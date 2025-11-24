Jan Vertonghen lonkt naar comeback in het voetbal: "Pas dan zal ik een keuze maken"

Jan Vertonghen mag dan sinds afgelopen zomer gestopt zijn als profvoetballer, zijn verhaal in het voetbal is duidelijk nog niet geschreven. De recordinternational van de Rode Duivels liet in een gesprek met Ajax Showtime verstaan dat er concrete opties zijn om terug te keren in het profvoetbal.

Sinds zijn afscheid geniet de 38-jarige Vertonghen ten volle van het leven naast het veld. Hij besteedt veel tijd aan zijn gezin en zet zich met zichtbare passie in voor de Jan Vertonghen Foundation, die kinderen meer aan het bewegen wil krijgen. Maar stilzitten is niets voor de voormalig verdediger; het voetbal blijft aan hem trekken.

Daarom volgt Vertonghen momenteel de prestigieuze UEFA-opleiding Executive Master for International Players (MIP). Met dat traject wil hij voorbereid zijn op een leidinggevende functie in het voetbal.

Vertonghen heeft aanbiedingen uit binnen- en buitenland

Een positie als trainer heeft hij nooit zien zitten, maar ergens in de structuur van een club... “Ik heb enkele heel mooie aanbiedingen uit binnen- en buitenland", zegt hij. “Maar eerst wil ik mijn kennis verbreden. Pas daarna zal ik een keuze maken.”

Een terugkeer naar Ajax behoort daarbij zeker tot de mogelijkheden. Vertonghen blijft nauw betrokken bij de Amsterdamse club en bekommert zich om de moeilijke situatie waarin de ploeg én het bestuur momenteel verkeren. “Het doet pijn om te zien. De druk van buitenaf is enorm en verhindert dat er structureel kan worden gebouwd.”

Vertonghen is deze week opnieuw te zien in de Johan Cruijff ArenA. Hij werd door Ajax uitgenodigd voor de Champions League-wedstrijd tegen Benfica, een andere ex-club van hem. “Ik verwacht een open, intense match. Beide ploegen spelen voor hun laatste kans in de Champions League.”