Versterking op komst in de winter? 'Club Brugge richt pijlen op veelbelovend 18-jarig talent uit Zwitserland'

Club Brugge blijft scouten en voorbereiden op de wintermercato. Blauw-zwart richt zijn pijlen opnieuw op Zwitserland, waar een veelbelovend toptalent nadrukkelijk in beeld komt.

Club Brugge heeft de laatste jaren enorm goede transfers gedaan. Zowel op inkomend als op uitgaand vlak heeft blauw-zwart mooie dingen gerealiseerd. Maar dat betekent niet dat het nu plots ophoudt.

Integendeel, de Bruggelingen zijn de transfermarkt al op. Het lijkt er namelijk sterk op dat Club zijn wintermercato al voorbereidt, en daarvoor kijkt het opnieuw naar Zwitserland.

Club Brugge aast op Cheveyo Tsawa

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft Club Cheveyo Tsawa heel hoog op zijn lijstje geplaatst. Tsawa is een 18-jarige centrale middenvelder die bij FC Zurich speelt.

De Zwitserse jeugdinternational startte dit seizoen al in 11 van de 13 competitiewedstrijden bij zijn club op het hoogste niveau. Hij was al goed voor twee doelpunten.

Tsawa wordt als een groot talent gezien, Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 4 miljoen euro. Met Ardon Jashari heeft Club in ieder geval al een goede ervaring met transfers uit Zwitserland.