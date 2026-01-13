Anderlecht en Gent willen 'nieuwe Moses Simon': beslissing is gevallen

Hij staat in de belangstelling van KAA Gent en RSC Anderlecht, maar nu gaat de jonge Nigeriaanse aanvaller Sani Suleiman een andere richting op en zal hij niet tot de Jupiler Pro League gaan toetreden.

De wintermercato belooft niet makkelijk te worden voor de Belgische clubs. Al wekenlang werd een jonge 19-jarige vleugelaanvaller die in Slowakije speelt, gevolgd door verschillende scouts uit het land. Uiteindelijk zal hij geen overstap maken naar RSC Anderlecht of KAA Gent.

AS Trenčín staat op het punt de laatste details rond het vertrek van zijn speler Sani Suleiman af te ronden. RB Leipzig heeft hem met het beste bod binnengesleept volgens de Duitse tak van Sky Sports. De onderhandelingen zijn zeer gevorderd en de Nigeriaan zou binnen enkele dagen in Duitsland arriveren.

🚨🔴 RB Leipzig are on the verge of signing Suleiman #Sani.



Leipzig are principally in agreement with the 19 y/o winger, and talks with AS Trencin are currently focused on final details. Negotiations between the clubs are well advanced.



Realistic transfer fee is expected to be… pic.twitter.com/LLQAjSHZs5 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 12, 2026

Zijn marktwaarde ligt rond de 1,2 miljoen euro volgens Transfermarkt, maar Leipzig aarzelde niet om tussen de 5 en 7 miljoen euro neer te leggen. Een aanzienlijk bedrag voor een speler wiens contract uiteindelijk over zes maanden afloopt.

Meer dan vijf miljoen euro voor speler

In 12 wedstrijden dit seizoen maakte hij drie doelpunten en leverde hij twee assists. Genoeg om de aandacht te trekken van RB Leipzig, dat gecharmeerd is door zijn snelle en fysieke profiel - al waren er nog meer ploegen geïnteresseerd.





Trenčín doet een mooie zaak door zoveel geld terug te krijgen. Binnen minder dan zes maanden zou zijn speler de club verlaten en gratis ergens anders tekenen. Gent en Anderlecht toonden ook interesse in de 'nieuwe Moses Simon'.