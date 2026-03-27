'Club Brugge ziet Europese topploeg afhaken voor Ordonez en die heeft daar goede reden voor'

Club Brugge staat wellicht voor een heel drukke transferzomer. Ook Joel Ordonez is één van de spelers die op heel veel belangstelling kan rekenen.

Vertrekt Ordonez bij Club Brugge?

Het lijkt zeer aannemelijk dat Joel Ordonez met de Champions’ Play-offs aan zijn tien laatste wedstrijden voor Club Brugge begint. Een transfer lijkt onvermijdelijk.

Club Brugge wil natuurlijk het onderste uit de kan halen qua transfersom. Transfermarkt schat hem op dit moment op 33 miljoen euro, al circuleren er berichten met een vraagprijs van 50 miljoen euro of meer.

Volgens de website Paristeam mag je echter Paris Saint-Germain van het lijstje met gegadigden schrappen. De Franse topclub zou daar ook een goede reden voor hem.

Twijfel bij Paris Saint-Germain

PSG toonde inderdaad heel veel interesse voor de speler van blauw-zwart, maar zou recent hun mening herzien hebben over Ordonez. Zijn fysieke profiel zou een probleem worden.

“PSG speelt geen klassiek voetbal. Daar moeten de centrale verdedigers het spel opbouwen, linies doorbreken en onder druk zuiver uitvoetballen”, klinkt het.



Lees ook... Inter heeft Stankovic al beet, maar het transferdossier van Joel Ordoñez belooft véél lastiger te worden›

Aan zijn kwaliteiten wordt niet getwijfeld, maar wel aan zijn aanpassingsvermogen. Volgens de website zou PSG van oordeel zijn dat Ordonez voor hun voetbal niet technisch genoeg onderlegd is, zo is te horen.