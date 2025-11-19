Deze ex-Rode Duivel is helemaal vergeten in België, maar mag nu wel naar het WK ...

Deze ex-Rode Duivel is helemaal vergeten in België, maar mag nu wel naar het WK ...

Wat een verhaal voor Hannes Delcroix. De ex-Rode Duivel heeft dit jaar zijn sportnationaliteit veranderd en gekozen om zijn geboorteland Haïti te vertegenwoordigen... en daar heeft hij zeker geen spijt van.

Hoewel het onderwerp van spelers met een dubbele nationaliteit de afgelopen jaren in België voor verdeeldheid zorgt, is er een prachtig verhaal dat iedereen kan verenigen: dat van Hannes Delcroix. Op 26-jarige leeftijd leek de voormalige centrale verdediger van RSC Anderlecht mijlenver verwijderd van deelname aan het WK 2026.

Althans... als Rode Duivel dan toch. Delcroix, die in 2020 één keer werd opgeroepen onder Roberto Martinez, verloor de draad van zijn carrière na een transfer naar Burnley in 2023 en enkele vrijwel lege seizoenen. Ook dit seizoen moet hij genoegen nemen met het B-team van The Clarets in The Championship.

Delcroix gaat wel degelijk naar het Wereldkampioenschap

Maar Hannes Delcroix is geboren in Petite-Rivière de l'Artibonite in Haïti, en kon technisch gezien vanaf dit jaar worden opgeroepen door de Grenadiers, die daar geen gras over hebben laten groeien. Van Belgisch international is Delcroix succesvol Haïtiaans international geworden.

Door te bewijzen dat hij ondanks zijn gebrek aan speeltijd op hoog niveau nog steeds in staat was om het 'werk te doen', heeft Hannes Delcroix drie wedstrijden voor Haïti gespeeld. Niet alleen is de kleine Caraïbische natie sindsdien ongeslagen, maar Delcroix heeft zelfs geen enkel doelpunt geïncasseerd.

En beter nog: door gisterenavond Nicaragua te verslaan, heeft Haïti zich geplaatst voor het WK 2026, voor het eerst sinds 1974. Hannes Delcroix zal er dus zeker bij zijn op het WK. En wat als hij België tegenkomt?

