Senne Lammens kan het amper geloven: lovende woorden uit onverwachte hoek

Senne Lammens krijgt veel lof in Engeland. Niemand minder dan Sir Alex Ferguson sprak onlangs lovend over de jonge doelman, woorden die Lammens intussen zelf heeft gehoord.

Senne Lammens maakt indruk bij Manchester United, al leed hij afgelopen weekend toch zijn eerste nederlaag als eerste doelman van The Red Devils. Hij ging toen niet vrijuit bij het enige tegendoelpunt.

Maar dat neemt uiteraard niet weg dat United nog veel zal hebben aan de talentvolle Belg. Onlangs sprak ook Sir Alex Ferguson over Lammens. Die noemde Lammens "fantastisch".

Lammens reageert op lof van Sir Alex Ferguson

Die uitspraken hebben de Rode Duivel ook bereikt ondertussen. "Ja, ik had het ergens gelezen en eerlijk gezegd kon ik het in het begin moeilijk geloven", zegt hij bij de podcast van Ben Foster.

"Hij is zo’n grote naam, zeker bij deze club, dus ik was wel wat verrast. Maar het voelde echt heel erg goed", gaat Lammens verder, die zoals gewoonlijk nederig blijft.

"Ik heb hem nog niet ontmoet, dus daar kijk ik ook naar uit. Van iemand met zoveel ervaring en zo’n grote naam binnen deze club zulke woorden krijgen… dat is gewoon heel fijn om te horen", besluit de voormalige keeper van Antwerp.