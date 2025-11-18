Speler STVV (met verleden bij Beerschot) is formeel: "Antwerp? Nooit van mijn leven!"

Ilias Sebaoui kwam deze zomer over van Feyenoord naar STVV. De Antwerpenaar heeft een verleden bij Beerschot en dus zijn er een aantal zaken in zijn voetbaltoekomst die nu al vastliggen. Zo zal hij nooit voor Royal Antwerp FC spelen, zo blijkt.

STVV kocht Ilias Sebaoui voor een miljoen euro van Feyenoord volgens Transfermarkt, ook al heeft de speler er een marktwaarde van 1,5 miljoen euro.

STVV-speler Sebaoui is een jeugdproduct van Beerschot

Dit seizoen was hij al goed voor één goal en één assist in veertien wedstrijden voor STVV. Vorig seizoen leende Feyenoord hem uit aan Heerenveen, in het verleden speelde hij ook al voor onder meer Dordrecht en Beerschot.

Het jeugdproduct van De Mannekes - met een tussenstapje bij Waasland-Beveren - is een echte Antwerpenaar. En dus zal hij ook nooit voor Antwerp spelen, als supporter van Beerschot. De derbysfeer kent hij als de beste.

Antwerp toonde al interesse in Ilias Sebaoui

"Als Antwerp belt? Nooit van mijn leven. Als Beerschot-man is dat echt ondenkbaar. Antwerp heeft ooit interesse gehad, maar de rivaliteit tussen de twee clubs is gigantisch", is hij duidelijk op de webstek van STVV.

"Ik heb één derby meegemaakt. We verloren met 2-1, maar ik werd ‘man van de match’. Dat was mijn beste match ooit en daar bewaar ik een mooie herinnering aan. Natuurlijk wil ik dat hier bij STVV nog eens overdoen ... en dan liefst wel winnen."