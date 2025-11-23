Arthur Vermeeren komt helemaal boven water bij Marseille: dit hebben de Franse media erover te zeggen

Arthur Vermeeren stond vrijdag voor de tweede keer op rij in de basis in de Ligue 1. De middenvelder was aanwezig bij de ruime 1-5 overwinning van zijn ploeg tegen OGC Nice, het team van Charles Vanhoutte. Dit is wat de Franse pers over zijn prestatie schreef.

Arthur Vermeeren was behoorlijk interessant in deze wedstrijd. De Franse media zijn optimistisch over zijn prestatie. Foot Mercato geeft hem een 7 op 10. "De jonge Belg werkte opnieuw zeer goed op het middenveld van Marseille. Hij stond slim opgesteld en maakte enkele acties van grote klasse. In de opbouw liet hij zijn techniek en ervaring zien, ondanks zijn jonge leeftijd. Opnieuw een wedstrijd van hoge kwaliteit", schrijft het medium.

Het Marseille-medium Le Phocéen is eveneens positief en geeft hem dezelfde score. Het benadrukt dat hij "zeer interessante fases met de bal afwisselde met wat moeilijkere momenten in de defensieve transities." Zijn wedstrijd wordt "zeer goed" genoemd.

Zijn prestatie wordt uitvoerig geanalyseerd. "Hij schitterde door zijn technische zuiverheid, vooral in zones onder druk, waar zijn gevoel voor tempo en zijn balbehandeling Marseille hielpen om ademruimte te krijgen. Er blijven enkele defensieve vergetelheden, maar zijn activiteit en zijn vermogen om het spel te versnellen spreken in zijn voordeel. In een open wedstrijd hield hij stand en bevestigde hij dat hij week na week vooruitgaat."

Ook een 6 op 10

90 Minutes geeft hem een iets lagere beoordeling: 6/10, en merkt op dat hij niet foutloos was. "Arthur Vermeeren had het moeilijk in de duels om ballen te heroveren." Wel wordt benadrukt dat hij "zich comfortabel voelde om ploegmaats te bedienen, soms met verrassende terugkaatsballen." Ook wordt zijn "mooie technische uitvoering" vermeld. Het medium besluit dat hij wat lef miste.

Maxifoot geeft hem dan weer een 7 op 10. Het spreekt van een "zeer volwassen prestatie" en benadrukt "zijn technische zuiverheid" en "zijn vermogen om het spel te lezen, dat alle opbouwen vlotter maakte." Zijn positiespel wordt ook in de verf gezet. "Altijd goed geplaatst, altijd verzorgd in zijn spel, hij onderbrak verschillende transities en fungeerde als betrouwbare schakel om aanvallen op te zetten. Een evenwichtige prestatie."