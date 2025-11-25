Engelse pers is snoeihard voor Senne Lammens en velt duidelijk oordeel

Senne Lammens slikte zijn eerste nederlaag als nummer één van Manchester United, en de Engelse pers was onverbiddelijk. Na een discutabel tegendoelpunt deelden de media harde cijfers uit.

Senne Lammens heeft zijn eerste nederlaag geleden als eerste doelman van Manchester United. The Red Devils konden tegen een tienkoppig Everton maar weinig op de mat leggen. De Toffees scoorden na hun rode kaart nog het winnende doelpunt.

De Belgische doelman ging niet helemaal vrijuit bij het tegendoelpunt. Een krullende bal van Tiernan Dewsbury-Hall ging niet ver in de hoek, Lammens voelde het leer nog met zijn vingertoppen, maar moest zich alsnog gewonnen geven.

Drie keer een 5/10 en zelfs een 4/10 voor Senne Lammens

De Engelse media is dan ook streng. Van Express krijgt hij een 5/10. "Hij kende zijn eerste twijfelachtige moment in een United-shirt bij het doelpunt van Dewsbury-Hall, waar hij een stevigere hand had kunnen zetten. Verder was hij solide, maar dat schot besliste wel de wedstrijd."

Lees ook... Senne Lammens lijdt eerste nederlaag met Manchester United tegen tienkoppig Everton na bizarre rode kaart›Manchester Evening News gaf hem dezelfde beoordeling (5/10). "Had beter moeten ingrijpen bij de goal van Dewsbury-Hall. Zijn startpositie maakte het moeilijk om snel genoeg naar zijn linkerzijde te geraken", klinkt het daar. SkySports buisde Lammens: 4/10, zonder verdere uitleg.

Daily Mail gaf hem ook een 5/10. "Hij heeft sinds zijn promotie tot nummer één van United weinig fouten gemaakt, maar hoe knap het doelpunt van Kiernan Dewsbury-Hall ook was, Lammens zat er hier goed naast. Uit herhalingen bleek dat hij vóór het schot al een sprongetje maakte, waardoor zijn tweede afzet hem kwetsbaar liet en de bal binnen ging."