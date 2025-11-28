Opvolging Vandenhaute: Anderlecht mengt zich in debatten met Union SG en Club Brugge

Opvolging Vandenhaute: Anderlecht mengt zich in debatten met Union SG en Club Brugge
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Belgische voetbalbond moet een opvolger aanduiden voor Wouter Vandenhaute in de Raad van Bestuur. Twee kandidaten hadden zich als gemeld: Bob Madou van Club Brugge en Philippe Bormans van Union Saint-Gilloise. Daar is nu ook een kandidaat uit Anderlecht bijgekomen.

De Raad van Bestuur van de bond telt tien leden en heeft een belangrijke toezichthoudende rol. Het orgaan bewaakt het beleid van het management en bepaalt mee de strategische koers van het Belgische voetbal.

Drie topclubs azen op zitje Vandenhaute

De samenstelling is divers: twee onafhankelijke bestuurders, vier vertegenwoordigers uit het amateurvoetbal en vier leden namens de profclubs. Momenteel zetelen Antwerp-CEO Sven Jaecques, Standard-CEO Pierre François en KV Mechelen-CEO Frank Lagast namens de profclubs. De vierde zetel van de profclubs kwam vrij na het vertrek van Wouter Vandenhaute.

Bob Madou, CEO van Club Brugge, en Philippe Bormans, CEO van Union Saint-Gilloise, leken de twee kandidaten om Vandenhaute op te volgen. Maar daar kwam met Kenneth Bornauw nog een derde kandidaat bij volgens Het Laatste Nieuws.

Anderlecht wil zijn zitje vasthouden

En zo is ook RSC Anderlecht kandidaat om in de Raad van Bestuur te blijven zetelen. Na het vertrek van Wouter Vandenhaute willen ze op die manier in de Belgische voetbalbond een woordje blijven meepraten.

Lees ook... Anderlecht wordt speciale wedstrijd voor David Hubert: "Met sommigen klikte het niet"Op eind december zou er beslist worden wie het zitje van Vandenhaute zal inpikken. De drie topclubs staan dus lijnrecht tegenover elkaar voor een belangrijk zitje.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

Anderlecht wordt speciale wedstrijd voor David Hubert: "Met sommigen klikte het niet"

Anderlecht wordt speciale wedstrijd voor David Hubert: "Met sommigen klikte het niet"

15:15
Club Brugge, Genk en Union geven de Europese burger moed: extra tickets binnen handbereik

Club Brugge, Genk en Union geven de Europese burger moed: extra tickets binnen handbereik

15:00
Besnik Hasi licht tipje van de sluier op voor match tegen Union: "Hij is klaar, zijn reactie deed me deugd"

Besnik Hasi licht tipje van de sluier op voor match tegen Union: "Hij is klaar, zijn reactie deed me deugd"

14:48
"Meer regels op uitzendrechten nodig": Vlaams Parlement eist uitleg van DAZN & co

"Meer regels op uitzendrechten nodig": Vlaams Parlement eist uitleg van DAZN & co

13:30
2
Top 24 in gevaar: zo ziet Vanhaezebrouck de kansen van Club Brugge en Union

Top 24 in gevaar: zo ziet Vanhaezebrouck de kansen van Club Brugge en Union

08:40
13
Wat met de top-24 voor Club (en Union)? Vanaken & co laten er geen twijfel over bestaan - en er is één grote opsteker

Wat met de top-24 voor Club (en Union)? Vanaken & co laten er geen twijfel over bestaan - en er is één grote opsteker

06:00
Filip Joos lyrisch over jonge Belg: "Gaat bij de absolute Europese top raken én mee naar WK"

Filip Joos lyrisch over jonge Belg: "Gaat bij de absolute Europese top raken én mee naar WK"

14:20
1
'Anderlecht denkt aan 16-jarig talent maar krijgt concurrentie van Manchester United, City en Villarreal'

'Anderlecht denkt aan 16-jarig talent maar krijgt concurrentie van Manchester United, City en Villarreal'

11:00
Club Brugge - Antwerp en de Brusselse derby op het programma: deze scheidsrechters fluiten op speeldag 16

Club Brugge - Antwerp en de Brusselse derby op het programma: deze scheidsrechters fluiten op speeldag 16

12:20
Anderlecht pakt uit in Brussel en strijkt neer op de Grote Markt

Anderlecht pakt uit in Brussel en strijkt neer op de Grote Markt

10:30
🎥 In Duivelse vorm? Jonge Belg klopt steeds nadrukkelijker op de deur met schitterende prestatie in Europa

🎥 In Duivelse vorm? Jonge Belg klopt steeds nadrukkelijker op de deur met schitterende prestatie in Europa

14:00
Wesley Sonck maakt zich bijzonder druk in spelers KAA Gent: "Denk toch eens twee seconden na"

Wesley Sonck maakt zich bijzonder druk in spelers KAA Gent: "Denk toch eens twee seconden na"

12:40
Bij KV Kortrijk zit er eentje met revanchegevoelens: "Ik kijk al uit om tegen Yves Vanderhaeghe te spelen"

Bij KV Kortrijk zit er eentje met revanchegevoelens: "Ik kijk al uit om tegen Yves Vanderhaeghe te spelen"

13:15
Voormalige coach scherp voor Antwerp: "Het draait altijd om hetzelfde: geld"

Voormalige coach scherp voor Antwerp: "Het draait altijd om hetzelfde: geld"

12:00
7
Grote terugkeer bij Anderlecht: Olivier Renard verwacht er veel van

Grote terugkeer bij Anderlecht: Olivier Renard verwacht er veel van

07:00
1
LIVE: KV Mechelen op roze wolk en Standard met twijfels: wie vangt de belangrijke afwezigheden het best op?

LIVE: KV Mechelen op roze wolk en Standard met twijfels: wie vangt de belangrijke afwezigheden het best op?

10:45
Wedstrijd van de laatste kans: dit weekend wordt bepalend voor JPL-coach

Wedstrijd van de laatste kans: dit weekend wordt bepalend voor JPL-coach

10:45
7
Fink wil niet weten van nieuwe Europese ambitie na 10/15 in Europa League Reactie

Fink wil niet weten van nieuwe Europese ambitie na 10/15 in Europa League

11:10
Dortmund, Leverkusen, Monaco, Milan en Manchester City: Europese top is zot van JPL-talent

Dortmund, Leverkusen, Monaco, Milan en Manchester City: Europese top is zot van JPL-talent

11:20
1
Voor duel tussen Beerschot en ASV Geel spaart Urbain Spaenhoven kritiek niet: "Ze gaan ten onder aan ego's"

Voor duel tussen Beerschot en ASV Geel spaart Urbain Spaenhoven kritiek niet: "Ze gaan ten onder aan ego's"

11:10
4
El Ouahdi opgelucht na rentree: "Ik heb enkele lastige maanden gehad" Reactie

El Ouahdi opgelucht na rentree: "Ik heb enkele lastige maanden gehad"

10:10
Zo beschrijft Vincent Kompany voetbal in één woord

Zo beschrijft Vincent Kompany voetbal in één woord

10:00
1
Maxim De Cuyper vindt deze Westerlo-speler zwaar onderschat: "Hij heeft het allemaal"

Maxim De Cuyper vindt deze Westerlo-speler zwaar onderschat: "Hij heeft het allemaal"

09:30
1
Benito Raman praat openhartig over het verlies van zijn vader: "Ik heb spijt"

Benito Raman praat openhartig over het verlies van zijn vader: "Ik heb spijt"

08:22
KV Kortrijk-speler heeft nog appeltje te schillen met Yves Vanderhaeghe: "Kreeg nooit één woord uitleg"

KV Kortrijk-speler heeft nog appeltje te schillen met Yves Vanderhaeghe: "Kreeg nooit één woord uitleg"

09:00
Karetsas geniet na prachtige krul: "Misschien wel het mooiste doelpunt van mijn carrière" Reactie

Karetsas geniet na prachtige krul: "Misschien wel het mooiste doelpunt van mijn carrière"

07:50
1
Charles De Ketelaere blinkt uit in de CL: dit heeft Rode Duivel te zeggen na knalprestatie

Charles De Ketelaere blinkt uit in de CL: dit heeft Rode Duivel te zeggen na knalprestatie

07:20
🎥 Voetbalwedstrijd mondt uit in massale vechtpartij: politie wordt ingezet en 17 rode kaarten uitgedeeld

🎥 Voetbalwedstrijd mondt uit in massale vechtpartij: politie wordt ingezet en 17 rode kaarten uitgedeeld

08:00
3
Hein Vanhaezebrouck is zeer kritisch voor Club Brugge-coach Nicky Hayen: "Dat werkte van geen kanten"

Hein Vanhaezebrouck is zeer kritisch voor Club Brugge-coach Nicky Hayen: "Dat werkte van geen kanten"

23:00
🎥 Belgische keeper verrast Europa: wat Mike Penders doet, zie je zelden

🎥 Belgische keeper verrast Europa: wat Mike Penders doet, zie je zelden

07:40
14
Ze probeerden Zulte Waregem en RWDM al over te nemen: dit zijn de nieuwe potentiële investeerders van Standard

Ze probeerden Zulte Waregem en RWDM al over te nemen: dit zijn de nieuwe potentiële investeerders van Standard

06:30
20
"Dat kan ik hier niet zeggen": Club-winger Carlos Forbs houdt de lippen stijf op elkaar na deze vraag

"Dat kan ik hier niet zeggen": Club-winger Carlos Forbs houdt de lippen stijf op elkaar na deze vraag

21:40
🎥 Voormalige Anderlecht-speler zorgt voor blunder van de avond in Europa League

🎥 Voormalige Anderlecht-speler zorgt voor blunder van de avond in Europa League

22:00
Genk bibbert maar pakt wel de volle buit tegen Basel na parel Kos Karetsas

Genk bibbert maar pakt wel de volle buit tegen Basel na parel Kos Karetsas

22:57
Thomas Müller heeft mooie woorden voor Vincent Kompany

Thomas Müller heeft mooie woorden voor Vincent Kompany

21:20
KV Kortrijk krijgt gouden kans: dit weekend nieuwe leider in de Challenger Pro League?

KV Kortrijk krijgt gouden kans: dit weekend nieuwe leider in de Challenger Pro League?

22:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 20:45 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 29/11 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 29/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 29/11 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 30/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Belgische keeper verrast Europa: wat Mike Penders doet, zie je zelden RememberLierse RememberLierse over Wedstrijd van de laatste kans: dit weekend wordt bepalend voor JPL-coach FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over "Meer regels op uitzendrechten nodig": Vlaams Parlement eist uitleg van DAZN & co 1872 1872 over Ze probeerden Zulte Waregem en RWDM al over te nemen: dit zijn de nieuwe potentiële investeerders van Standard TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Filip Joos lyrisch over jonge Belg: "Gaat bij de absolute Europese top raken én mee naar WK" Don Doumbia Don Doumbia over Voormalige coach scherp voor Antwerp: "Het draait altijd om hetzelfde: geld" Don Vito - free Shaky Don Vito - free Shaky over Top 24 in gevaar: zo ziet Vanhaezebrouck de kansen van Club en Union cartman_96 cartman_96 over Karetsas geniet na prachtige krul: "Misschien wel het mooiste doelpunt van mijn carrière" rinus michels rinus michels over Grote terugkeer bij Anderlecht: Olivier Renard verwacht er veel van -URKO -URKO over Dortmund, Leverkusen, Monaco, Milan en Manchester City: Europese top is zot van JPL-talent Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved