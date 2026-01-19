📷 'Anderlecht stuurt speler door in uitleenbeurt mét aankoopoptie'

De uitleenbeurt van Luis Vázquez is zo goed alsafgerond. De Argentijnse spits verlaat Anderlecht tijdelijk en trekt naar Getafe. De overeenkomst loopt tot het einde van het seizoen en bevat een aankoopoptie.

Overeenkomst tussen beide clubs

Getafe neemt de 24‑jarige aanvaller over op huurbasis, zo meldt transferjournalist Sacha Tavolieri. De Spaanse eersteklasser beschikt daarbij over de mogelijkheid om hem definitief vast te leggen. De overstap volgt anderhalf jaar na zijn komst naar Anderlecht, waar hij in de zomer van 2023 werd binnengehaald na zijn periode bij Boca Juniors.

Vázquez tekende destijds een contract tot midden 2028. De Brusselse club betaalde bij zijn transfer een bedrag van ongeveer vijf miljoen euro. Zijn passage in de Jupiler Pro League leverde tot nu toe beperkte speelminuten op, met veertien competitiewedstrijden waarin hij twee keer scoorde en één assist afleverde.

Sportieve en marktwaarde‑situatie

De spits heeft daarnaast twee interlands voor de Argentijnse U23‑ploeg achter zijn naam. Zijn huidige marktwaarde wordt door Transfermarkt op twee miljoen euro geschat. De uitleenbeurt biedt hem de kans op meer speeltijd in een van de sterkste competities van Europa.

Getafe toonde de voorbije dagen duidelijke interesse en werkte de gesprekken met Anderlecht verder af. De Spaanse club ziet in Vázquez een versterking voor de aanvalslinie richting de tweede seizoenshelft.

Voor Anderlecht betekent de deal dat een speler met beperkte inbreng elders ervaring kan opdoen. De club behoudt tegelijk de mogelijkheid dat Getafe de aankoopoptie activeert, wat een definitieve overstap mogelijk maakt.



