'Zulte Waregem mikt hoog en wil Engelse sensatie in huis halen'

Foto: © photonews

Zulte Waregem wil zo snel mogelijk zichzelf in veiligheid spelen dit seizoen en ook al gaan bouwen aan de toekomst. In die optiek zijn ze nu ook volop bezig met het zoeken naar versterkingen. Daarbij zijn ze nu ook in Engeland uitgekomen.

Zulte Waregem wil zich graag nog wat versterken in diverse linies deze winter en ook op de flanken kan en mag er stilaan toch wel wat bij. En daarbij zijn ze ondertussen ook uitgekomen in de Engelse lagere competities.

Essevee heeft volgens Engelse bronnen Kyreece Lisbie op het oog. Dat is een speler die momenteel als rechtsbuiten speelt voor Colchester United. Daar maakt de 22-jarige Engelsman met roots in Jamaica sinds begin 2025 het mooie weer.

Zulte Waregem aast op Kyreece Lisbie van Colchester United

Dit seizoen is hij bij Colchester United helemaal aan de oppervlakte gekomen. In de Engelse vierde klasse - de zogeheten League Two - is hij week in, week uit bij de betere spelers. Een sensatie wordt hij hier en daar al genoemd.

In 24 wedstrijden voor zijn team was hij goed voor al negen doelpunten en vijf assists. Daarmee hoort hij bij de spelers die een voet hebben in het meeste aantal doelpunten uit de League Two. En dat heeft dus ook Zulte Waregem wakker gemaakt.

Volgens Footy Insider zouden ze deze wintermercato al meerdere keer een aanbieding voor hem hebben gelanceerd. Colchester United is daar tot op heden nog niet op ingegaan, maar de transfermarkt is zeker nog niet gesloten.

