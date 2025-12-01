Deadline DAZN is verlopen en geen geld gestort: juridische strijd lijkt eraan te komen

Deadline DAZN is verlopen en geen geld gestort: juridische strijd lijkt eraan te komen
DAZN heeft de maandelijkse betaling aan de Pro League voor november niet uitgevoerd. Normaal zou het mediabedrijf de gelden uiterlijk op 30 november overmaken, maar die overschrijving bleef uit.

Het tv-contract tussen DAZN en de Pro League is volgens het bedrijf na zes maanden “al geëindigd”. DAZN stelt dat er geen commercieel haalbare deal te sluiten valt met telecomoperatoren zoals Telenet en Proximus.

Vorige maand werd de betaling nog op het allerlaatste moment uitgevoerd, maar deze maand bleef de geldkraan volledig dicht. De Belgische profclubs kunnen daardoor voor het eerst niet rekenen op hun gebruikelijke tv-inkomsten.

Pro League wil DAZN aan contract houden

Voor veel clubs zijn die inkomsten cruciaal, bijvoorbeeld om spelerslonen en andere vaste kosten te betalen. Het uitblijven van de betaling kan daardoor meteen impact hebben op de dagelijkse werking van sommige ploegen.

De Pro League reageerde door het arbitragetribunaal CEPANI in te schakelen. Het doel is om DAZN via een bindende maatregel toch aan het contract te houden en de betalingen te garanderen zolang de arbitrage loopt.

Lees ook... Iedereen vol lof voor één man: "Wie - buiten Vanaken - houdt bal beter bij dan hem?"Volgens inschattingen kan CEPANI binnen twee à drie weken voorlopige maatregelen opleggen. Een definitieve uitspraak, inclusief eventuele beroepsprocedures, kan maximaal een jaar op zich laten wachten.

