Uitsluitsel is gegeven: DAZN komt met heel groot nieuws voor de voetbalfans

De onzekerheid rond de uitzendingen van de Belgische Pro League is nu ook helemaal van de baan. DAZN bevestigde dat de wedstrijden van dit weekend toch te zien zullen zijn, net als die van de rest van het seizoen. Dat bevestigden ze in een mail.

“We bevestigen graag alle Pro League wedstrijden van komend weekend vanop de eerste rij te bekijken zullen op het DAZN platform, met vandaag KV Mechelen - Standard de Liège, en op zondag Club Brugge - Royal Antwerp FC en de Brusselse derby RSC Anderlecht - Union SG", aldus DAZN in een statement via mail.

Impact zo klein mogelijk houden

"DAZN had aangeboden aan de Pro League om de wedstrijden tot het einde van dit seizoen te produceren en uit te zenden, om de impact van het einde van het contract op de voetbalfans zoveel mogelijk te beperken, en Pro League heeft vervolgens aan DAZN verzocht om dit te doen."

"Dit betekent dat de Pro League content tot het einde van het seizoen beschikbaar zal zijn als onderdeel van het abonnement", aldus DAZN.

Lees ook... "Meer regels op uitzendrechten nodig": Vlaams Parlement eist uitleg van DAZN & co›Daarmee is de onzekerheid voor de supporters van het Belgisch voetbal meteen een beetje weg. Zij kunnen de komende weken en maanden nog genieten van hun favoriete ploeg via DAZN.

Voor dit weekend was er sowieso al een overeenkomst gevonden, maar dat wordt nu dus uitgebreid naar de rest van het seizoen. In de weekkalender die het medium deelde staan dan ook de Belgische wedstrijden gewoon vermeld.