Mogen Anderlecht of Club Brugge hun matchen zelf uitzenden? Dit is hoe het er voorstaat na DAZN-saga

De zestiende speeldag van de Jupiler Pro League hangt aan een zijden draadje wat de tv-uitzendingen betreft. Na het plotse contractconflict tussen DAZN en de Pro League is er geen enkele garantie dat de matchen vanaf vrijdagavond te zien zullen zijn. 

Terwijl het voetbal alvast doorgaat, is het koffiedik kijken of de schermen zwart blijven. DAZN beweert dat het contract “automatisch is afgelopen” omdat het niet langer aan de voorwaarden voldoet: geen distributie via minstens twee operatoren en onvoldoende economische leefbaarheid. 

De Pro League ontkent dat met klem en spreekt zelfs van “een aanslag op het Belgisch voetbal”. Omdat beide partijen lijnrecht tegenover elkaar staan, heeft de Pro League een spoedarbitrageprocedure opgestart bij CEPANI om DAZN te dwingen tot tijdelijke continuïteit.

Er zijn oplossingen, maar... Pro League wil die niet activeren

Maar zelfs die ingreep biedt geen oplossing voor dit weekend. De zitting vindt pas begin volgende week plaats, en de arbiter heeft daarna maximaal vijftien dagen om te beslissen. Dat betekent dat de onzekerheid minstens enkele speeldagen kan aanslepen. Voor de matchen van vrijdag tot zondag is er dus geen juridische stok achter de deur om DAZN tot uitzending te verplichten.

In theorie bestaan er noodscenario’s: technische steun van RTBF of VRT, lokale tv-zenders die beperkte beelden aanleveren of zelfs clubkanalen zoals Mauve TV voor basisregistraties. Maar de Pro League wil die opties niet activeren. Ze vreest dat zulke noodoplossingen contractueel tegen haar gebruikt kunnen worden en weigert daarom elk alternatief, hoe beperkt ook. Alles moet juridisch in lijn blijven met het lopende contractgeschil.

Testaankoop raadt aan om nog niet op te zeggen

Lees ook... Twee kandidaten om Wouter Vandenhaute te vervangen bij de voetbalbondOok andere distributeurs zoals Proximus en Telenet laten verstaan dat ze klaarstaan om in te springen zodra ze mogen. Op technisch vlak kunnen zij dit weekend al een basisproductie opzetten, maar zonder duidelijke juridische basis riskeren ze zich te mengen in een conflict waar elke stap strategisch kan worden geïnterpreteerd. Een snelle terugkeer van de oude rechtenhouders lijkt dus uitgesloten.

Voor de 140.000 DAZN-abonnees zit er voorlopig niets anders op dan afwachten. Testaankoop raadt voorlopig aan niet overhaast op te zeggen. Wordt de 16e speeldag niet uitgezonden, dan hebben abonnees wél een duidelijk recht op contractopzegging of terugbetaling, omdat de essentie van de dienst ontbreekt. Tot die zekerheid er is, blijft het advies simpel: geduld uitoefenen, ook al is de bal in dit dossier allesbehalve rond.

