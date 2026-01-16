Reactie Anderlecht-spelers - zelfs Kana - doodeerlijk over héél discutabele fase: "We hebben geluk gehad"

Anderlecht-spelers - zelfs Kana - doodeerlijk over héél discutabele fase: "We hebben geluk gehad"
Anderlecht plaatste zich ten koste van AA Gent voor de halve finale van de Beker van België, maar de wedstrijd bleef nazinderen door één cruciale fase. De niet gegeven rode kaart voor Marco Kana zorgde voor heel wat discussie.

Ook Thorgan Hazard besefte dat paars-wit daar goed wegkwam. "Ik denk wel dat het verdiend is dat we doorgaan, maar spijtig dat het spannend bleef tot de laatste seconde", klonk het eerlijk.

Hazard verwees ook expliciet naar de fase met Kana. "Het verraste me een beetje dat hij slechts geel kreeg. Ik ben blij dat de ref geen rood gaf", gaf hij toe, al benadrukte hij dat Anderlecht de match vroeger had moeten beslissen.

Thorgan Hazard was verrast dat Kana geen rood kreeg

De meest besproken actie kwam er toen Kana als laatste man Michal Skoras neerhaalde. Scheidsrechter Nicolas Laforge hield het bij geel, tot grote woede van Gent.

Opvallend was de reactie van Kana zelf na afloop. "Ik begrijp waarom de scheidsrechter geen rood gaf, maar ik zou het ook begrepen hebben moest hij mij wel van het veld gestuurd hebben", zei de verdediger openlijk.

Lees ook... Hein Vanhaezebrouck gaat helemaal uit zijn plaat over fase in #ANDGNT: "Dit kan absoluut niet"
Kana plaatste de fase in context en sprak van meeval. "Ik speel de bal terug en zie dat Coosemans ook naar de bal gaat. Voor mij is dit echt een grijze zone in het voetbal. We hebben hier een beetje geluk gehad", besloot hij.

