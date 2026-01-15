'Deze Anderlecht-speler mag dromen van een transfer naar de Serie A'

RSC Anderlecht ontvangt vanavond KAA Gent in de kwartfinales van de Croky Cup. Naast het veld wordt één pion van paars-wit nu gelinkt aan een transfer naar de Serie A.

Volgens journalist Gianluigi Longari denkt het Italiaanse Udinese aan Moussa N'Diaye. De nummer 10 in de Serie A zou N'Diaye volgen als optie voor de linkerflank.

De Senegalees belandde in 2022 bij Anderlecht, dat hem toen weghaalde bij het tweede elftal van FC Barcelona. Daar kwam N'Diaye slechts 11 keer in actie, maar bij Anderlecht wilde hij meer speelminuten verzamelen.

N'Diaye heeft zijn neus gebroken

Sinds zijn overstap naar onze hoofdstad speelde de linksachter 100 keer voor Anderlecht. Daarin scoorde hij 2 goals en gaf hij ook 6 beslissende passes. Hij kwam ook 6 keer uit voor de RSCA Futures (1 assist).

Dit seizoen klokt N'Diaye voorlopig af op 18 optredens bij Anderlecht, waar hij nog een contract heeft tot midden 2028. Paars-wit zit daardoor in een comfortabele onderhandelingspositie.

Op stage in Spanje viel N'Diaye geblesseerd uit. Hij kwam in botsing met Thorgan Hazard en brak daarbij zijn neus, schreef Het Laatste Nieuws niet zo lang geleden.



