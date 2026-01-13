Zulte Waregem haalt assistent bij Dender, dat op zijn beurt ontslagen KV Mechelen-pion haalt

Zulte Waregem haalt assistent bij Dender, dat op zijn beurt ontslagen KV Mechelen-pion haalt

Zulte Waregem heeft Steve Colpaert aangesteld als assistent-coach. Hij volgt Mark Luijpers op, die onlangs werd ontslagen.

Colpaert komt over van Dender, waar hij als assistent actief was. Bij Zulte Waregem zal hij het technische team versterken en de overgang begeleiden.

Het ontslag van Luijpers zorgde voor de nodige commotie bij Essevee nadat die hard uithaalde naar de club en trainer Sven Vandenbroeck na zijn ontslag.

Dender stelde Lokeren-icoon Killian Overmeire aan als assistent

Dender zelf reageerde snel op het vertrek van Colpaert en stelde Killian Overmeire aan als nieuwe assistent. Overmeire is vooral bekend als boegbeeld van Lokeren.

Voor Overmeire is het geen onbekend terrein. Hij was eerder coach van Jong KV Mechelen in de tweede amateurklasse, maar werd daar vorige maand ontslagen.


Colpaert brengt ruime ervaring mee als ex-speler van Zulte Waregem en als assistent bij verschillende clubs. Zijn kennis van het Belgische voetbal wordt gezien als een belangrijke troef voor Essevee.

