Deze clubs komen in de problemen zonder tv-geld: profbestaan bedreigd

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 3 reacties
Deze clubs komen in de problemen zonder tv-geld: profbestaan bedreigd
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De inkomsten uit tv-rechten vormen al jaren een gevoelig dossier binnen de Belgische profvoetbalwereld. Hoewel clubs niet langer willen dat exact wordt meegedeeld wie hoeveel ontvangt, is duidelijk dat het om grote bedragen gaat. 

Tussen de 3 en 11 miljoen euro per jaar voor clubs uit de Jupiler Pro League onder het vorige contract. Onder het nieuwe contract – dat geen 103 maar 84 miljoen euro waard is – hebben de clubs al 29 miljoen ontvangen, maar de vraag blijft wat er met de rest gebeurt.

Voor 1A-clubs gaat het om miljoenen van hun budget

Waarom is dat zo belangrijk? Omdat de tv-gelden simpelweg de belangrijkste inkomstenbron zijn voor de meeste Belgische clubs. In het vorige contract waren ze goed voor meer dan 26% van alle inkomsten, meer dan sponsoring, ticketing of merchandising. 

Voor clubs zonder Europese inkomsten zijn de nationale tv-gelden zelfs essentieel om hun begroting sluitend te houden. Ook voor teams die wel Europees spelen, blijft de impact groot. 

Binnen de Jupiler Pro League lopen de bedragen onderling sterk uiteen. Club Brugge kreeg in het oude contract gemiddeld meer dan 11,8 miljoen euro, gevolgd door Anderlecht met 10,4 miljoen. De minst bedeelde club in 1A haalde ongeveer 3 miljoen. 

Voor 1B-clubs is dat geld levensnoodzakelijk

Lees ook... Twee kandidaten om Wouter Vandenhaute te vervangen bij de voetbalbondDe situatie in de Challenger Pro League is nog fragieler. De volledige reeks moest het stellen met 6 miljoen euro, goed voor bedragen tussen 250.000 en 800.000 euro per club. Voor teams die veel minder commerciële inkomsten genereren dan 1A-clubs is dat tv-geld letterlijk noodzakelijk om professioneel te kunnen blijven functioneren.

Daarom hoopten alle profclubs bij de hernieuwing van het contract opnieuw boven de grens van 100 miljoen uit te komen. Dat lukte niet, en net dat maakt de situatie financieel precair: clubs kregen de voorbije jaren al klappen door Covid-verliescompensaties, de hervorming van de fiscaliteit en het verbod op gokreclame.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Minister eist NU (vandaag) duidelijkheid over Belgische voetbaluitzendingen van dit weekend

Minister eist NU (vandaag) duidelijkheid over Belgische voetbaluitzendingen van dit weekend

09:30
1
Dit weekend voetbal op tv? Dit is momenteel de situatie

Dit weekend voetbal op tv? Dit is momenteel de situatie

07:20
Twee kandidaten om Wouter Vandenhaute te vervangen bij de voetbalbond

Twee kandidaten om Wouter Vandenhaute te vervangen bij de voetbalbond

13:30
Lommel SK in vrije val de laatste weken: "Hoe we promoveren maakt me niets uit"

Lommel SK in vrije val de laatste weken: "Hoe we promoveren maakt me niets uit"

13:45
Club Brugge is nog niet klaar voor dit soort voetbal: ambitie is mooi, maar moet ook realistisch zijn

Club Brugge is nog niet klaar voor dit soort voetbal: ambitie is mooi, maar moet ook realistisch zijn

11:40
Portugese kranten maken Club Brugge belachelijk: "Deed denken aan de jaren 80"

Portugese kranten maken Club Brugge belachelijk: "Deed denken aan de jaren 80"

11:20
Zware klap voor Jackers en Club Brugge: dit is het verdict na de zware botsing

Zware klap voor Jackers en Club Brugge: dit is het verdict na de zware botsing

10:24
7
Union kwam uiteindelijk uit bij Schoofs, maar wou eerst... Anderlecht-speler

Union kwam uiteindelijk uit bij Schoofs, maar wou eerst... Anderlecht-speler

08:00
1
Nicky Hayen krijgt veel kritiek voor tactisch plan: "Boven hun stand"

Nicky Hayen krijgt veel kritiek voor tactisch plan: "Boven hun stand"

08:40
11
Antwerp heeft nog altijd geen nieuwe trainer en Patrick Goots weet hoe dat komt

Antwerp heeft nog altijd geen nieuwe trainer en Patrick Goots weet hoe dat komt

12:40
1
Als zelfs Vanaken mee ten onder gaat: dit heeft de kapitein te zeggen

Als zelfs Vanaken mee ten onder gaat: dit heeft de kapitein te zeggen

08:20
5
"Het zag er niet goed uit" - 'Dader' botsing Jackers laat zich ook horen

"Het zag er niet goed uit" - 'Dader' botsing Jackers laat zich ook horen

07:40
7
Anderlecht heeft een plan met Nathan De Cat: dit is het ideale scenario

Anderlecht heeft een plan met Nathan De Cat: dit is het ideale scenario

10:00
5
Extra domper voor Club Brugge? Nordin Jackers weggevoerd op brancard!

Extra domper voor Club Brugge? Nordin Jackers weggevoerd op brancard!

23:15
700.000 euro per jaar... Waarom kreeg Bounida niet sneller zijn kans?

700.000 euro per jaar... Waarom kreeg Bounida niet sneller zijn kans?

11:00
2
VAR ontneemt Club Brugge de hoop: blauw-zwart ondergaat wet van de sterkste in Lissabon

VAR ontneemt Club Brugge de hoop: blauw-zwart ondergaat wet van de sterkste in Lissabon

22:55
Belgische ref in finale van de U17 op het WK in Qatar

Belgische ref in finale van de U17 op het WK in Qatar

13:00
Gaat Liverpool ingrijpen en Arne Slot ontslaan? Clubiconen geven hun mening

Gaat Liverpool ingrijpen en Arne Slot ontslaan? Clubiconen geven hun mening

12:20
Vrancken houdt adem in: twee STVV-verdedigers twijfelachtig voor clash met KAA Gent

Vrancken houdt adem in: twee STVV-verdedigers twijfelachtig voor clash met KAA Gent

11:30
Na de overwinning tegen Club Brugge én voor komst van Union SG: Hasi spreekt over ambities van Anderlecht

Na de overwinning tegen Club Brugge én voor komst van Union SG: Hasi spreekt over ambities van Anderlecht

07:00
"Na de overwinning van Union bij Galatasaray hoorde ik zelfs gevloek bij Club Brugge"

"Na de overwinning van Union bij Galatasaray hoorde ik zelfs gevloek bij Club Brugge"

20:40
10
Ex-Standard-speler beticht van racistisch gedrag: hij komt er nog goed vanaf

Ex-Standard-speler beticht van racistisch gedrag: hij komt er nog goed vanaf

09:00
6
LIVE: Kan Racing Genk eerste Europese thuiszege boeken tegen Zwitserse Basel?

LIVE: Kan Racing Genk eerste Europese thuiszege boeken tegen Zwitserse Basel?

10:45
Redden wat er te redden valt: 'Met dit budget krijgt Overmars de kans om zomermercato recht te trekken'

Redden wat er te redden valt: 'Met dit budget krijgt Overmars de kans om zomermercato recht te trekken'

22:30
12
Dit waren de woorden van Lionel Messi himself tegen Kevin Mac Allister vlak voor zijn invalbeurt

Dit waren de woorden van Lionel Messi himself tegen Kevin Mac Allister vlak voor zijn invalbeurt

06:30
Hans Vanaken oogst lof: "Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, hij zit op hun niveau"

Hans Vanaken oogst lof: "Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, hij zit op hun niveau"

17:40
Hasi reageert op fluitconcerten van Anderlecht-fans: "Dan is het oké als ik moet ophoepelen"

Hasi reageert op fluitconcerten van Anderlecht-fans: "Dan is het oké als ik moet ophoepelen"

21:40
1
Hopelijk geen voorbode: pijnlijke eerste nederlaag voor Club Brugge

Hopelijk geen voorbode: pijnlijke eerste nederlaag voor Club Brugge

16:20
Analisten zijn duidelijk: "Deze doelman verdient een kans bij Belgische topclub: Genk, Antwerp, ..."

Analisten zijn duidelijk: "Deze doelman verdient een kans bij Belgische topclub: Genk, Antwerp, ..."

23:30
1
Ook zij zullen genieten: Club Brugge doet leuke geste voor zijn werknemers

Ook zij zullen genieten: Club Brugge doet leuke geste voor zijn werknemers

16:00
Club Brugge-middenvelder Stankovic wil op een dag bij deze club spelen: "Een droom die ik najaag"

Club Brugge-middenvelder Stankovic wil op een dag bij deze club spelen: "Een droom die ik najaag"

15:00
Rondje op het Kampioenenbal: Verrassing van formaat, doelpunten bij de vleet en... Kompany weet opnieuw wat verliezen is

Rondje op het Kampioenenbal: Verrassing van formaat, doelpunten bij de vleet en... Kompany weet opnieuw wat verliezen is

23:00
2
Als dat geen opportuniteit is! Vazquez out en... vervangen door voormalige publiekslieveling van Anderlecht?

Als dat geen opportuniteit is! Vazquez out en... vervangen door voormalige publiekslieveling van Anderlecht?

20:00
7
Wie is Joseph Oosting, de man die Wils moet opvolgen bij Antwerp?

Wie is Joseph Oosting, de man die Wils moet opvolgen bij Antwerp?

18:40
3
Na DAZN stopt ook deze partner van de Pro League er na meer dan vijftig jaar traditie mee

Na DAZN stopt ook deze partner van de Pro League er na meer dan vijftig jaar traditie mee

22:00
5
Ferme domper voor Stijn Stijnen: einde seizoen voor middenvelder met impact

Ferme domper voor Stijn Stijnen: einde seizoen voor middenvelder met impact

19:10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 28/11 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 29/11 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 29/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 29/11 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 30/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over 'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen' cartman_96 cartman_96 over Anderlecht heeft een plan met Nathan De Cat: dit is het ideale scenario Hairfusion Hairfusion over Zware klap voor Jackers en Club Brugge: dit is het verdict na de zware botsing FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Na DAZN stopt ook deze partner van de Pro League er na meer dan vijftig jaar traditie mee jawaddedadde jawaddedadde over Antwerp heeft nog altijd geen nieuwe trainer en Patrick Goots weet hoe dat komt Locolabo Locolabo over Minister eist NU (vandaag) duidelijkheid over Belgische voetbaluitzendingen van dit weekend Stefaan_82 Stefaan_82 over Nicky Hayen krijgt veel kritiek voor tactisch plan: "Boven hun stand" FELIX25 FELIX25 over Analisten zijn duidelijk: "Deze doelman verdient een kans bij Belgische topclub: Genk, Antwerp, ..." FELIX25 FELIX25 over Union kwam uiteindelijk uit bij Schoofs, maar wou eerst... Anderlecht-speler Jasperd Jasperd over 700.000 euro per jaar... Waarom kreeg Bounida niet sneller zijn kans? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved