Zonder Ronaldo: Portugal geeft het heilige nummer 7 aan... een speler van Club Brugge

Portugal heeft zich geplaatst voor het WK na een overdonderende 9-1-zege tegen Armenië. Zonder de geschorste Cristiano Ronaldo maakte vooral João Neves indruk, terwijl invaller Carlos Forbs opvallend het heilige rugnummer 7 droeg.

Portugal kwalificeerde zich zondag voor het WK in Noord-Amerika. We kunnen stellen dat Cristiano Ronaldo niet echt gemist werd bij het thuisland, dat Armenië ontving in het stadion van FC Porto. Hij was geschorst.

Renato Veiga zette Portugal op voorsprong na zeven minuten spelen, terwijl Spertsyan gelijkmaakte na zo'n 18 minuten. Kort voor het halfuur scoorde Gonçalo Ramos de 2-1. Nadien liet het thuisland geen spaander heel van Armenië.

Portugal verzekert zich van WK-ticket na monsterzege

João Neves (2x) en Bruno Fernandes scoorden nog voor rust, waardoor we met een 5-1 tussenstand gingen rusten. Na de koffie zette Bruno Fernandes zich opnieuw twee keer aan het kanon, waarvan één keer vanop de stip.

João Neves maakte zijn hattrick volledig in minuut 81, terwijl Francisco Conceição de eindstand vastzette in het absolute slot: 9-1. Portugal verzekerde zich op deze manier van een ticket voor het WK.

Carlos Forbs met het heilige nummer

Nog opvallend; Roberto Martinez liet Club Brugge-speler Carlos Forbs invallen in minuut 56. In afwezigheid van Cristiano Ronaldo mocht hij het heilige nummer 7 dragen. Al lijkt dat voorlopig maar eenmalig te zijn. Zouden zijn twee doelpunten en assist tegen FC Barcelona hier iets mee te maken hebben gehad?

WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Club Brugge
Armenië
Carlos Forbs

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 2-3 Ierland Ierland
Portugal Portugal 9-1 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 2-0 IJsland IJsland
Servië Servië 2-1 Letland Letland
Albanië Albanië 0-2 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-3 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 4-1 Moldavië Moldavië
Italië Italië 1-4 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 20:45 Slovakije Slovakije
Malta Malta 20:45 Polen Polen
Montenegro Montenegro 20:45 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 20:45 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 20:45 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 20:45 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 18/11 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 18/11 Griekenland Griekenland
Wales Wales 18/11 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 18/11 Denemarken Denemarken
België België 18/11 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 18/11 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 18/11 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 18/11 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 18/11 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 18/11 Zwitserland Zwitserland

