De derde helft Ex-Rode Duivel getuigt bij Gert Verhulst dat hij kanker heeft

In de Tafel van Gert kwam ex-Rode Duivel Mike Verstraeten langs. Hij deed bij Gert Verhulst het verhaal dat hij tegen keelkanker strijdt.

Mike Verstraeten heeft keelkanker

Het was een opvallende verschijning, de immer stoere Mike Verstraeten die een emotioneel verhaal komt delen in de Tafel van Gert. De ex-Rode Duivel, 58 jaar ondertussen, heeft af te rekenen met keelkanker.

“Dat is iets waar je niet graag over praat, want ik praat véél liever over het leven. Want ik ben een survivor, ik ben ook dáárin ‘Iron Mike’”, liet de ex-voetballer weten.

Het kwam voor hem als een donderslag bij heldere hemel. “Je hebt een tempel, en die moet je soigneren. Ik ben een flamboyant iemand, maar ik neem al járen vitamienen.”

Een gezonde levensstijl is voor hem van groot belang. “Ik eet gezond, ik train, ik ben er écht wel mee bezig. Ik ben meer bezig met het leven te verlengen, met langdurig goed te blijven en er goed uit te zien op mijn leeftijd.”

Blijvende strijd

De ergste periode is ondertussen al achter de rug, maar de onzekerheid blijft wel. “Je kan in die omstandigheden nooit genezen verklaard worden, maar het is onder controle. Als ik twee of drie weken heel hees ben en het wordt niet beter, neem ik extra vitamienen en rust.”

Verstraeten blijft ontzettend strijdvaardig en geeft de moed in geen enkel geval op. Hij zal blijven vechten. “We gaan niet voor de dood, maar voor het leven”, besluit hij.

