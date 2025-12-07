Vreemde wending bij Anderlecht? Al maanden in de B-kern maar ineens op het wedstrijdblad

Het was opvallend in de Brusselse derby (2-2) van de RSCA Futures tegen RWDM: Majeed Ashimeru mocht ineens het laatste halfuur invallen voor Anderlecht. De Ghanese middenvelder stond maanden aan de zijlijn en trainde bij de B-kern, omdat hij moet vertrekken.

Ashimeru werd afgelopen zomer samen met Thomas Foket, Mats Rits en Alexis Flips uit de A-kern gezet. Sindsdien trainde hij enkel bij de RSCA Futures en kwam hij niet in actie in officiële wedstrijden. Zijn optreden tegen RWDM was dan ook zijn eerste speelminuten van het seizoen.

Dat hij plots mocht invallen, valt des te meer op omdat Anderlecht op het middenveld nog genoeg opties heeft. Het is dus niet meteen duidelijk waarom Jelle Coen voor Ashimeru koos.

Ashimeru nog eens in de kijker zetten?

De timing lijkt opvallend: net nu er enkele spelers mogelijk zullen vertrekken voor de Africa Cup en de spoeling dun kan worden. Toch had Hasi eerder genoeg alternatieven in de A-kern om het middenveld te bezetten zonder de uitgesloten Ashimeru.

Daardoor rijst de vraag of deze invalbeurt puur sportief was of dat er een ander motief speelt. Mogelijk wil Anderlecht Ashimeru nog eens tonen aan geïnteresseerde clubs, zodat er in januari een transfer kan worden afgerond.

Zijn comeback blijft dus een raadsel: een speler die maanden aan de kant stond, mag ineens minuten maken in een belangrijke derby. Het is afwachten of dit eenmalig blijft of dat Ashimeru vaker in actie zal komen.