Ploegen bovenaan het klassement zijn gewaarschuwd: JPL-club spreekt duidelijke titelambities uit

Half januari en de kaarten liggen stilaan op tafel in de Jupiler Pro League. De strijd om de top zes belooft intens te worden, terwijl bovenin vooral Union, Club Brugge en revelatie STVV zich mengen in de titelrace.

Het is half januari en de competitie heeft een heel duidelijke vorm gekregen. Er zal nog flink gestreden worden om de top zes, met heel wat kanshebbers. In de Champions' Play-offs zal het er ongetwijfeld ook hard aan toe gaan.

Union SG en Club Brugge lijken momenteel de grootste kanshebbers, al loert de revelatie van het seizoen, Sint Truiden, om de hoek. De Truienaars tellen slechts drie punten minder dan de huidige leider.

Hubert: "Onze plicht en ambitie is de titel verdedigen"

De Brusselaars staan op kop met 42 punten en begint aan het nieuwe jaar op kop van het klassement. Iedereen wil uiteraard de titel winnen, maar Union-coach David Hubert sprak de duidelijke ambities ook uit.

"In de competitie is het onze plicht, ons doel en onze ambitie om onze titel te verdedigen", vertelde hij tijdens een interview met DAZN. "We gaan er dus alles aan doen om zo hoog mogelijk te eindigen."

De andere ploegen die meestrijden voor de titel zijn dus duidelijk gewaarschuwd. Ivan Leko liet zich ook al uit over de titelstrijd. Hij zij afgelopen week dat de titel geen must is.