Ruben Van Gucht doet het opnieuw: "Nog nooit datingapp gebruikt, ik heb ook maar zeven dagen in de week"

Ruben Van Gucht is - zoals geweten - van zowat alle markten thuis. Woensdagavond was hij de nieuwkomer in 'De Slimste Mens ter Wereld'. En dus wordt hij in alle afleveringen uiteraard door de mangel gehaald.

"JIj hebt het al twee keer gedaan en ik ga het dit jaar voor het eerst doen", aldus Van Gucht enkele maanden geleden in een aflevering van dat programma met Maaike Cafmeyer. Cafmeyer deed mee in 2006 (3 afleveringen) en 2010 (1 aflevering) en zit er nu in de jury.

Onlangs kwam boven water dat ook Ruben Van Gucht al eens eerder had deelgenomen. Nu is hij klaar voor revanche en tot dusver doet hij het overigens ook opperbest, met stevig tactisch spel en een aantal ferme uithalen.

Ondertussen wordt hij echter wel door de mangel gehaald. Vooraf had hij ook aangegeven dat er wat hem betreft geen taboes zijn. Zijn hele handel en wandel passeerde dan ook de revue, gaande van rijverboden tot de verschillende vrouwen in zijn leven.

"Ruben, heb jij al eens een advocaat nodig gehad ... Ja, dat weten we", opende Erik Van Looy onder meer in het programma bij de voorstelling van de kandidaten. "Ik ben hier vandaag niet", kon Van Gucht er zelf wel om lachen.

De handel en wandel van Ruben Van Gucht

"Je hebt van advocaten doorgaans de neiging dat het heel intelligente mensen zijn ... tot ze uw zaak verliezen dan natuurlijk", kon hij er zelf ook om lachen. Een vraag over het verwijderen van aambeien vond hij dan weer een heel vuile vraag.

En bij een vraag over een datingapp was hij ook duidelijk: "Dat heb ik niet nodig, ik heb het nog nooit gebruikt. Eerlijk waar. Ik heb ook maar zeven dagen in de week, het is al druk genoeg."