Anderlecht en Gent willen 'nieuwe Moses Simon': beslissing is gevallen

Anderlecht en Gent willen 'nieuwe Moses Simon': beslissing is gevallen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hij staat in de belangstelling van KAA Gent en RSC Anderlecht, maar nu gaat de jonge Nigeriaanse aanvaller Sani Suleiman een andere richting op en zal hij niet tot de Jupiler Pro League gaan toetreden.

De wintermercato belooft niet makkelijk te worden voor de Belgische clubs. Al wekenlang werd een jonge 19-jarige vleugelaanvaller die in Slowakije speelt, gevolgd door verschillende scouts uit het land. Uiteindelijk zal hij geen overstap maken naar RSC Anderlecht of KAA Gent.

AS Trenčín staat op het punt de laatste details rond het vertrek van zijn speler Sani Suleiman af te ronden. RB Leipzig heeft hem met het beste bod binnengesleept volgens de Duitse tak van Sky Sports. De onderhandelingen zijn zeer gevorderd en de Nigeriaan zou binnen enkele dagen in Duitsland arriveren.

Zijn marktwaarde ligt rond de 1,2 miljoen euro volgens Transfermarkt, maar Leipzig aarzelde niet om tussen de 5 en 7 miljoen euro neer te leggen. Een aanzienlijk bedrag voor een speler wiens contract uiteindelijk over zes maanden afloopt.

Meer dan vijf miljoen euro voor speler

In 12 wedstrijden dit seizoen maakte hij drie doelpunten en leverde hij twee assists. Genoeg om de aandacht te trekken van RB Leipzig, dat gecharmeerd is door zijn snelle en fysieke profiel - al waren er nog meer ploegen geïnteresseerd.

Trenčín doet een mooie zaak door zoveel geld terug te krijgen. Binnen minder dan zes maanden zou zijn speler de club verlaten en gratis ergens anders tekenen. Gent en Anderlecht toonden ook interesse in de 'nieuwe Moses Simon'.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (15/01).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent

Meer nieuws

Zulte Waregem haalt assistent bij Dender, dat op zijn beurt ontslagen KV Mechelen-pion haalt

Zulte Waregem haalt assistent bij Dender, dat op zijn beurt ontslagen KV Mechelen-pion haalt

09:30
KAA Gent wil Club Brugge achterna en geeft deze vier jeugdspelers een kans

KAA Gent wil Club Brugge achterna en geeft deze vier jeugdspelers een kans

08:00
1
Voetballer die uitkwam voor zijn homoseksuele geaardheid haalt keihard uit naar zijn ex-club

Voetballer die uitkwam voor zijn homoseksuele geaardheid haalt keihard uit naar zijn ex-club

09:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 13/01: Van Den Bosch

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/01: Van Den Bosch

08:40
Zware financiële aderlating voor Antwerp: Van Den Bosch vertrekt transfervrij

Zware financiële aderlating voor Antwerp: Van Den Bosch vertrekt transfervrij

08:40
12
Antwerp ziet investering van drie jaar geleden eindelijk renderen: "Het vertrouwen was niet meer hetzelfde"

Antwerp ziet investering van drie jaar geleden eindelijk renderen: "Het vertrouwen was niet meer hetzelfde"

07:40
Gouden Schoen stopt met voetballen: "Niet makkelijk deze woorden uit te spreken"

Gouden Schoen stopt met voetballen: "Niet makkelijk deze woorden uit te spreken"

23:30
1
Standard zoekt een linksback... en laat er één gratis vertrekken

Standard zoekt een linksback... en laat er één gratis vertrekken

08:20
Ardon Jashari zoekt toenadering tot Club Brugge na transfersaga: "Elkaar in de armen sluiten"

Ardon Jashari zoekt toenadering tot Club Brugge na transfersaga: "Elkaar in de armen sluiten"

07:20
3
En plots gaat het snel: 'Deal is rond, Antwerp verliest nóg een cruciale pion'

En plots gaat het snel: 'Deal is rond, Antwerp verliest nóg een cruciale pion'

06:30
3
'Pocognoli wil Rode Duivel snel naar Monaco halen'

'Pocognoli wil Rode Duivel snel naar Monaco halen'

23:00
5
Schoenen van 14.000 euro? Marc Coucke heeft iets te zeggen over zijn opvallende verschijning

Schoenen van 14.000 euro? Marc Coucke heeft iets te zeggen over zijn opvallende verschijning

19:00
1
Steeds meer een klucht? Ondanks zomertransfers nog punten voor spelers Anderlecht, Union en Antwerp

Steeds meer een klucht? Ondanks zomertransfers nog punten voor spelers Anderlecht, Union en Antwerp

21:40
4
Union SG stopt niet en haalt beste speler uit Europese competitie in huis

Union SG stopt niet en haalt beste speler uit Europese competitie in huis

22:30
Justitie onverbiddelijk voor Olivier Deschacht

Justitie onverbiddelijk voor Olivier Deschacht

21:00
2
Jeugdproduct Anderlecht maakt indruk en wint ... Portugese Beker

Jeugdproduct Anderlecht maakt indruk en wint ... Portugese Beker

20:20
Nainggolan ten voeten uit: "Wie zou me dan judgen omdat ik een sigaretje rook of glaasje drink?"

Nainggolan ten voeten uit: "Wie zou me dan judgen omdat ik een sigaretje rook of glaasje drink?"

22:00
1
'Done deal: KAA Gent heeft beet en haalt middenvelder in huis'

'Done deal: KAA Gent heeft beet en haalt middenvelder in huis'

20:00
1
🎥 Foutje moet kunnen? En dan doet Senne Lammens (ex-Antwerp) plots dit

🎥 Foutje moet kunnen? En dan doet Senne Lammens (ex-Antwerp) plots dit

21:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 12/01: Diouf - Furo - Ashimeru - Bozhinov - Van Helden - Suray - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/01: Diouf - Furo - Ashimeru - Bozhinov - Van Helden - Suray - Kikkenborg

18:40
Charleroi of Eupen? Neen: Luikenaar maakt profdebuut in ... Nederland

Charleroi of Eupen? Neen: Luikenaar maakt profdebuut in ... Nederland

20:40
Club Brugge, Gent en Union willen Yow (Westerlo): 'Beslissing is gevallen'

Club Brugge, Gent en Union willen Yow (Westerlo): 'Beslissing is gevallen'

19:40
1
JPL-club wil Anderlecht verlossen van overbodige Ashimeru, onderhandelingen aan de gang

JPL-club wil Anderlecht verlossen van overbodige Ashimeru, onderhandelingen aan de gang

15:33
De stoerste Belgische ex-voetballer met tranen in de ogen: "Het kan nauwelijks beter"

De stoerste Belgische ex-voetballer met tranen in de ogen: "Het kan nauwelijks beter"

17:30
Romelu Lukaku over zijn terugkeer naar Anderlecht: "Ik wil de echte nog winnen"

Romelu Lukaku over zijn terugkeer naar Anderlecht: "Ik wil de echte nog winnen"

18:00
Gent en STVV azen op revelatie uit Challenger Pro League, Standard haakt af

Gent en STVV azen op revelatie uit Challenger Pro League, Standard haakt af

18:40
2
Bom barst: Real Madrid neemt heel stevig besluit na nederlaag tegen FC Barcelona

Bom barst: Real Madrid neemt heel stevig besluit na nederlaag tegen FC Barcelona

19:20
5
Brentford-coach legt uit waarom ze absoluut Kaye Furo wilden, ook Leko reageert

Brentford-coach legt uit waarom ze absoluut Kaye Furo wilden, ook Leko reageert

18:20
Ook Belg uit de Eredivisie en speler van Olivier Renard's ex-club worden genoemd bij Anderlecht

Ook Belg uit de Eredivisie en speler van Olivier Renard's ex-club worden genoemd bij Anderlecht

16:00
2
Jeugdproduct Club Brugge en Antwerp in Premier League: "Snelheid en kracht"

Jeugdproduct Club Brugge en Antwerp in Premier League: "Snelheid en kracht"

17:45
3
De doelen van Sven Vandenbroeck: "Dat zul je me niet horen zeggen"

De doelen van Sven Vandenbroeck: "Dat zul je me niet horen zeggen"

18:10
1
Spreidstand bij Anderlecht over De Cat en Nga Kana: wachten is verliezen

Spreidstand bij Anderlecht over De Cat en Nga Kana: wachten is verliezen

13:00
Geschokte Leko geeft aan dat hij werk heeft met Tzolis: "Voelt alsof hij iets niet kreeg dat hij verdiende"

Geschokte Leko geeft aan dat hij werk heeft met Tzolis: "Voelt alsof hij iets niet kreeg dat hij verdiende"

16:30
3
De ongelooflijke statistiek die Vincent Kompany naast de wereldtop van de trainers plaatst

De ongelooflijke statistiek die Vincent Kompany naast de wereldtop van de trainers plaatst

17:00
Engelse, Italiaanse en Duitse interesse: OH Leuven hakt knoop door

Engelse, Italiaanse en Duitse interesse: OH Leuven hakt knoop door

16:45
1
Staat de beste JPL-doelman bij KV Mechelen onder de lat? "Persoonlijk hoogtepunt tegen KAA Gent" Interview

Staat de beste JPL-doelman bij KV Mechelen onder de lat? "Persoonlijk hoogtepunt tegen KAA Gent"

15:15
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

club brugge-lover club brugge-lover over Ardon Jashari zoekt toenadering tot Club Brugge na transfersaga: "Elkaar in de armen sluiten" filip hendrix filip hendrix over Zware financiële aderlating voor Antwerp: Van Den Bosch vertrekt transfervrij Strider Strider over En plots gaat het snel: 'Deal is rond, Antwerp verliest nóg een cruciale pion' storfstievel storfstievel over Gent en STVV azen op revelatie uit Challenger Pro League, Standard haakt af Kevin DB Kevin DB over KAA Gent wil Club Brugge achterna en geeft deze vier jeugdspelers een kans cartman_96 cartman_96 over Voetballer die uitkwam voor zijn homoseksuele geaardheid haalt keihard uit naar zijn ex-club Jimmy Hubert Jimmy Hubert over Ook Belg uit de Eredivisie en speler van Olivier Renard's ex-club worden genoemd bij Anderlecht cartman_96 cartman_96 over 'Pocognoli wil Rode Duivel snel naar Monaco halen' Real09 Real09 over Bom barst: Real Madrid neemt heel stevig besluit na nederlaag tegen FC Barcelona zambatta zambatta over De doelen van Sven Vandenbroeck: "Dat zul je me niet horen zeggen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved