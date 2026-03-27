Secretaris-generaal van de UEFA reageert op VAR-uitspraken nadat Eden Hazard de bel aan de kat bond

Giorgio Marchetti, adjunct-secretaris-generaal van de UEFA, heeft zich uitgesproken over het nut van de VAR in het voetbal. Volgens hem is het duidelijk dat die meer dan ooit onmisbaar is geworden.

Veel voetballiefhebbers zouden graag terug naar vroeger en de VAR afschaffen. Eden Hazard, bijvoorbeeld, is geen fan van de VAR. De Belgische voetballegende zei daarover: "Ik hou er niet van, het werkt op mijn zenuwen. Het haalt zoveel weg uit het voetbal, uit de emoties... om uiteindelijk nog altijd met dezelfde problemen te zitten als vroeger.

Onrecht in het voetbal heeft ook zijn charme, ook al is het moeilijk te aanvaarden als supporter wanneer het tegen ons is. Het haalt zoveel emotie weg."

Giorgio Marchetti is, niet verrassend, geen tegenstander van de VAR: "Denken dat het voetbal in een hoogtechnologische wereld zonder technologie kan, is uiteraard uitgesloten. Technologie moet dus in dienst staan van het voetbal, en dat is vandaag al het geval."

"De VAR is het meest zichtbare voorbeeld van de hulp die technologie aan het voetbal biedt. Hij ondersteunt de scheidsrechters, maar u raakt een belangrijk punt aan. Technologie moet in dienst staan van het voetbal, en niet omgekeerd."

"Dat is de kerntaak van de VAR: flagrante en overduidelijke fouten vermijden, en dat mogen we nooit vergeten. Als je vindt dat de VAR overal moet ingrijpen, zet je de vlotheid van de wedstrijd op het spel, en net dat maakt de schoonheid van deze sport."





De sleutel van de VAR

"Daarom vind ik dat het klaar-en-duidelijk-principe echt de sleutel is bij de VAR", stelde hij volgens L'Équipe. "Als het, zoals u zegt, 3 à 4 minuten duurt om tot een conclusie te komen, die dan nog subjectief en twijfelachtig kan zijn, dan is het niet klaar en duidelijk. In dat geval blijft de beslissing op het veld staan.

Want uiteindelijk mogen we niet vergeten dat het altijd de scheidsrechter is die de beslissingen neemt, met of zonder VAR. Dus zelfs met de hulp van de VAR is het aan de scheidsrechter om te bepalen of wat hij heeft herbekeken echt een manifeste fout was of niet", besloot hij.