Marc Wilmots heeft enorme lof voor Club Brugge-speler: "Een goudmijn!"

Foto: © photonews

Joaquin Seys greep zaterdag zijn kans bij zijn eerste basisplaats voor de Rode Duivels tegen Kazachstan. De 20-jarige linksback van Club Brugge leverde een solide prestatie en liet meteen een goede indruk achter.

“Hij is een goudmijn", reageerde Marc Wilmots na de wedstrijd bij RTBF. “Of hij nu rechts of links speelt, maakt weinig verschil voor hem,” benadrukte de voormalige bondscoach, die vooral de polyvalentie van Seys prijst.

Wilmots zag Seys ook naar voren durven gaan. “Ik zag hem twintig meter voor Doku vertrekken en het lukte goed. Het was de perfecte match voor hem, al zal het tegen sterkere teams een ander verhaal zijn, zeker defensief", voegde hij eraan toe.

Betrouwbare optie na De Cuyper

Volgens Frédéric Waseige is de integratie van Seys in de nationale ploeg vooral interessant voor de concurrentiepositie op linksachter. “Maxim De Cuyper is altijd sterk als hij speelt, maar met Seys hebben we eindelijk een betrouwbare andere optie op links", aldus Waseige.

De Club Brugge-speler toonde tijdens zijn basisplaats veel persoonlijkheid en durf. “Hij leek helemaal niet onder de indruk van zijn eerste start. Het was zeer positief, ook al was het alleen tegen Kazachstan", analyseerde Waseige.

Seys bewees eerder al tegen Lamine Yamal tijdens Brugge–Barcelona dat hij zich kan redden tegen topvoetbal. Met 61 wedstrijden op zijn naam bij Club Brugge, lijkt de jonge back klaar voor verdere progressie in de komende jaren.

