Opvolging Vandenhaute: Anderlecht mengt zich in debatten met Union SG en Club Brugge

De Belgische voetbalbond moet een opvolger aanduiden voor Wouter Vandenhaute in de Raad van Bestuur. Twee kandidaten hadden zich als gemeld: Bob Madou van Club Brugge en Philippe Bormans van Union Saint-Gilloise. Daar is nu ook een kandidaat uit Anderlecht bijgekomen.

De Raad van Bestuur van de bond telt tien leden en heeft een belangrijke toezichthoudende rol. Het orgaan bewaakt het beleid van het management en bepaalt mee de strategische koers van het Belgische voetbal.

Drie topclubs azen op zitje Vandenhaute

De samenstelling is divers: twee onafhankelijke bestuurders, vier vertegenwoordigers uit het amateurvoetbal en vier leden namens de profclubs. Momenteel zetelen Antwerp-CEO Sven Jaecques, Standard-CEO Pierre François en KV Mechelen-CEO Frank Lagast namens de profclubs. De vierde zetel van de profclubs kwam vrij na het vertrek van Wouter Vandenhaute.

Bob Madou, CEO van Club Brugge, en Philippe Bormans, CEO van Union Saint-Gilloise, leken de twee kandidaten om Vandenhaute op te volgen. Maar daar kwam met Kenneth Bornauw nog een derde kandidaat bij volgens Het Laatste Nieuws.

Anderlecht wil zijn zitje vasthouden

En zo is ook RSC Anderlecht kandidaat om in de Raad van Bestuur te blijven zetelen. Na het vertrek van Wouter Vandenhaute willen ze op die manier in de Belgische voetbalbond een woordje blijven meepraten.

Op eind december zou er beslist worden wie het zitje van Vandenhaute zal inpikken. De drie topclubs staan dus lijnrecht tegenover elkaar voor een belangrijk zitje.