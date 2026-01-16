Fans zullen het graag horen: Matthieu Epolo heeft nog grote plannen bij Standard

Matthieu Epolo is de voorbije maanden duidelijk gegroeid in zijn rol bij Standard. De 21-jarige doelman is intussen vice-aanvoerder en Congolees international, maar ondanks die status blijft hij nuchter en denkt hij voorlopig niet aan een vertrek uit Sclessin.

Eind 2025 overschreed Matthieu Epolo de kaap van 50 officiële wedstrijden met de eerste ploeg van Standard (momenteel 53). Vorig seizoen werd hij nog vaak in vraag gesteld — de komst van Gavin Bazunu op huurbasis zonder aankoopoptie sprak boekdelen — maar intussen is de Congolese doelman uitgegroeid tot de onbetwiste nummer één. Door de blessure van Marlon Fossey draagt hij zelfs de aanvoerdersband.

"Mijn status is wat veranderd sinds ik vice-aanvoerder en international ben", verklaarde Epolo vrijdag op de persconferentie, twee dagen voor de verplaatsing naar Charleroi. "Maar in de kleedkamer ben ik nog altijd dezelfde, mijn gedrag verandert niet. Ik hoor intussen wel bij de jongens die al wat langer meegaan en heb hier al met veel spelers samengespeeld."

Matthieu Epolo zet duidelijke stappen vooruit

Dat Epolo bij de recente uitreiking van de Gouden Schoen pas tiende eindigde in het klassement van beste doelmannen, heeft wellicht nog te maken met het beeld dat aan zijn beginperiode kleefde, toen hij enkele (serieuze) fouten maakte. Fouten die hij intussen achter zich heeft gelaten. Op zijn 21ste blijft de keeper duidelijk groeien, al wordt zijn jonge leeftijd volgens hem vaak vergeten.

"Ik voel dat ik sterk vooruitga. Alles rond mij klopt: een goede staf, sterke ploegmaats, mijn familie en de coaches die me begeleiden. Ik zit goed, bij de juiste club, met fantastische infrastructuur", klinkt het.

"Ik heb alles in handen om te slagen en ik heb geleerd dat hard werken loont. Ik voel me topfit en wil blijven tonen dat ik de kwaliteiten heb om een grote doelman bij Standard te worden. Maar dat kan alleen als je nederig blijft, met beide voeten op de grond, en blijft werken."





Geen transfer in gedachten

Hoewel hij vorige zomer nog dicht bij een vertrek stond, denkt Epolo voorlopig niet aan een transfer. Na zijn contractverlenging tot juni 2029 wil hij zich eerst focussen op de sportieve ambities met Standard.

"Ik zal nooit een vertrek forceren. Als ik ooit ga, dan omdat de clubs een akkoord hebben, niet omdat ik roep dat ik weg wil. Ik ben titularis bij een van de grootste clubs van België op mijn 21ste, waarom zou ik nu vertrekken?"

"Als er ooit een aanbod komt, bekijken we dat, maar het speelt niet in mijn hoofd. Mijn eerste doel is om de tien resterende wedstrijden te winnen en vol voor de Champions' Play-offs te gaan", besluit Epolo.