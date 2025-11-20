Jong Belgische talent met verleden bij Anderlecht en Charleroi is helemaal terug na hartprobleem op het veld

Samuel Nibombé heeft zijn terugkeer gemaakt bij AS Monaco U19. Hij nam deel aan de 4-3 overwinning van zijn team tegen SC Air Bel U19. En zo is hij helemaal terug na moeilijke maanden. Een geweldige opsteker.

De Belgische verdedigende middenvelder heeft zijn eerste wedstrijd sinds mei gespeeld. Hij kreeg te maken met een hartprobleem tijdens de finale van de Challenge Espoirs tussen Stade Rennais en Monaco.

AS Monaco nam geen risico's met jonge Belg

De 18-jarige speler werd toen bij bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht. Ondertussen gaat het veel beter met hem en is hij nu opnieuw klaar om te laten zien waartoe hij in staat is.

De club uit Monaco steunde hem afgelopen juli. Hij werd begroet door de spelers van het eerste elftal voordat zij naar Engeland vertrokken voor een stage. "Ik heb veel steun gekregen, dat deed me goed. Binnenkort ben ik terug op het veld", verklaarde de middenvelder die opgeleid is bij Bergen en ook een verleden heeft bij Charleroi en Anderlecht.

Terugkeer eindelijk een feit voor Samuel Nibombé

Het moment van zijn terugkeer is eindelijk aangebroken, iets meer dan vier maanden later. Uiteraard zijn er geen risico's genomen voordat hij weer de voetbalvelden betrad. De volgende wedstrijd van AS Monaco U19 staat gepland voor aanstaande zaterdag.

De Monegasken gaan naar Montpellier voor de elfde speeldag van het Frans U19-kampioenschap. AS Monaco staat momenteel op de tweede plaats, voor Montpellier, dat twee punten minder heeft (17) en een wedstrijd minder gespeeld heeft. Gazélec FC Ajaccio voert de ranglijst aan met 22 punten.