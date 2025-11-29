🎥 FIFA, DAZN, Tzolis, Jackers, ... : 'FC De Kampioenen' haalt iedereen door de mangel

🎥 FIFA, DAZN, Tzolis, Jackers, ... : 'FC De Kampioenen' haalt iedereen door de mangel
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Er gebeurde de voorbije weken en maanden opnieuw heel wat in het voetballandschap. De Rode Duivels plaatsten zich voor het WK, er was de Champions League en in de Jupiler Pro League zijn we halfweg het seizoen.

Het voetbalseizoen is volop bezig. En dat heeft ook zo zijn gevolgen als het gaat over wat er allemaal leeft op de sociale media. Steeds vaker worden daarbij ook grapjes en memes gebruikt, of quotes uit bekende reeksen.

FC De Kampioenen als inspiratiebron

Populair zijn onder meer Het Eiland en zeker FC De Kampioenen - gezien de vele verwijzingen die naar het voetbal kunnen worden gemaakt omdat ook De Kampioenen een voetbalploeg was uiteraard.

De voorbije weken speelden de Rode Duivels zich naar het WK in de VS, Canada en Mexico. Dat ze het tegen Kazachstan heel erg moeilijk hadden en niet konden winnen? Dat zorgde voor heel wat kritiek, maar dus ook ... humor.

@mertensjarne PROFICIAT! #voorjou #fyp #fcdk #rodeduivels #fcdkmemes ♬ origineel geluid - Jarne Mertens
@balthazarbomamijngedacht wat een gepruts was da jong #fcdekampioenen #voetbal #rodeduivels #theate #vlaanderen ♬ original sound - DJBB
@balthazarbomamijngedacht amateuristische amateurs is de perfecte omschrijving van deze rode duivels #fcdekampioenen #voetbal #rodeduivels #belgië #vlaanderen ♬ original sound - DJBB

De hele hetze rond de onderhandelingen tussen DAZN en de telecomoperatoren van de voorbije maanden werd ook stellig 'samengevat' in een berichtje dat op TikTok verscheen:

@balthazarbomamijngedacht #fcdk #fcdekampioenen #voetbal #footballtiktok #DAZN #telenet #proximus #tv #livesport #onderhandeling #belgië #vlaanderen ♬ original sound - DJBB

Lees ook... Meningen over Antwerp lopen uiteen: dit hebben Boeckx en Boskamp te zeggenEn weet u nog toen Christos Tzolis een strafschop meters over de goal trapte tegen La Louvière? Een rijke bron van inspiratie, zoveel is duidelijk ...

@nugoedlachen #nugoedlachen #funny #clubbrugge #fcdekampioenen #tv ♬ oh my god bruh oh hell na man
@balthazarbomamijngedacht Die vloog het stadion uit. #fcdekampioenen #clubbrugge #penalty #voetbal #proleague ♬ original sound - DJBB

Ook de onfortuinlijke Nordin Jackers kreeg de voorbije maanden al meermaals de wind van voren op de sociale media:

@nugoedlachen #nugoedlachen #funny #clubbrugge #voetbal #videoviral ♬ origineel geluid - Nu goed lachen
@nugoedlachen #nugoedlachen #humor #tiktok #clubbrugge #funny ♬ origineel geluid - Nu goed lachen
@nugoedlachen #nugoedlachen #humor #tiktok #clubbrugge #funny ♬ origineel geluid - Nu goed lachen
@nugoedlachen #nugoedlachen #humor #tiktok #clubbrugge #funny ♬ origineel geluid - Nu goed lachen

De dure tickets voor het WK 2026? Ook daar werd al heel wat mee gedaan. Al is Dimitri De Tremmerie natuurlijk iemand helemaal anders dan Gianni Infantino ... Of de UEFA en hun lotingen, idem.

@sporzavoetbal Gianni Inflatie(no) 🤑 #FIFAWorldCup ♬ origineel geluid - Sporza Voetbal
@balthazarbomamijngedacht En Club Brugge mag gezellig naar Kazachstan #fcdekampioenen #voetbal #championsleague #championsleaguedraw #loting ♬ original sound - DJBB
Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Antwerp
Club Brugge
Christos Tzolis
Nordin Jackers
Rudi Garcia

Meer nieuws

Meningen over Antwerp lopen uiteen: dit hebben Boeckx en Boskamp te zeggen

Meningen over Antwerp lopen uiteen: dit hebben Boeckx en Boskamp te zeggen

10:30
Mislukte Anderlecht-transfer weet het zeker : "Brian Riemer heeft me niet genoeg tijd gegeven"

Mislukte Anderlecht-transfer weet het zeker : "Brian Riemer heeft me niet genoeg tijd gegeven"

13:00
Sterke man Club Brugge is formeel over uitgaande wintertransfer: "We zoeken een oplossing voor hem, ja"

Sterke man Club Brugge is formeel over uitgaande wintertransfer: "We zoeken een oplossing voor hem, ja"

08:00
5
LIVE: Dender met hoop op aansluiting, Westerlo wil het moeras vermijden

LIVE: Dender met hoop op aansluiting, Westerlo wil het moeras vermijden

12:45
Congo of België? Dynastie met drie Anderlecht-toppers heeft keuze gemaakt: "Mannaert stuurde al"

Congo of België? Dynastie met drie Anderlecht-toppers heeft keuze gemaakt: "Mannaert stuurde al"

11:00
Beerschot-trainer Messoudi heeft grote lof voor een aantal van zijn spelers: "Dat doet me plezier"

Beerschot-trainer Messoudi heeft grote lof voor een aantal van zijn spelers: "Dat doet me plezier"

12:15
LIVE: Zulte Waregem wil spektakel aanbieden aan de fans tegen Cercle Brugge

LIVE: Zulte Waregem wil spektakel aanbieden aan de fans tegen Cercle Brugge

11:40
'Anderlecht gaat strijd aan met diverse clubs voor jonge Zuid-Amerikaanse WK-ganger'

'Anderlecht gaat strijd aan met diverse clubs voor jonge Zuid-Amerikaanse WK-ganger'

12:00
Ferme domper voor Dender: sterkhouder maanden out

Ferme domper voor Dender: sterkhouder maanden out

07:40
Johan Boskamp fileert Club Brugge, Genk en Union SG

Johan Boskamp fileert Club Brugge, Genk en Union SG

10:00
Filip Joos heel streng voor Belgische topclub: "En hij maakt elke match een foutje"

Filip Joos heel streng voor Belgische topclub: "En hij maakt elke match een foutje"

11:20
1
Pro League: het truitje van deze voetballer bracht het meeste geld op voor Younited Belgium

Pro League: het truitje van deze voetballer bracht het meeste geld op voor Younited Belgium

07:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/11: Renard

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/11: Renard

09:30
Opvallende wending? 'Olivier Renard wil shoppen in Italië'

Opvallende wending? 'Olivier Renard wil shoppen in Italië'

09:30
Begrotingsakkoord heeft ook pijnlijke gevolgen voor (voetbal)supporters

Begrotingsakkoord heeft ook pijnlijke gevolgen voor (voetbal)supporters

08:40
4
Dé troef van JPL-laagvlieger die zelf naar het WK gaat en ooit 22 miljoen euro waard was

Dé troef van JPL-laagvlieger die zelf naar het WK gaat en ooit 22 miljoen euro waard was

09:00
Speler KAA Gent beseft voor duel met STVV: "1 gele kaart is te weinig"

Speler KAA Gent beseft voor duel met STVV: "1 gele kaart is te weinig"

08:21
Is dit hét moment voor Anderlecht om tegen Union te spelen?

Is dit hét moment voor Anderlecht om tegen Union te spelen?

07:20
Faris Haroun neemt de honneurs waar: veelvuldige domper voor Antwerp tegen Club Brugge

Faris Haroun neemt de honneurs waar: veelvuldige domper voor Antwerp tegen Club Brugge

16:30
7
🎥 "Gefrustreerd": Vanderbiest en KV Mechelen hebben nog geen oplossing voor de grote pijnpunten Reactie

🎥 "Gefrustreerd": Vanderbiest en KV Mechelen hebben nog geen oplossing voor de grote pijnpunten

23:48
9
Geblesseerde Kevin De Bruyne deelt schitterend cadeau uit aan Noa Lang

Geblesseerde Kevin De Bruyne deelt schitterend cadeau uit aan Noa Lang

06:30
Challenger Pro League: Beerschot en Lommel pakken de volle buit

Challenger Pro League: Beerschot en Lommel pakken de volle buit

23:00
No Hammar, no party: KV Mechelen na zege in Genk door Standard weer met de voeten op de grond gezet

No Hammar, no party: KV Mechelen na zege in Genk door Standard weer met de voeten op de grond gezet

22:39
Maxim De Cuyper onder de indruk van concurrent Club Brugge: "Zeer straf"

Maxim De Cuyper onder de indruk van concurrent Club Brugge: "Zeer straf"

21:00
DAZN baart de Pro League zorgen: uitzendingen kunnen elk moment worden stopgezet

DAZN baart de Pro League zorgen: uitzendingen kunnen elk moment worden stopgezet

22:30
'Club Brugge ruikt jackpot: Premier League lonkt voor sterkhouder'

'Club Brugge ruikt jackpot: Premier League lonkt voor sterkhouder'

21:20
2
Standard blijft klappen krijgen: opnieuw valt een basisspeler geblesseerd uit

Standard blijft klappen krijgen: opnieuw valt een basisspeler geblesseerd uit

22:00
2
Zet Anderlecht straks echt voet naast Club Brugge en Union? "We zijn korter aan het komen"

Zet Anderlecht straks echt voet naast Club Brugge en Union? "We zijn korter aan het komen"

19:30
4
Red Flames spoelen Nations League-ontgoocheling door met oefenzege tegen Zwitserland

Red Flames spoelen Nations League-ontgoocheling door met oefenzege tegen Zwitserland

21:40
Rik De Mil hard voor Charleroi voor Henegouwse clash: "Ik herkende mijn ploeg niet"

Rik De Mil hard voor Charleroi voor Henegouwse clash: "Ik herkende mijn ploeg niet"

20:20
Problemen nog niet van de baan: Pro League reageert meteen na berichtgeving DAZN

Problemen nog niet van de baan: Pro League reageert meteen na berichtgeving DAZN

18:20
Club Brugge-icoon blij met Genk en Union, maar met stevige kritiek richting Club Brugge

Club Brugge-icoon blij met Genk en Union, maar met stevige kritiek richting Club Brugge

19:00
Franky Van der Elst is zeer duidelijk over nieuwe coach Antwerp

Franky Van der Elst is zeer duidelijk over nieuwe coach Antwerp

15:30
1
'Anderlecht ziet unieke transferopportuniteit mogelijk alsnog uit handen glippen'

'Anderlecht ziet unieke transferopportuniteit mogelijk alsnog uit handen glippen'

20:00
1
Kompany verdedigt speler van Bayern München na eerste nederlaag: "Ik ben een beetje verbaasd"

Kompany verdedigt speler van Bayern München na eerste nederlaag: "Ik ben een beetje verbaasd"

19:40
Uitsluitsel is gegeven: DAZN komt met heel groot nieuws voor de voetbalfans

Uitsluitsel is gegeven: DAZN komt met heel groot nieuws voor de voetbalfans

17:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 20:45 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 30/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Impala Impala over Voormalige coach scherp voor Antwerp: "Het draait altijd om hetzelfde: geld" Geert DL Geert DL over Zet Anderlecht straks echt voet naast Club Brugge en Union? "We zijn korter aan het komen" Deklat71 Deklat71 over 🎥 "Gefrustreerd": Vanderbiest en KV Mechelen hebben nog geen oplossing voor de grote pijnpunten Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Biedt Antwerp deze winter een uitweg voor speler van RSC Anderlecht? Vital Verheyen Vital Verheyen over Faris Haroun neemt de honneurs waar: veelvuldige domper voor Antwerp tegen Club Brugge Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Twaalf jaar na zijn vertrek: de hereniging tussen Anderlecht en Marcin Wasilewski Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over DONE DEAL: KAA Gent blijft geloven in de toekomst met contract voor zoon van bekende voetballer Nelvafrel Nelvafrel over Begrotingsakkoord heeft ook pijnlijke gevolgen voor (voetbal)supporters Nelvafrel Nelvafrel over Filip Joos heel streng voor Belgische topclub: "En hij maakt elke match een foutje" Green kill Green kill over Wedstrijd van de laatste kans: dit weekend wordt bepalend voor JPL-coach Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved