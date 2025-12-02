Economische Inspectie start onderzoek naar DAZN na klachten van supporters, DAZN gaat terugslaan

De Economische Inspectie is een onderzoek gestart naar mogelijke oneerlijke handelspraktijken van streamingdienst DAZN. Dit gebeurde op vraag van minister van Economie David Clarinval en minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.

Het onderzoek richt zich op de manier waarop DAZN communiceert met zijn klanten. De ministers willen nagaan of de informatie over abonnementen, prijzen en beschikbaarheid van live voetbal voldoet aan de Belgische consumentenwetgeving.

“Voetbalfans met een DAZN-abonnement hebben recht op duidelijkheid, en die is er momenteel niet”, zegt Beenders in een persbericht. Hij benadrukt dat de onzekerheid bij supporters tot onnodige zorgen leidt over hun toegang tot wedstrijden.

DAZN kwam de afgelopen weken onder vuur te liggen nadat betalingen aan de Pro League niet werden nagekomen en het contract volgens hen beëindigd was.

DAZN wil zelf ook in de aanval gaan

Het onderzoek moet uitwijzen of er sprake is van misleidende communicatie en welke gevolgen dit heeft voor de abonnees. “Supporters verdienen eerlijke en transparante informatie", aldus Beenders.

Voor DAZN kan dit onderzoek zowel een juridische als een reputatierisico betekenen. Afhankelijk van de resultaten kunnen er sancties volgen, maar ook aanbevelingen om de communicatie richting klanten te verbeteren. DAZN lijkt zelf nu ook wel van plan om in de aanval te gaan en denkt zelf aan juridische procedures tegen de Pro League.