Nu nog bij RSCA Futures, maar groot talent wordt nog dit seizoen klaargestoomd voor A-ploeg

RSCA Futures ontvangt dit weekend FC Seraing, na bijna drie weken zonder competitie. In die periode werkte de jonge groep van Jelle Coen hard door, maar voor Zoumana Keita (20) voelt deze wedstrijd extra bijzonder.

De centrale verdediger miste de seizoensstart door een enkelblessure en stond daardoor nog maar drie keer in de basis. “Daags voor de eerste wedstrijd liep ik een enkelblessure op", vertelt hij in Het Nieuwsblad. "Uiteraard was dat balen.”

Keita kwam deze zomer over uit Duitsland, waar hij werd opgeleid bij FC Keulen en vorig seizoen debuteerde in de derde Bundesliga. “Het niveau ligt daar best hoog", zegt hij, “ik herinner me vooral Rot-Weiss Essen, man, wat een geweldige ambiance was dat.” Hoewel het stadion in Deinze kleiner is, hoopt Keita dat hij later in het Lotto Park mag spelen.

Zoumana Keita wil snel progressie maken

Anderlecht ziet in hem een groot talent en gaf hem een contract tot 2029. Keita wordt door coach Jelle Coen stap voor stap klaargestoomd voor de A-ploeg, in het spoor van Degreef, De Cat en Cvetkovic. Al is zijn droomcompetitie de Premier League. “Eerst ligt de focus volledig op Anderlecht", zegt Keita. "Ik moet me bewijzen bij RSCA Futures.”

Hij voelt zich intussen helemaal thuis in de hoofdstad. “Ik woon in Brussel, waar mijn familie vaak op bezoek komt", vertelt hij. Zijn broer, ook verdediger in Duitsland, blijft een belangrijk klankbord. Keita bezit zowel de Duitse als Malinese nationaliteit: “Als Mali me oproept voor de nationale ploeg, zou ik dat overwegen.”

Sportief is Keita vastberaden om snel progressie te maken. “Ik ben vrij snel en sterk in duels", zegt hij, “maar mijn communicatie kan nog beter, en ik moet groeien in het kiezen van de juiste oplossingen.” Daarbij krijgt hij veel begeleiding van Coen, die volgens hem “veel met hem praat,” zodat hij klaar staat zodra de A-ploeg hem nodig heeft.

Anderlecht
RSCA Futures

