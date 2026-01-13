"Ik ga ervan uit dat hij vertrekt": Antwerp maakt zich op voor miljoenendeal, coach Oosting reageert

Antwerp staat dinsdagavond voor een cruciaal bekerduel tegen La Louvière. Met het oog op kwalificatie voor de volgende ronde van de Croky Cup moet The Great Old het stellen zonder een belangrijke pion achterin. Dennis Praet is er wel opnieuw bij.

Antwerp speelt dinsdagavond een belangrijke bekerwedstrijd tegen La Louvière. Op de Bosuil kunnen Joseph Oosting en zijn spelers zich plaatsen voor de volgende ronde van de Croky Cup.

De Nederlandse trainer zal het al zonder Rosen Bozhinov moeten stellen. Hij rondt zijn transfer naar het Italiaanse Pisa af. "Ik ga ervan uit dat ie vertrekt", zegt Oosting volgens Gazet van Antwerpen.

Oosting rekent al zonder Bozhinov

Yuto Tsunashima kan zijn kans grijpen, terwijl Oosting benadrukt dat de club snel een oplossing zoekt voor het vertrek van Bozinhov. "Yuto was al onze linker stopper, tot ie geblesseerd raakte. De club zoekt een waardige vervanger voor Rosen, alleen is het afwachten hoelang zoiets duurt."

Antwerp presteerde geweldig voor de winterstop met 13 op 15 tegen topclubs uit de Jupiler Pro League. De winterstop kwam misschien wel op een heel lastig moment, aangezien het momentum nu toch wat weg is door de onderbreking.

"Afwachten wat het wordt", zegt Oosting. "We hebben vorige week ‘flexibel’ getraind. Niemand zeurde over de omstandigheden. Dat vind ik prettig. Daaraan zie je dat het goed zit." Hamdaoui, Adekami, Hairemans en Engels zijn volgens GvA nog steeds out. Dennis Praet zal er opnieuw bij zijn.