Rudi Garcia houdt lippen stijf op elkaar in doelmannenkwestie, Boskamp is formeel

Youri Tielemans zal tegen Kazachstan onze kapitein zijn en dus in de basis starten volgens bondscoach Rudi Garcia. Over de doelmannenkwestie is hij voorlopig veel voorzichtiger, want hij wilde weinig zeggen daarover.

Thibaut Courtois is er niet bij tegen Kazachstan en Liechtenstein door een blessure en dus is het uitkijken naar wie Rudi Garcia in doel zal gaan zetten tegen beide landen.

Wie staat bij de Rode Duivels in doel tegen Kazachstan?

Te beginnen tegen Kazachstan. Matz Sels was de voorbije keren ook al de vervanger van Thibaut Courtois, terwijl Senne Lammens al goede dingen heeft laten zien bij Manchester United sinds zijn transfer vanuit Antwerp.

"Het is geen moeilijke keuze geweest, maar ik houd de informatie voor mij voorlopig", aldus Rudi Garcia op zijn persconferentie voorafgaand aan het duel met Kazachstan.

Johan Boskamp is duidelijk: Sels moet starten in doel

De bondscoach wil de tegenstander niet slimmer maken dan nodig. En zo blijft het nog enkele uren afwachten wie er in doel zal staan. Al is het voor Johan Boskamp alvast een uitgemaakte zaak.





"Sels, toch? Senne Lammens heeft nog maar vijf wedstrijden gespeeld bij Man. United terwijl Sels al twee jaar de pannen van het dak keept bij Nottingham Forest. Ik gun het Lammens wel hoor, maar voor mij zou Sels de enige logische keuze zijn", klinkt het in Het Belang van Limburg.