"Meer regels op uitzendrechten nodig": Vlaams Parlement eist uitleg van DAZN & co

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
2 reacties
"Meer regels op uitzendrechten nodig": Vlaams Parlement eist uitleg van DAZN & co
Foto: © photonews

Op 4 december zal het ook in het Vlaams Parlement over DAZN gaan. Nadat deze week duidelijk werd dat er een einde kwam aan het contract tussen DAZN en de Pro League, zijn er ook in Vlaanderen de nodige vragen daarover.

Er werden vier officiële vragen voor uitleg ingediend bij Vlaams minister van Sport Annick De Ridder en Cieltje Van Achter, Vlaams minister van Brussel en Media. Dat weet Het Laatste Nieuws te melden op vrijdag.

(Minstens) vier vragen in het Vlaams Parlement

Parlementsleden Frederik Sioen (Vooruit), Gilles Bultinck (CD&V), Onno Vandewalle (PVDA) en Egbert Lachaert (Open Vld) vragen om uitleg, nu het contract tussen DAZN en de Pro League is gestopt. Op 4 december bespreekt het Vlaams Parlement de zaak in een commissievergadering.

Gilles Bultinck vindt dat voetbal een deel is van de Vlaamse cultuur en dus moet het Belgisch voetbal op tv blijven. Bij de PVDA willen ze dan weer dat alles in eigen handen genomen wordt: "Er moeten meer regels komen op uitzendrechten."

Waar moeten we heen met ons Belgisch voetbal?

“PVDA is voorstander om een deel van matchen op het open net uit te zenden, dus niet achter een betaalmuur. Dat zal de sport op lange termijn ten goede komen. Jongeren moeten meer Belgisch voetbal zien, daar ben ik van overtuigd", aldus Onno Vandewalle.

Lees ook... Anderlecht wordt speciale wedstrijd voor David Hubert: "Met sommigen klikte het niet"Ook bij Vooruit en de Open VLD zijn er vragen. Eerder had ook Rob Beenders al duidelijke vragen gesteld als bevoegd federaal minister over de plannen en ons Belgisch voetbal.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

