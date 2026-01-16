Interview Fans zullen het graag horen: Matthieu Epolo heeft nog grote plannen bij Standard

Fans zullen het graag horen: Matthieu Epolo heeft nog grote plannen bij Standard
Foto: © photonews
Word fan van Standard! 2523

Matthieu Epolo is de voorbije maanden duidelijk gegroeid in zijn rol bij Standard. De 21-jarige doelman is intussen vice-aanvoerder en Congolees international, maar ondanks die status blijft hij nuchter en denkt hij voorlopig niet aan een vertrek uit Sclessin.

Eind 2025 overschreed Matthieu Epolo de kaap van 50 officiële wedstrijden met de eerste ploeg van Standard (momenteel 53). Vorig seizoen werd hij nog vaak in vraag gesteld — de komst van Gavin Bazunu op huurbasis zonder aankoopoptie sprak boekdelen — maar intussen is de Congolese doelman uitgegroeid tot de onbetwiste nummer één. Door de blessure van Marlon Fossey draagt hij zelfs de aanvoerdersband.

"Mijn status is wat veranderd sinds ik vice-aanvoerder en international ben", verklaarde Epolo vrijdag op de persconferentie, twee dagen voor de verplaatsing naar Charleroi. "Maar in de kleedkamer ben ik nog altijd dezelfde, mijn gedrag verandert niet. Ik hoor intussen wel bij de jongens die al wat langer meegaan en heb hier al met veel spelers samengespeeld."

Matthieu Epolo zet duidelijke stappen vooruit

Dat Epolo bij de recente uitreiking van de Gouden Schoen pas tiende eindigde in het klassement van beste doelmannen, heeft wellicht nog te maken met het beeld dat aan zijn beginperiode kleefde, toen hij enkele (serieuze) fouten maakte. Fouten die hij intussen achter zich heeft gelaten. Op zijn 21ste blijft de keeper duidelijk groeien, al wordt zijn jonge leeftijd volgens hem vaak vergeten.

"Ik voel dat ik sterk vooruitga. Alles rond mij klopt: een goede staf, sterke ploegmaats, mijn familie en de coaches die me begeleiden. Ik zit goed, bij de juiste club, met fantastische infrastructuur", klinkt het.

"Ik heb alles in handen om te slagen en ik heb geleerd dat hard werken loont. Ik voel me topfit en wil blijven tonen dat ik de kwaliteiten heb om een grote doelman bij Standard te worden. Maar dat kan alleen als je nederig blijft, met beide voeten op de grond, en blijft werken."

Geen transfer in gedachten

Hoewel hij vorige zomer nog dicht bij een vertrek stond, denkt Epolo voorlopig niet aan een transfer. Na zijn contractverlenging tot juni 2029 wil hij zich eerst focussen op de sportieve ambities met Standard.

"Ik zal nooit een vertrek forceren. Als ik ooit ga, dan omdat de clubs een akkoord hebben, niet omdat ik roep dat ik weg wil. Ik ben titularis bij een van de grootste clubs van België op mijn 21ste, waarom zou ik nu vertrekken?"

"Als er ooit een aanbod komt, bekijken we dat, maar het speelt niet in mijn hoofd. Mijn eerste doel is om de tien resterende wedstrijden te winnen en vol voor de Champions' Play-offs te gaan", besluit Epolo.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Matthieu Epolo

Meer nieuws

LIVE: Houdt Club Brugge de drie punten thuis tegen La Louvière? Live

LIVE: Houdt Club Brugge de drie punten thuis tegen La Louvière?

20:46
"Dat is geweldig nieuws": ferme opsteker voor Vincent Kompany bij Bayern München

"Dat is geweldig nieuws": ferme opsteker voor Vincent Kompany bij Bayern München

20:20
OFFICIEEL: Standard pakt uit en heeft opvallende transfer helemaal beet

OFFICIEEL: Standard pakt uit en heeft opvallende transfer helemaal beet

19:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/01: Surdez - Lauberbach - Nainggolan - Teuma - Mirisola - Castagne

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/01: Surdez - Lauberbach - Nainggolan - Teuma - Mirisola - Castagne

19:40
Radja Nainggolan legt héél duidelijk uit waarom hij Lokeren verliet voor Patro Eisden

Radja Nainggolan legt héél duidelijk uit waarom hij Lokeren verliet voor Patro Eisden

20:00
Anderlecht houdt ook nog deze drie opties gereed als Coosemans niet wil bijtekenen

Anderlecht houdt ook nog deze drie opties gereed als Coosemans niet wil bijtekenen

19:20
De kassa rinkelt: KAA Gent neemt officieel afscheid van overbodige aanvaller

De kassa rinkelt: KAA Gent neemt officieel afscheid van overbodige aanvaller

19:40
2
Vorig jaar nog in een coma, nu terugkeer naar JPL voor ex-speler Anderlecht en Standard?

Vorig jaar nog in een coma, nu terugkeer naar JPL voor ex-speler Anderlecht en Standard?

17:20
KAA Gent had het al verschillende keren aan de stok met Laforge, Vanhaezebrouck ging al eens door het lint

KAA Gent had het al verschillende keren aan de stok met Laforge, Vanhaezebrouck ging al eens door het lint

18:20
6
Net contract verlengd, maar nog steeds op zoek naar transfer: Anderlecht-speler deze winter nog weg?

Net contract verlengd, maar nog steeds op zoek naar transfer: Anderlecht-speler deze winter nog weg?

18:00
De Belg met de opmerkelijkste statistieken in het buitenland: een echte expert

De Belg met de opmerkelijkste statistieken in het buitenland: een echte expert

17:40
Aad de Mos vertelt hallucinant verhaal over Anderlecht-job: "Ik kon naar Real Madrid"

Aad de Mos vertelt hallucinant verhaal over Anderlecht-job: "Ik kon naar Real Madrid"

17:00
2
Dit lijkt slecht te gaan aflopen... Belgische profclub heeft zijn stafleden nog altijd niet betaald

Dit lijkt slecht te gaan aflopen... Belgische profclub heeft zijn stafleden nog altijd niet betaald

16:30
Wie moet Rommens vervangen? Charaï stelt zijn eisen

Wie moet Rommens vervangen? Charaï stelt zijn eisen

16:15
Scheidsrechtersbaas Lardot héél duidelijk over fases in Anderlecht-Gent én Charleroi-Club Brugge

Scheidsrechtersbaas Lardot héél duidelijk over fases in Anderlecht-Gent én Charleroi-Club Brugge

15:50
36
KV Mechelen-coach Vanderbiest legt er zich bij neer dat hij zijn absolute sterkhouder kan verliezen

KV Mechelen-coach Vanderbiest legt er zich bij neer dat hij zijn absolute sterkhouder kan verliezen

15:30
7
"Positief om zo iemand in de kern te hebben": Milkon steekt loftrompet op over aanwinst

"Positief om zo iemand in de kern te hebben": Milkon steekt loftrompet op over aanwinst

15:15
Club Brugge krijgt eindelijk goed nieuws over bouw nieuw stadion en strijd met buurtbewoners

Club Brugge krijgt eindelijk goed nieuws over bouw nieuw stadion en strijd met buurtbewoners

14:21
13
OFFICIEEL: Nainggolan heeft transfer beet: "Uit respect voor de speler"

OFFICIEEL: Nainggolan heeft transfer beet: "Uit respect voor de speler"

14:51
10
Meer dan een half miljoen euro... Club Brugge deelt enorm succes

Meer dan een half miljoen euro... Club Brugge deelt enorm succes

14:00
Héél drukke transferdagen bij Standard: Rouches staan op het punt hele grote slag te slaan

Héél drukke transferdagen bij Standard: Rouches staan op het punt hele grote slag te slaan

11:20
10
Dit zijn de speeldata voor de halve finales van de Croky Cup, ook enkele matchen verplaatst

Dit zijn de speeldata voor de halve finales van de Croky Cup, ook enkele matchen verplaatst

13:26
2
Ex-Club Brugge-jeugdspeler: "Als kind was ik fan van Anderlecht, maar dat mag nu niet meer"

Ex-Club Brugge-jeugdspeler: "Als kind was ik fan van Anderlecht, maar dat mag nu niet meer"

13:00
1
Thomas Matton zegt waar het op staat nu Rik De Mil heel wat spelers van Jong Gent inpikte

Thomas Matton zegt waar het op staat nu Rik De Mil heel wat spelers van Jong Gent inpikte

13:15
Anderlecht rekent dit seizoen op strafschoppen (en Thorgan Hazard)

Anderlecht rekent dit seizoen op strafschoppen (en Thorgan Hazard)

13:00
15
Zien we Christian Burgess volgend seizoen nog in de JPL? Union-verdediger geeft het antwoord

Zien we Christian Burgess volgend seizoen nog in de JPL? Union-verdediger geeft het antwoord

12:00
4
Dit is het grote probleem van Club NXT in de Challenger Pro League

Dit is het grote probleem van Club NXT in de Challenger Pro League

11:40
LIVE Club Brugge-La Louvière: Recht blauw-zwart de rug na bekeruitschakeling?

LIVE Club Brugge-La Louvière: Recht blauw-zwart de rug na bekeruitschakeling?

10:15
Dante Vanzeir legt alles op tafel over zijn transfer naar Cercle Brugge

Dante Vanzeir legt alles op tafel over zijn transfer naar Cercle Brugge

10:15
4
Anderlecht beloont jeugdproduct met megacontract: alles is rond

Anderlecht beloont jeugdproduct met megacontract: alles is rond

11:00
BREAKING: Dit moet de nieuwe doelman van Anderlecht worden

BREAKING: Dit moet de nieuwe doelman van Anderlecht worden

10:30
AC Milan afgewimpeld: Genk haalt slag thuis en verlengt tot 2030

AC Milan afgewimpeld: Genk haalt slag thuis en verlengt tot 2030

10:18
Rode Duivel kan door gebrek aan speeltijd in de Serie A terecht komen

Rode Duivel kan door gebrek aan speeltijd in de Serie A terecht komen

10:00
Hugo Broos zegt wat nieuwe Zuid-Afrikaanse spits van Beerschot kan betekenen

Hugo Broos zegt wat nieuwe Zuid-Afrikaanse spits van Beerschot kan betekenen

09:45
1
Anderlecht met grote personeelsproblemen voor zondag: "Ik zou centraal kunnen spelen" Reactie

Anderlecht met grote personeelsproblemen voor zondag: "Ik zou centraal kunnen spelen"

09:15
4
Thibaut Courtois boos: "Het is een schande!"

Thibaut Courtois boos: "Het is een schande!"

09:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 0-0 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Joe Joe over Anderlecht met grote personeelsproblemen voor zondag: "Ik zou centraal kunnen spelen" cartman_96 cartman_96 over De kassa rinkelt: KAA Gent neemt officieel afscheid van overbodige aanvaller Dog3 Dog3 over KV Mechelen-coach Vanderbiest legt er zich bij neer dat hij zijn absolute sterkhouder gaat verliezen RememberLierse RememberLierse over Scheidsrechtersbaas Lardot héél duidelijk over fases in Anderlecht-Gent én Charleroi-Club Brugge Nelvafrel Nelvafrel over KAA Gent had het al verschillende keren aan de stok met Laforge, Vanhaezebrouck ging al eens door het lint Andreas2962 Andreas2962 over Aad de Mos vertelt hallucinant verhaal over Anderlecht-job: "Ik kon naar Real Madrid" Gone D'OL Gone D'OL over Club Brugge - La Louvière: 0-0 SeniorClub SeniorClub over OFFICIEEL: Nainggolan heeft transfer beet: "Uit respect voor de speler" Arthur Shelby Arthur Shelby over Anderlecht-spelers - zelfs Kana - doodeerlijk over héél discutabele fase: "We hebben geluk gehad" Standard 2.0 Standard 2.0 over OFFICIEEL: Standard pakt uit en heeft opvallende transfer helemaal beet Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved