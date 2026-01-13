En plots gaat het snel: 'Deal is rond, Antwerp verliest nóg een cruciale pion'

Het gaat plots heel snel op de transfermarkt bij Royal Antwerp FC. Na Rosen Bozhinov lijkt nu ook Zeno Van Den Bosch een akkoord te hebben over een toekomstige transfer. En zo wordt de verdediging van Antwerp zwaar getroffen.

Het gaat heel snel voor en bij Royal Antwerp FC. De kogel lijkt alvast door de kerk voor Rosen Bozhinov. De Bulgaarse centrale verdediger van Antwerp zal in de bekerwedstrijd tegen La Louvière zelfs al niet meer in actie komen.

En ook voor Zeno Van Den Bosch lijkt het heel erg snel te gaan. Een paar dagen geleden had die volgens Sacha Tavolieri al een persoonlijk akkoord met Union Berlin en ondertussen is het heel erg snel aan het evolueren.

Royal Antwerp doet slechte financiële zaak

Een wintertransfer leek de enige logische oplossing voor Antwerp. De centrale verdediger heeft namelijk een aflopend contract en een contractverlenging lijkt al helemaal geen optie meer. De andere optie is dat hij transfervrij vertrekt komende zomer.

🚨💥 EXCL | Zeno Van Den Bosch to Union Berlin – DONE DEAL ✔️



Medical completed, contracts signed. The 22 y/o centre-back will join Union Berlin in the summer on a free transfer, as his contract with Royal Antwerp expires.@SkySportDE 🇧🇪 pic.twitter.com/XfxtK93PPn — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 12, 2026

Ondertussen lijkt het erop dat hij wel degelijk transfervrij gaat vertrekken. Op die manier krijgt Royal Antwerp nog een paar maanden respijt met hem, maar doen ze natuurlijk opnieuw een heel slechte zaak als het gaat over hun selectie.



De deal is volgens Florian Plettenberg helemaal rond. Hij heeft zijn medische testen afgerond en ook een contract getekend. Daarmee is de deal in orde, al zal hij dus nog een paar maanden op de Bosuil spelen om afscheid te nemen.