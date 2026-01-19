📷 'Anderlecht stuurt speler door in uitleenbeurt mét aankoopoptie'

📷 'Anderlecht stuurt speler door in uitleenbeurt mét aankoopoptie'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De uitleenbeurt van Luis Vázquez is zo goed alsafgerond. De Argentijnse spits verlaat Anderlecht tijdelijk en trekt naar Getafe. De overeenkomst loopt tot het einde van het seizoen en bevat een aankoopoptie.

Overeenkomst tussen beide clubs

Getafe neemt de 24‑jarige aanvaller over op huurbasis, zo meldt transferjournalist Sacha Tavolieri. De Spaanse eersteklasser beschikt daarbij over de mogelijkheid om hem definitief vast te leggen. De overstap volgt anderhalf jaar na zijn komst naar Anderlecht, waar hij in de zomer van 2023 werd binnengehaald na zijn periode bij Boca Juniors.

Vázquez tekende destijds een contract tot midden 2028. De Brusselse club betaalde bij zijn transfer een bedrag van ongeveer vijf miljoen euro. Zijn passage in de Jupiler Pro League leverde tot nu toe beperkte speelminuten op, met veertien competitiewedstrijden waarin hij twee keer scoorde en één assist afleverde.

Sportieve en marktwaarde‑situatie

De spits heeft daarnaast twee interlands voor de Argentijnse U23‑ploeg achter zijn naam. Zijn huidige marktwaarde wordt door Transfermarkt op twee miljoen euro geschat. De uitleenbeurt biedt hem de kans op meer speeltijd in een van de sterkste competities van Europa.

Getafe toonde de voorbije dagen duidelijke interesse en werkte de gesprekken met Anderlecht verder af. De Spaanse club ziet in Vázquez een versterking voor de aanvalslinie richting de tweede seizoenshelft.

Voor Anderlecht betekent de deal dat een speler met beperkte inbreng elders ervaring kan opdoen. De club behoudt tegelijk de mogelijkheid dat Getafe de aankoopoptie activeert, wat een definitieve overstap mogelijk maakt.

Lees ook... Besnik Hasi heeft er bijna om gesmeekt... Dit is waarom Anderlecht miljoenen uitgeeft

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent
Luis Vazquez

Meer nieuws

Besnik Hasi heeft er bijna om gesmeekt... Dit is waarom Anderlecht miljoenen uitgeeft

Besnik Hasi heeft er bijna om gesmeekt... Dit is waarom Anderlecht miljoenen uitgeeft

06:00
Winterse exit in de maak: Anderlecht ziet Spaanse oplossing opduiken voor overbodige aanvaller

Winterse exit in de maak: Anderlecht ziet Spaanse oplossing opduiken voor overbodige aanvaller

15:30
1
"Dat is niet het grote probleem": Aanvoerder van KV Mechelen reageert scherp

"Dat is niet het grote probleem": Aanvoerder van KV Mechelen reageert scherp

08:20
Besnik Hasi aan de klaagmuur met 9 (!) geblesseerden en... "Lardot zal het morgen wel uitleggen" Reactie

Besnik Hasi aan de klaagmuur met 9 (!) geblesseerden en... "Lardot zal het morgen wel uitleggen"

18:15
8
Hasi verraste met deze naam tegen KAA Gent: blijft hij dan toch gewoon bij Anderlecht?

Hasi verraste met deze naam tegen KAA Gent: blijft hij dan toch gewoon bij Anderlecht?

18:30
'Mooie winst op komst: dit bedrag strijkt KAA Gent op voor Kotto'

'Mooie winst op komst: dit bedrag strijkt KAA Gent op voor Kotto'

21:40
2
Coosemans heel duidelijk en zwaar gefrustreerd: "Gent mag Hein Vanhaezebrouck dankbaar zijn"

Coosemans heel duidelijk en zwaar gefrustreerd: "Gent mag Hein Vanhaezebrouck dankbaar zijn"

17:01
7
OFFICIEEL Belgische coach krijgt zijn ontslag in Nederland

OFFICIEEL Belgische coach krijgt zijn ontslag in Nederland

07:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/01: Onyedika

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/01: Onyedika

07:00
KAA Gent-voorzitter Sam Baro overduidelijk na zege tegen Anderlecht: "Revanche? Absoluut!" Reactie

KAA Gent-voorzitter Sam Baro overduidelijk na zege tegen Anderlecht: "Revanche? Absoluut!"

16:15
9
Transfernieuws en Transfergeruchten 18/01: Tzolis - García - Kotto - Duranville - Erabi

Transfernieuws en Transfergeruchten 18/01: Tzolis - García - Kotto - Duranville - Erabi

23:00
Degryse legt haarfijn uit waarom de miserie bij Club niet schuld van Hayen is

Degryse legt haarfijn uit waarom de miserie bij Club niet schuld van Hayen is

07:20
Euvrard zegt waar het op staat na nederlaag in de Waalse derby

Euvrard zegt waar het op staat na nederlaag in de Waalse derby

06:30
Gent heeft revanche tegen Anderlecht beet dankzij wondermooie goal Araujo en invaller Dean

Gent heeft revanche tegen Anderlecht beet dankzij wondermooie goal Araujo en invaller Dean

15:34
📷 'Kapers op de kust: plotse ommekeer in transferdossier van Raphael Onyedika?'

📷 'Kapers op de kust: plotse ommekeer in transferdossier van Raphael Onyedika?'

07:00
KAA Gent realiseert knappe comeback tegen Anderlecht: dit zei Rik De Mil tijdens de rust tegen zijn spelers

KAA Gent realiseert knappe comeback tegen Anderlecht: dit zei Rik De Mil tijdens de rust tegen zijn spelers

16:00
1
Boter op het hoofd voor doelman Genk tegen Zulte Waregem? Hayen met opvallende mening

Boter op het hoofd voor doelman Genk tegen Zulte Waregem? Hayen met opvallende mening

23:30
4
'Gevorderde interesse: topclub meldt zich voor Christos Tzolis'

'Gevorderde interesse: topclub meldt zich voor Christos Tzolis'

23:00
1
'Anderlecht informeert naar speler met afkoopsom van 30 miljoen euro in zijn contract'

'Anderlecht informeert naar speler met afkoopsom van 30 miljoen euro in zijn contract'

22:00
4
Ook KAA Gent krijgt stevige opdoffer te verwerken tijdens topper tegen Anderlecht

Ook KAA Gent krijgt stevige opdoffer te verwerken tijdens topper tegen Anderlecht

15:00
Hasi met de handen in het haar: Anderlecht krijgt zware domper te verwerken tegen Gent

Hasi met de handen in het haar: Anderlecht krijgt zware domper te verwerken tegen Gent

13:49
Club Brugge zal vloeken: STVV en OHL zorgen voor razendspannende match met terechte winnaar

Club Brugge zal vloeken: STVV en OHL zorgen voor razendspannende match met terechte winnaar

21:14
Bijzonder slot in de finale van de Afrika Cup

Bijzonder slot in de finale van de Afrika Cup

22:22
7
Charleroi klaart klus in eerste helft tegen een zwak Standard

Charleroi klaart klus in eerste helft tegen een zwak Standard

20:25
Cercle Brugge grijpt in en voert wijzigingen door in technische staf

Cercle Brugge grijpt in en voert wijzigingen door in technische staf

20:30
'Mag hij dan al spelen? Volgende tegenstander wil overbodige pion van KRC Genk'

'Mag hij dan al spelen? Volgende tegenstander wil overbodige pion van KRC Genk'

21:00
🎥 Scoren tegen Barcelona en zorgen voor misser van het jaar: toekomstige Anderlecht-spits kan het allemaal

🎥 Scoren tegen Barcelona en zorgen voor misser van het jaar: toekomstige Anderlecht-spits kan het allemaal

17:15
'Alle aanbiedingen geweigerd, op één na: dossier Duranville lijkt beslecht'

'Alle aanbiedingen geweigerd, op één na: dossier Duranville lijkt beslecht'

21:20
David Hubert met de handen in het haar: plots drie (!) sterkhouders van Union geschorst

David Hubert met de handen in het haar: plots drie (!) sterkhouders van Union geschorst

20:00
Oosting neemt geen blad voor de mond na eerste nederlaag met Antwerp

Oosting neemt geen blad voor de mond na eerste nederlaag met Antwerp

19:30
21
Spelers van Club Brugge krijgen reeks speciale opdrachten op vliegtuig richting Kazachstan

Spelers van Club Brugge krijgen reeks speciale opdrachten op vliegtuig richting Kazachstan

19:00
9
Ferme stunt en 6 op 6 tegen Antwerp: hekkensluiter Dender pakt eerste thuiszege van het seizoen

Ferme stunt en 6 op 6 tegen Antwerp: hekkensluiter Dender pakt eerste thuiszege van het seizoen

17:58
📷 Wat gebeurde er vanmiddag in de Challenger Pro League?

📷 Wat gebeurde er vanmiddag in de Challenger Pro League?

17:57
Hij nam al afscheid van zijn ploegmaats: Beerschot-aanvoerder vertrekt naar deze JPL-club

Hij nam al afscheid van zijn ploegmaats: Beerschot-aanvoerder vertrekt naar deze JPL-club

17:30
2
De situatie wordt steeds moeilijker: zeer slecht nieuws voor deze Rode Duivel

De situatie wordt steeds moeilijker: zeer slecht nieuws voor deze Rode Duivel

16:30
1
Straks eerste doelman van Club? Jackers maakte geen goede beurt tegen La Louvière Analyse

Straks eerste doelman van Club? Jackers maakte geen goede beurt tegen La Louvière

15:15
12

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Snoek Snoek over 🎥 Bijzonder slot in de finale van de Afrika Cup wilmabar123 wilmabar123 over Zeven uur vliegen én zware domper: Club Brugge zonder absolute sterkhouder naar Kairat Almaty wilmabar123 wilmabar123 over 'Gevorderde interesse: topclub meldt zich voor Christos Tzolis' Obiku Obiku over KAA Gent - Anderlecht: 4-2 rafke pafke rafke pafke over Boter op het hoofd voor doelman Genk tegen Zulte Waregem? Hayen met opvallende mening Demogorgon Demogorgon over 'Anderlecht informeert naar speler met afkoopsom van 30 miljoen euro in zijn contract' Bemmer Bemmer over Oosting neemt geen blad voor de mond na eerste nederlaag met Antwerp ontleder ontleder ontleder ontleder over KAA Gent-voorzitter Sam Baro overduidelijk na zege tegen Anderlecht: "Revanche? Absoluut!" André Coenen André Coenen over Coosemans heel duidelijk en zwaar gefrustreerd: "Gent mag Hein Vanhaezebrouck dankbaar zijn" filip.dhose filip.dhose over 'Mooie winst op komst: dit bedrag strijkt KAA Gent op voor Kotto' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved