Waarom staat Romeo Vermant in rijtje met onder meer Gert Verheyen, Guy Thys en Kevin Vandenbergh?
Romeo Vermant is officieel Rode Duivel. Op die manier is hij als zoon van Sven Vermant niet de eerste Rode Duivel wiens vader ook ooit bij de nationale ploeg van ons land speelde. Vermant komt in een mooi rijtje terecht.

Roméo Vermant mocht in de slotfase van Kazachstan - België invallen voor de Rode Duivels. Hij kreeg nog één grote kans, maar kon de 1-2 niet maken. Daardoor bleef het bij een gelijkspel in Astana.

Vermant in het spoor van Verheyen & co

Exact dertig jaar geleden maakte zijn vader Sven Vermant op een betere manier zijn debuut, door met 0-2 te gaan winnen in Armenië. Uiteindelijk zou hij van 1995 tot 2004 Rode Duivel zijn.

Vermant is de negende 'zoon van' die net als zijn vader in de nationale ploeg minuten heeft weten te maken. Acht duo's gingen de Vermantjes voor dus. 

Negende vader-zoon als Rode Duivels

In een ver verleden waren dat onder meer de familie Saeys (Louis en André), Dries (Leopold en Marcel), Martens (Honoré en Maurice) en ook Thys - bondscoach Guy Thys en zijn vader Ivan Thys. Zowel Alfons als zoon Filip Haagdoren kwamen maar tot één cap.

Doen zeker wél een balletje rinkelen: Jan en Gert Verheyen, Jos en Koen Daerden en Erwin en Kevin Vandenbergh. Die laatste twee zonen maakten hun debuut in 2007 tegen Tsjechië. En nu is er dus ook Vermant.

