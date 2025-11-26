Neefje van Antwerp-icoon en verleden bij Anderlecht: jongeling wil doorbreken bij Genk

Bij KRC Genk is Kenan Haroun steeds belangrijker aan het worden. Na een zware blessure is hij aan het groeien in het seizoen. Wordt dit seizoen de jaargang van de doorbraak van de nog altijd maar 19-jarige middenvelder.

Ongeveer een jaar geleden scheurde Kenan Haroun zijn kruisband, de laatste maanden is hij eindelijk terug bij Jong Genk in de Challenger Pro League.

Kenan Haroun begint meer en meer speelminuten te maken in Challenger Pro League

De jongeling maakt sinds half september speelminuten, maar de laatste twee wedstrijden mocht hij eindelijk terug in de basis beginnen. Alles samen zit hij dit seizoen aan 358 speelminuten in acht wedstrijden.

Het neefje van Faris Haroun heeft een verleden bij de jeugd van Anderlecht en PSV Eindhoven, maar wil nu doorbreken bij Genk. “Ik voel dat ik elke week sterker word. Dit is echt het begin van mijn tweede carrière.”

Doorbraak bij KRC Genk voor Kenan Haroun?

“Eerst wil ik een onbetwistbare titularis worden bij Jong Genk. Daarna wil ik laten zien dat ik kan aankloppen bij de A-ploeg." De doorbraak had er ook al vroeger kunnen komen.

"Alles leek klaar voor een snelle doorbraak, maar een administratieve FIFA-regel gooide roet in het eten. We verhuisden zelfs naar Heusden-Zolder in de hoop de transfer rond te krijgen, maar zonder succes. Ik mocht wel trainen, maar geen officiële wedstrijden spelen. Achteraf ben ik blij dat ik bij Genk ben terechtgekomen."