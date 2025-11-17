Zonder Ronaldo: Portugal geeft het heilige nummer 7 aan... een speler van Club Brugge

Portugal heeft zich geplaatst voor het WK na een overdonderende 9-1-zege tegen Armenië. Zonder de geschorste Cristiano Ronaldo maakte vooral João Neves indruk, terwijl invaller Carlos Forbs opvallend het heilige rugnummer 7 droeg.

Portugal kwalificeerde zich zondag voor het WK in Noord-Amerika. We kunnen stellen dat Cristiano Ronaldo niet echt gemist werd bij het thuisland, dat Armenië ontving in het stadion van FC Porto. Hij was geschorst.

Renato Veiga zette Portugal op voorsprong na zeven minuten spelen, terwijl Spertsyan gelijkmaakte na zo'n 18 minuten. Kort voor het halfuur scoorde Gonçalo Ramos de 2-1. Nadien liet het thuisland geen spaander heel van Armenië.

Portugal verzekert zich van WK-ticket na monsterzege

João Neves (2x) en Bruno Fernandes scoorden nog voor rust, waardoor we met een 5-1 tussenstand gingen rusten. Na de koffie zette Bruno Fernandes zich opnieuw twee keer aan het kanon, waarvan één keer vanop de stip.

João Neves maakte zijn hattrick volledig in minuut 81, terwijl Francisco Conceição de eindstand vastzette in het absolute slot: 9-1. Portugal verzekerde zich op deze manier van een ticket voor het WK.

Portugal’s Carlos Forbs wore the No. 7 jersey today against Armenia which is usually Cristiano Ronaldo’s number 🔥



Portugal’s new No. 7 for the time being 😅 pic.twitter.com/F5l8u6PmQP — ESPN FC (@ESPNFC) November 16, 2025

Carlos Forbs met het heilige nummer

Nog opvallend; Roberto Martinez liet Club Brugge-speler Carlos Forbs invallen in minuut 56. In afwezigheid van Cristiano Ronaldo mocht hij het heilige nummer 7 dragen. Al lijkt dat voorlopig maar eenmalig te zijn. Zouden zijn twee doelpunten en assist tegen FC Barcelona hier iets mee te maken hebben gehad?