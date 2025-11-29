🎥 FIFA, DAZN, Tzolis, Jackers, ... : 'FC De Kampioenen' haalt iedereen door de mangel

Er gebeurde de voorbije weken en maanden opnieuw heel wat in het voetballandschap. De Rode Duivels plaatsten zich voor het WK, er was de Champions League en in de Jupiler Pro League zijn we halfweg het seizoen.

Het voetbalseizoen is volop bezig. En dat heeft ook zo zijn gevolgen als het gaat over wat er allemaal leeft op de sociale media. Steeds vaker worden daarbij ook grapjes en memes gebruikt, of quotes uit bekende reeksen.

FC De Kampioenen als inspiratiebron

Populair zijn onder meer Het Eiland en zeker FC De Kampioenen - gezien de vele verwijzingen die naar het voetbal kunnen worden gemaakt omdat ook De Kampioenen een voetbalploeg was uiteraard.

De voorbije weken speelden de Rode Duivels zich naar het WK in de VS, Canada en Mexico. Dat ze het tegen Kazachstan heel erg moeilijk hadden en niet konden winnen? Dat zorgde voor heel wat kritiek, maar dus ook ... humor.

De hele hetze rond de onderhandelingen tussen DAZN en de telecomoperatoren van de voorbije maanden werd ook stellig 'samengevat' in een berichtje dat op TikTok verscheen:

Ook de onfortuinlijke Nordin Jackers kreeg de voorbije maanden al meermaals de wind van voren op de sociale media:

De dure tickets voor het WK 2026? Ook daar werd al heel wat mee gedaan. Al is Dimitri De Tremmerie natuurlijk iemand helemaal anders dan Gianni Infantino ... Of de UEFA en hun lotingen, idem.