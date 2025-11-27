Deze clubs komen in de problemen zonder tv-geld: profbestaan bedreigd

De inkomsten uit tv-rechten vormen al jaren een gevoelig dossier binnen de Belgische profvoetbalwereld. Hoewel clubs niet langer willen dat exact wordt meegedeeld wie hoeveel ontvangt, is duidelijk dat het om grote bedragen gaat.

Tussen de 3 en 11 miljoen euro per jaar voor clubs uit de Jupiler Pro League onder het vorige contract. Onder het nieuwe contract – dat geen 103 maar 84 miljoen euro waard is – hebben de clubs al 29 miljoen ontvangen, maar de vraag blijft wat er met de rest gebeurt.

Voor 1A-clubs gaat het om miljoenen van hun budget

Waarom is dat zo belangrijk? Omdat de tv-gelden simpelweg de belangrijkste inkomstenbron zijn voor de meeste Belgische clubs. In het vorige contract waren ze goed voor meer dan 26% van alle inkomsten, meer dan sponsoring, ticketing of merchandising.

Voor clubs zonder Europese inkomsten zijn de nationale tv-gelden zelfs essentieel om hun begroting sluitend te houden. Ook voor teams die wel Europees spelen, blijft de impact groot.

Binnen de Jupiler Pro League lopen de bedragen onderling sterk uiteen. Club Brugge kreeg in het oude contract gemiddeld meer dan 11,8 miljoen euro, gevolgd door Anderlecht met 10,4 miljoen. De minst bedeelde club in 1A haalde ongeveer 3 miljoen.

Voor 1B-clubs is dat geld levensnoodzakelijk

De situatie in de Challenger Pro League is nog fragieler. De volledige reeks moest het stellen met 6 miljoen euro, goed voor bedragen tussen 250.000 en 800.000 euro per club. Voor teams die veel minder commerciële inkomsten genereren dan 1A-clubs is dat tv-geld letterlijk noodzakelijk om professioneel te kunnen blijven functioneren.

Daarom hoopten alle profclubs bij de hernieuwing van het contract opnieuw boven de grens van 100 miljoen uit te komen. Dat lukte niet, en net dat maakt de situatie financieel precair: clubs kregen de voorbije jaren al klappen door Covid-verliescompensaties, de hervorming van de fiscaliteit en het verbod op gokreclame.