L'équipe comptera beaucoup sur Dastan Satpaev, âgé de seulement 17 ans, qui a rapidement ouvert le score pour les Belges.

In het Lotto Park had Thibaut Courtois niet echt de kans gehad om op te vallen. Hoewel de Kazachen tot de veertigste minuut standhielden voordat ze er zes om de oren kregen, hadden de bezoekers onze verdediging nauwelijks bedreigd.

Satpaev meteen aan het kanon voor Kazachstan

Ook Dastan Satpaev had geen gemakkelijke wedstrijd beleefd. In eigen land wordt de jongen, die pas in augustus 17 jaar werd, nochtans beschouwd als een toekomstige ster van het Europese voetbal. Dat beweest hij opnieuw met een snelle goal tegen de Rode Duivels in de terugwedstrijd.

Opgeleid sinds zijn achtste in de academie van Kairat Almaty toonde Satpaev zich meteen als een ruwe diamant. Met een neus voor doelpunten is de aanvaller verre van tevreden met wachten op de bal in de zestienmeter. Met zijn 1 meter 76 laat hij andere kwaliteiten zien, zoals zijn schot van buiten de zestien, zijn snelheid en zijn spelinzicht.

Een explosieve mix voor zo'n jong talent. Chelsea heeft hem dan ook deze zomer al binnengehaald. The Blues hebben iets meer dan twee miljoen euro uitgegeven om ervoor te zorgen dat Satpaev zich na dit seizoen bij hen voegt.





Heeft Chelsea nu al een goede zaak gedaan?

Sinds de aankondiging van de transfer heeft Dastan Satpaev zich verder ontwikkeld: hij staat op 14 doelpunten en 7 assists in 26 wedstrijden in de Kazachse competitie en heeft gescoord in de laatste vijf wedstrijden.

Hij wint ook aan ervaring dankzij zijn basisplaatsen in de Champions League tegen teams van het kaliber van Real Madrid, Inter Milan of Sporting Portugal, voordat hij de strijd met Club Brugge aangaat in januari. En dat nadat hij al drie doelpunten had gescoord in de voorrondes van het kampioenenbal.