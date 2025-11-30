Aad De Mos zegt waar het op staat over Nathan De Cat en maakt opvallende vergelijking

In een interview met De Zondag sprak Aad De Mos over Nathan De Cat. Hij waarschuwde voor te snelle conclusies en maakte een opvallende vergelijking met een voormalige Anderlecht-speler.

Voorzichtigheid geboden

Aad De Mos benadrukte dat men geduldig moet zijn met jonge talenten. “Toch voorzichtig mee zijn en eerst over een langere periode bekijken”, is zijn raad. Hij gaf aan dat een speler die nu als fantastisch wordt omschreven, na enkele maanden een heel andere beoordeling kan krijgen.

Om zijn punt te onderstrepen haalde De Mos een voorbeeld uit het verleden aan. “Anthony Vanden Borre was ook de chouchou van Anderlecht. Hij was beter dan Kompany, zei men. Iedereen weet wat uiteindelijk met Vanden Borre is gebeurd.” Daarmee maakte hij duidelijk dat vroege lof niet altijd leidt tot een succesvolle carrière.

Waarde van continuïteit

De Mos koppelde de ontwikkeling van De Cat aan het belang van consistentie. Pas wanneer een speler zich over meerdere seizoenen bewijst, kan men spreken van een blijvende waarde. Het huidige enthousiasme moet volgens hem met de nodige voorzichtigheid worden bekeken.

Nathan De Cat beschikt volgens de Nederlander over het nodige talent, maar zijn toekomst moet over langere tijd worden beoordeeld. De vergelijking met Vanden Borre toont dat snelle lof niet altijd een garantie is voor blijvend succes.

Dat is precies ook de situatie waarin nog heel wat spelers bij Anderlecht verzeild geraken. De Mos sprak ook over hoe Mario Stroeykens en Yari Verschaeren het nu stellen bij paarswit. Ook zij werden volgens hem te snel bejubeld.