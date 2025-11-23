Arthur Vermeeren komt helemaal boven water bij Marseille: dit hebben de Franse media erover te zeggen

Arthur Vermeeren komt helemaal boven water bij Marseille: dit hebben de Franse media erover te zeggen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Arthur Vermeeren stond vrijdag voor de tweede keer op rij in de basis in de Ligue 1. De middenvelder was aanwezig bij de ruime 1-5 overwinning van zijn ploeg tegen OGC Nice, het team van Charles Vanhoutte. Dit is wat de Franse pers over zijn prestatie schreef.

Arthur Vermeeren was behoorlijk interessant in deze wedstrijd. De Franse media zijn optimistisch over zijn prestatie. Foot Mercato geeft hem een 7 op 10. "De jonge Belg werkte opnieuw zeer goed op het middenveld van Marseille. Hij stond slim opgesteld en maakte enkele acties van grote klasse. In de opbouw liet hij zijn techniek en ervaring zien, ondanks zijn jonge leeftijd. Opnieuw een wedstrijd van hoge kwaliteit", schrijft het medium.

Het Marseille-medium Le Phocéen is eveneens positief en geeft hem dezelfde score. Het benadrukt dat hij "zeer interessante fases met de bal afwisselde met wat moeilijkere momenten in de defensieve transities." Zijn wedstrijd wordt "zeer goed" genoemd.

Zijn prestatie wordt uitvoerig geanalyseerd. "Hij schitterde door zijn technische zuiverheid, vooral in zones onder druk, waar zijn gevoel voor tempo en zijn balbehandeling Marseille hielpen om ademruimte te krijgen. Er blijven enkele defensieve vergetelheden, maar zijn activiteit en zijn vermogen om het spel te versnellen spreken in zijn voordeel. In een open wedstrijd hield hij stand en bevestigde hij dat hij week na week vooruitgaat."

Ook een 6 op 10

90 Minutes geeft hem een iets lagere beoordeling: 6/10, en merkt op dat hij niet foutloos was. "Arthur Vermeeren had het moeilijk in de duels om ballen te heroveren." Wel wordt benadrukt dat hij "zich comfortabel voelde om ploegmaats te bedienen, soms met verrassende terugkaatsballen." Ook wordt zijn "mooie technische uitvoering" vermeld. Het medium besluit dat hij wat lef miste.

Maxifoot geeft hem dan weer een 7 op 10. Het spreekt van een "zeer volwassen prestatie" en benadrukt "zijn technische zuiverheid" en "zijn vermogen om het spel te lezen, dat alle opbouwen vlotter maakte." Zijn positiespel wordt ook in de verf gezet. "Altijd goed geplaatst, altijd verzorgd in zijn spel, hij onderbrak verschillende transities en fungeerde als betrouwbare schakel om aanvallen op te zetten. Een evenwichtige prestatie."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Marseille
Arthur Vermeeren

Meer nieuws

LIVE: Felice Mazzu wil ook tegen ex-club en revelatie STVV doorstomen

LIVE: Felice Mazzu wil ook tegen ex-club en revelatie STVV doorstomen

12:55
LIVE: RC Genk jaagt op plek in top 6 met Sor en Steuckers, enkel een noodzakelijke wijziging bij Mechelen Live

LIVE: RC Genk jaagt op plek in top 6 met Sor en Steuckers, enkel een noodzakelijke wijziging bij Mechelen

12:45
Romelu Lukaku zet grote stappen: Antonio Conte komt met duidelijke update over Rode Duivel

Romelu Lukaku zet grote stappen: Antonio Conte komt met duidelijke update over Rode Duivel

13:00
LIVE: Kan Antwerp zonder kapitein Vincent Janssen eerste 6/6 pakken in de competitie?

LIVE: Kan Antwerp zonder kapitein Vincent Janssen eerste 6/6 pakken in de competitie?

11:16
🎥 Club-trainer Nicky Hayen geeft het eerlijk toe: "Het lukt niet" Reactie

🎥 Club-trainer Nicky Hayen geeft het eerlijk toe: "Het lukt niet"

11:40
1
Westerlo voelt zich zwaar benadeeld, maar KAA Gent heeft ook een claim: "Voor mij is het penalty" Reactie

Westerlo voelt zich zwaar benadeeld, maar KAA Gent heeft ook een claim: "Voor mij is het penalty"

11:15
2
Antwerp-speler verklapt wat Gheysens zei voor cruciale wedstrijd tegen La Louvière

Antwerp-speler verklapt wat Gheysens zei voor cruciale wedstrijd tegen La Louvière

09:30
4
Het draait vierkant bij zijn club: al snel nieuwe transfer voor Belghali (ex-KV Mechelen)?

Het draait vierkant bij zijn club: al snel nieuwe transfer voor Belghali (ex-KV Mechelen)?

12:00
1
Franky Van der Elst komt met duidelijke waarschuwing voor Felice Mazzu, die "overpresteert" met OHL

Franky Van der Elst komt met duidelijke waarschuwing voor Felice Mazzu, die "overpresteert" met OHL

11:30
La Louvière wil stunten: Anderlecht is duidelijk gewaarschuwd

La Louvière wil stunten: Anderlecht is duidelijk gewaarschuwd

11:00
Anderlecht eert Mbokani voor zijn 40e verjaardag: Besnik Hasi komt met opvallende anekdote

Anderlecht eert Mbokani voor zijn 40e verjaardag: Besnik Hasi komt met opvallende anekdote

10:30
LIVE: Genk vs een KVM vol vertrouwen voor een plek in de top 6: "Ze moeten hoger staan, maar ze staan er niet"

LIVE: Genk vs een KVM vol vertrouwen voor een plek in de top 6: "Ze moeten hoger staan, maar ze staan er niet"

09:45
LIVE: Kan Anderlecht de valkuil van de Easi Arena wel ontwijken? "Iedereen heeft het er moeilijk"

LIVE: Kan Anderlecht de valkuil van de Easi Arena wel ontwijken? "Iedereen heeft het er moeilijk"

09:20
KV Kortrijk-trainer gaat ver: "De beste speler van 1B"

KV Kortrijk-trainer gaat ver: "De beste speler van 1B"

10:00
1
Davy Roef veruit beste man bij KAA Gent en legt het grootste probleem zonder verpinken bloot Reactie

Davy Roef veruit beste man bij KAA Gent en legt het grootste probleem zonder verpinken bloot

08:00
Zeer negatief 'record' voor Sébastien Pocognoli bij AS Monaco

Zeer negatief 'record' voor Sébastien Pocognoli bij AS Monaco

08:20
Imke Courtois heeft duidelijke mening over Rudi Garcia na alle chaos

Imke Courtois heeft duidelijke mening over Rudi Garcia na alle chaos

09:01
Bayern München realiseert spectaculaire comeback na 0-2 achterstand: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München realiseert spectaculaire comeback na 0-2 achterstand: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

08:40
1
🎥 Ex-speler van Anderlecht slachtoffer van racisme: stevige sancties uitgedeeld

🎥 Ex-speler van Anderlecht slachtoffer van racisme: stevige sancties uitgedeeld

07:00
Dit is de echte reden waarom Jorthy Mokio plots uit de A-ploeg van Ajax is

Dit is de echte reden waarom Jorthy Mokio plots uit de A-ploeg van Ajax is

06:30
Opnieuw weinig overtuigend Club Brugge: Joaquin Seys ziet twee duidelijke oorzaken Reactie

Opnieuw weinig overtuigend Club Brugge: Joaquin Seys ziet twee duidelijke oorzaken

23:30
Matig Club Brugge kan niet overtuigen tegen Charleroi en dankt redder Hans Vanaken

Matig Club Brugge kan niet overtuigen tegen Charleroi en dankt redder Hans Vanaken

22:41
Dit is de precieze reden waarom Norwich voor Clement gekozen heeft

Dit is de precieze reden waarom Norwich voor Clement gekozen heeft

23:00
Middenvelder legt uit waarom STVV blijft verrassen dit seizoen

Middenvelder legt uit waarom STVV blijft verrassen dit seizoen

22:15
1
Mist Union sleutelpion tegen Galatasaray? David Hubert geeft update over blessure

Mist Union sleutelpion tegen Galatasaray? David Hubert geeft update over blessure

22:00
🎥 Zeer grote twijfels over VAR-lijn na afgekeurd doelpunt in Westerlo - Gent: "Schande voor Belgisch voetbal" Reactie

🎥 Zeer grote twijfels over VAR-lijn na afgekeurd doelpunt in Westerlo - Gent: "Schande voor Belgisch voetbal"

21:25
8
Challenger Pro League: Kortrijk sluipt dichter bij Beveren, RSCA Futures speelt gelijk

Challenger Pro League: Kortrijk sluipt dichter bij Beveren, RSCA Futures speelt gelijk

22:30
3
De trein nog niet op de rails: Pocognoli krijgt pijnlijke 4-1 om de oren met Monaco

De trein nog niet op de rails: Pocognoli krijgt pijnlijke 4-1 om de oren met Monaco

21:40
1
STVV krijgt heel goed nieuws te horen voor clash met OHL

STVV krijgt heel goed nieuws te horen voor clash met OHL

21:30
De VAR en het doelhout laten zich gelden: vooral KAA Gent mag blij zijn met gelijkspel in 't Kuipje

De VAR en het doelhout laten zich gelden: vooral KAA Gent mag blij zijn met gelijkspel in 't Kuipje

20:10
Arsenal lacht in vuistje: Manchester City lijdt dure nederlaag bij Newcastle

Arsenal lacht in vuistje: Manchester City lijdt dure nederlaag bij Newcastle

21:20
1
🎥 Had KAA Gent hier een strafschop moeten krijgen tegen Westerlo?

🎥 Had KAA Gent hier een strafschop moeten krijgen tegen Westerlo?

20:30
1
🎥 Zó antwoordt Arthur Theate op harde kritiek bij Rode Duivels

🎥 Zó antwoordt Arthur Theate op harde kritiek bij Rode Duivels

21:00
5
🎥 Een centimeter? Een millimeter? Heeft Westerlo reden tot klagen na dit afgekeurde doelpunt?

🎥 Een centimeter? Een millimeter? Heeft Westerlo reden tot klagen na dit afgekeurde doelpunt?

20:00
1
KAA Gent slikt serieuze domper tijdens wedstrijd tegen Westerlo

KAA Gent slikt serieuze domper tijdens wedstrijd tegen Westerlo

19:30
1
Na valse start: Bayern en Kompany draaien Freiburg door gehaktmolen

Na valse start: Bayern en Kompany draaien Freiburg door gehaktmolen

20:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 13:30 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 18:30 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 19:15 STVV STVV

Nieuwste reacties

Don Doumbia Don Doumbia over Supporters van grote clubs schreeuwen om politieke inmenging: "Pro League doet niet genoeg" Dirk1897 Dirk1897 over Westerlo voelt zich zwaar benadeeld, maar KAA Gent heeft ook een claim: "Voor mij is het penalty" Swakke25 Swakke25 over Het draait vierkant bij zijn club: al snel nieuwe transfer voor Belghali (ex-KV Mechelen)? Andreas2962 Andreas2962 over Boskamp hard voor bondscoach Garcia: "Dan ben je een klein kind" aangespoelde aangespoelde over KRC Genk - KV Mechelen: - wolfskin wolfskin over Club-trainer Nicky Hayen geeft het eerlijk toe: "Het lukt niet" Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over 🎥 Zeer grote twijfels over de lijn na afgekeurd doelpunt in Westerlo - Gent: "Schande voor Belgisch voetbal" aangespoelde aangespoelde over Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft geleerd van match tegen Anderlecht: Genk is gewaarschuwd Andreas2962 Andreas2962 over Antwerp-speler verklapt wat Gheysens zei voor cruciale wedstrijd tegen La Louvière Soloria Soloria over Antwerp - FCV Dender EH: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved