Amper vier speelminuten dit seizoen: keert hij na MLS-finale definitief terug naar België?

Amper vier speelminuten dit seizoen: keert hij na MLS-finale definitief terug naar België?
Foto: © photonews

Joedrick Pupe maakte afgelopen zomer een opmerkelijke overstap van Dender naar de Vancouver Whitecaps. De transfer naar de Major League Soccer betekende een nieuwe stap in zijn loopbaan, maar leverde tot dusver weinig speelminuten op.

Van Dender naar Vancouver

De Whitecaps betaalden ongeveer één miljoen euro voor Pupe, die via zijn passingstatistieken in de kijker liep. Voor hem ging een droom in vervulling: in 2022 speelde hij nog bij Winkel Sport, nu stond hij in een Amerikaanse topcompetitie naast ervaren krachten als Thomas Müller.

De club maakte indruk door de professionele organisatie en de grote publieke belangstelling. Pupe vertelt dat hij vooraf weinig wist over Vancouver, maar dat de verwachtingen ingelost zijn. “Er zitten 55.000 fans in het stadion voor onze matchen. Ik kan geen slecht woord over deze club zeggen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Blessure en gemis

Ondanks die positieve omgeving kende Pupe een moeilijke start. Een hamstringblessure uit zijn periode bij Dender hield hem langer aan de kant. Sinds oktober is hij fit, maar de ploeg draaide goed en de coach zag geen reden om te wisselen. Daardoor bleef het bij één invalbeurt van vier minuten tegen Dallas.

Naast het sportieve aspect speelt ook het persoonlijke mee. “Het is niet makkelijk”, is Pupe eerlijk. “Ik heb ook onderschat hoezeer het gemis van mijn vriendin Chiara zou doorwegen.” Zij runt een pilatesstudio in Brugge en kon niet mee verhuizen. Het beperkte contact door het tijdsverschil maakt de situatie zwaarder.

Zijn familie en partner steunen hem, maar zien eveneens dat hij het moeilijk heeft. Pupe benadrukt dat hij geen spijt heeft van de transfer. “Anders had ik mezelf altijd afgevraagd: wat als? Maar dit is voor mij wel een leermoment.” Hij besluit dat zijn prioriteit niet langer bij de carrière ligt, maar bij zijn familie.

Voor de wintermercato staat hij open voor een terugkeer naar België. Eerst wacht echter de MLS-finale in Miami tegen Lionel Messi. “Als je mij drie jaar geleden had gezegd dat ik hier zou staan, dan had ik je gek verklaard”, besluit hij. Pupe hoopt minuten te maken en bij winst een trofee toe te voegen, alvorens terug te keren om te herbronnen.

