Senne Lammens kan het amper geloven: lovende woorden uit onverwachte hoek

Senne Lammens kan het amper geloven: lovende woorden uit onverwachte hoek
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Senne Lammens krijgt veel lof in Engeland. Niemand minder dan Sir Alex Ferguson sprak onlangs lovend over de jonge doelman, woorden die Lammens intussen zelf heeft gehoord.

Senne Lammens maakt indruk bij Manchester United, al leed hij afgelopen weekend toch zijn eerste nederlaag als eerste doelman van The Red Devils. Hij ging toen niet vrijuit bij het enige tegendoelpunt.

Maar dat neemt uiteraard niet weg dat United nog veel zal hebben aan de talentvolle Belg. Onlangs sprak ook Sir Alex Ferguson over Lammens. Die noemde Lammens "fantastisch".

Lammens reageert op lof van Sir Alex Ferguson

Die uitspraken hebben de Rode Duivel ook bereikt ondertussen. "Ja, ik had het ergens gelezen en eerlijk gezegd kon ik het in het begin moeilijk geloven", zegt hij bij de podcast van Ben Foster.

"Hij is zo’n grote naam, zeker bij deze club, dus ik was wel wat verrast. Maar het voelde echt heel erg goed", gaat Lammens verder, die zoals gewoonlijk nederig blijft.

"Ik heb hem nog niet ontmoet, dus daar kijk ik ook naar uit. Van iemand met zoveel ervaring en zo’n grote naam binnen deze club zulke woorden krijgen… dat is gewoon heel fijn om te horen", besluit de voormalige keeper van Antwerp.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Manchester United
Senne Lammens

Meer nieuws

LIVE: Karetsas opnieuw in basis bij RC Genk, El Ouahdi viert rentree tegen Basel dat zonder Shaqiri start Live

LIVE: Karetsas opnieuw in basis bij RC Genk, El Ouahdi viert rentree tegen Basel dat zonder Shaqiri start

20:00
WK-finale met een Belgisch tintje: Portugal wordt wereldkampioen voor de ogen van JPL-ref Jasper Vergoote

WK-finale met een Belgisch tintje: Portugal wordt wereldkampioen voor de ogen van JPL-ref Jasper Vergoote

20:00
Dit zorgt voor grote verwarring: DAZN en Pro League spreken elkaar tegen

Dit zorgt voor grote verwarring: DAZN en Pro League spreken elkaar tegen

19:40
Beslissing over Arthur Vermeeren is eigenlijk al gevallen: dit wordt een koopje

Beslissing over Arthur Vermeeren is eigenlijk al gevallen: dit wordt een koopje

18:40
Kan Zulte Waregem dit seizoen verrassen? "Stiekem droom ik van de top 6"

Kan Zulte Waregem dit seizoen verrassen? "Stiekem droom ik van de top 6"

18:30
"Een ander verhaal": Jacky Mathijssen haalt optimisme van KRC Genk onderuit

"Een ander verhaal": Jacky Mathijssen haalt optimisme van KRC Genk onderuit

19:00
Jelle Vossen zit duidelijk in met zijn afscheid van het voetbal: "Deze situatie hier..."

Jelle Vossen zit duidelijk in met zijn afscheid van het voetbal: "Deze situatie hier..."

18:00
3
📷 OFFICIEEL Royal Antwerp FC heeft een nieuwe coach: nog niet op de bank tegen Club Brugge

📷 OFFICIEEL Royal Antwerp FC heeft een nieuwe coach: nog niet op de bank tegen Club Brugge

15:49
6
Aleksandar Stankovic spreekt klare taal over situatie in kleedkamer van Club Brugge

Aleksandar Stankovic spreekt klare taal over situatie in kleedkamer van Club Brugge

18:20
2
Zwart beeld of niet? Duidelijkheid of DAZN dit weekend zal uitzenden of niet

Zwart beeld of niet? Duidelijkheid of DAZN dit weekend zal uitzenden of niet

17:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/11: Hatenboer

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/11: Hatenboer

14:20
KV Kortrijk-spits spreekt voor het eerst over bijzonder donkere periode: "De pijn was ondraaglijk"

KV Kortrijk-spits spreekt voor het eerst over bijzonder donkere periode: "De pijn was ondraaglijk"

17:50
Antwerp heeft nog altijd geen nieuwe trainer en Patrick Goots weet hoe dat komt

Antwerp heeft nog altijd geen nieuwe trainer en Patrick Goots weet hoe dat komt

12:40
5
"Dat heeft momentum veranderd": Kompany analyseert waarom Bayern van Arsenal verloor

"Dat heeft momentum veranderd": Kompany analyseert waarom Bayern van Arsenal verloor

17:20
1
Biedt Antwerp deze winter een uitweg voor speler van RSC Anderlecht?

Biedt Antwerp deze winter een uitweg voor speler van RSC Anderlecht?

14:20
5
'Genk laat zijn oog vallen op nieuwe aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro'

'Genk laat zijn oog vallen op nieuwe aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro'

17:00
2
Analist trekt harde conclusie na nederlaag Club Brugge: "Een signaal voor de sportieve cel"

Analist trekt harde conclusie na nederlaag Club Brugge: "Een signaal voor de sportieve cel"

16:30
5
Anderlecht komt met update over blessure van César Huerta: dit is wanneer hij terugkeert

Anderlecht komt met update over blessure van César Huerta: dit is wanneer hij terugkeert

15:30
Mogen Anderlecht of Club Brugge hun matchen zelf uitzenden? Dit is hoe het er voorstaat na DAZN-saga

Mogen Anderlecht of Club Brugge hun matchen zelf uitzenden? Dit is hoe het er voorstaat na DAZN-saga

14:40
8
Iets om naar uit te kijken bij Anderlecht: "Hoop tegen einde van seizoen eerste minuten met de A-ploeg te maken"

Iets om naar uit te kijken bij Anderlecht: "Hoop tegen einde van seizoen eerste minuten met de A-ploeg te maken"

15:00
Twee kandidaten om Wouter Vandenhaute te vervangen bij de voetbalbond

Twee kandidaten om Wouter Vandenhaute te vervangen bij de voetbalbond

13:30
"Het zou een ramp zijn": Mehdi Bayat houdt zijn hart vast over DAZN

"Het zou een ramp zijn": Mehdi Bayat houdt zijn hart vast over DAZN

14:00
Lommel SK in vrije val de laatste weken: "Hoe we promoveren maakt me niets uit"

Lommel SK in vrije val de laatste weken: "Hoe we promoveren maakt me niets uit"

13:45
3
Gaat Liverpool ingrijpen en Arne Slot ontslaan? Clubiconen geven hun mening

Gaat Liverpool ingrijpen en Arne Slot ontslaan? Clubiconen geven hun mening

12:20
1
Belgische ref in finale van de U17 op het WK in Qatar

Belgische ref in finale van de U17 op het WK in Qatar

13:00
Deze clubs komen in de problemen zonder tv-geld: profbestaan bedreigd

Deze clubs komen in de problemen zonder tv-geld: profbestaan bedreigd

12:00
2
Vrancken houdt adem in: twee STVV-verdedigers twijfelachtig voor clash met KAA Gent

Vrancken houdt adem in: twee STVV-verdedigers twijfelachtig voor clash met KAA Gent

11:30
Club Brugge is nog niet klaar voor dit soort voetbal: ambitie is mooi, maar moet ook realistisch zijn

Club Brugge is nog niet klaar voor dit soort voetbal: ambitie is mooi, maar moet ook realistisch zijn

11:40
700.000 euro per jaar... Waarom kreeg Bounida niet sneller zijn kans?

700.000 euro per jaar... Waarom kreeg Bounida niet sneller zijn kans?

11:00
3
Portugese kranten maken Club Brugge belachelijk: "Deed denken aan de jaren 80"

Portugese kranten maken Club Brugge belachelijk: "Deed denken aan de jaren 80"

11:20
LIVE: Kan Racing Genk eerste Europese thuiszege boeken tegen Zwitserse Basel?

LIVE: Kan Racing Genk eerste Europese thuiszege boeken tegen Zwitserse Basel?

10:45
Anderlecht heeft een plan met Nathan De Cat: dit is het ideale scenario

Anderlecht heeft een plan met Nathan De Cat: dit is het ideale scenario

10:00
10
Zware klap voor Jackers en Club Brugge: dit is het verdict na de zware botsing

Zware klap voor Jackers en Club Brugge: dit is het verdict na de zware botsing

10:24
7
Minister eist NU (vandaag) duidelijkheid over Belgische voetbaluitzendingen van dit weekend

Minister eist NU (vandaag) duidelijkheid over Belgische voetbaluitzendingen van dit weekend

09:30
2
Redden wat er te redden valt: 'Met dit budget krijgt Overmars de kans om zomermercato recht te trekken'

Redden wat er te redden valt: 'Met dit budget krijgt Overmars de kans om zomermercato recht te trekken'

22:30
13
Ex-Standard-speler beticht van racistisch gedrag: hij komt er nog goed vanaf

Ex-Standard-speler beticht van racistisch gedrag: hij komt er nog goed vanaf

09:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 28/11 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 29/11 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 29/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 29/11 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 30/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over KRC Genk - FC Basel: - cartman_96 cartman_96 over Analist trekt harde conclusie na nederlaag Club Brugge: "Een signaal voor de sportieve cel" JaKu JaKu over Gaat Liverpool ingrijpen en Arne Slot ontslaan? Clubiconen geven hun mening 1872 1872 over Aleksandar Stankovic spreekt klare taal over situatie in kleedkamer van Club Brugge cartman_96 cartman_96 over Mogen Anderlecht of Club Brugge hun matchen zelf uitzenden? Dit is hoe het er voorstaat na DAZN-saga patje teppers patje teppers over Jelle Vossen zit duidelijk in met zijn afscheid van het voetbal: "Deze situatie hier..." cartman_96 cartman_96 over Anderlecht heeft een plan met Nathan De Cat: dit is het ideale scenario Fan1880 Fan1880 over Biedt Antwerp deze winter een uitweg voor speler van RSC Anderlecht? Fan1880 Fan1880 over 📷 OFFICIEEL Royal Antwerp FC heeft een nieuwe coach: nog niet op de bank tegen Club Brugge Dirk1897 Dirk1897 over Union kwam uiteindelijk uit bij Schoofs, maar wou eerst... Anderlecht-speler Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved