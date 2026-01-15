'Extra interesse uit Premier League, Duitsland én Spanje voor sterkhouder Zulte Waregem'

Lorenz Lomme
'Extra interesse uit Premier League, Duitsland én Spanje voor sterkhouder Zulte Waregem'
Foto: © photonews
Tochukwu Nnadi vertoefde de afgelopen periode op de Afrika Cup. Hij sneuvelde er met Nigeria in de halve finales, maar mag binnenkort misschien wel uitkijken naar een transfer naar de Premier League.

Nnadi (22) is een van de sterkhouders van Zulte Waregem en startte al 16 keer in de basis in de competitie. De Nigeriaanse international was daarin goed voor één assist.

We schreven eerder al over de interesse van West Ham. Volgens Het Nieuwsblad was de belangstelling van de Londense club ook verregaand.

Concurrentie uit de Premier League?

Volgens TransferFeed volgen vier andere clubs uit de Premier League de vooruitgang van de middenvelder. Concreet zou het gaan om Crystal Palace, Brighton, Newcastle en Leeds.

Hetzelfde medium maakt ook gewag van interesse uit Duitsland en Spanje, al wordt niet vermeld van welke clubs. West Ham krijgt zo misschien wel concurrentie.


Nnadi ligt nog tot midden 2028 onder contract bij Essevee, waar hij in 2024 belandde na een avontuur bij het Bulgaarse Botev Plovdiv. Met die transfer was toen 1,35 miljoen euro gemoeid.

