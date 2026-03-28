Analist duidelijk: "Half mirakel als zij de titel nog pakken"

Het reguliere seizoen zit erop. En dus kunnen we op naar de play-offs. Rest de vraag: wie heeft het nu goed gedaan en wie net niet? En wie is nu de echte topfavoriet voor de titel? De analisten roeren zich alvast.

Speeldag 30 leverde nog heel wat spanning op. Bijna pakte RSC Anderlecht nog naast de top-6, maar uiteindelijk wisten ze zich wel te handhaven in de Champions' Play-offs. Dat deed ook KAA Gent met een zege in Dender.

Club Brugge de grote titelfavoriet?

Hans Vandeweghe had heel wat te zeggen over de strijd om de top-6, maar ook bovenaan het klassement roert hij zich. Voor hem lijkt Club Brugge de grote favoriet te zijn om dit seizoen de titel afhandig te maken van Union SG.

“De ploegen op plaats 4, 5 en 6 (KAA Gent, KV Mechelen en RSC Anderlecht) komen niet meer in aanmerking voor de titel. Er is een te groot verschil met de eerste drie (Union SG, Club Brugge en STVV). Ze gaan enkel nog onder elkaar kunnen uitmaken of ze Europees gaan spelen of niet", aldus Hans Vandeweghe in De Morgen.

Heeft Club Brugge het momentum?

Over het titeldebat ging hij verder: "Vorig jaar heeft Union SG het gehaald, het zou toch wel meer dan een half mirakel zijn als ze het nog eens halen. Club Brugge heeft in principe de sterkste kern, maar Union heeft waarschijnlijk de sterkste ploeg in de zin van teamgeest en heel het gebeuren rond de club."


"Sint-Truiden heeft tot nu toe het beste gevoetbald, maar heeft het de laatste weken een beetje laten afweten." Ook de analisten in 90 Minutes gaven - met Filip Joos op kop - Club Brugge al het voordeel op Union SG in de titelstrijd.

Wie pakt de titel?

Vanhaezebrouck twijfelt niet: "Rijp genoeg, hij had al Rode Duivel mogen zijn"

Prijs van Bruggeling stijgt: nu ook indruk gemaakt met nationale ploeg

De Bruyne een helft, eerste minuten voor De Cat? De vermoedelijke basiself van de Rode Duivels

"Als hij me vraagt, dan doe ik dat": Luc Nilis staat open voor speciaal avontuur

'Club Brugge schakelt snel in dossier rond opvolging Ordonez: Belg op de radar'

'PSG en Chelsea strijden voor liefst vier(!) spelers van KRC Genk'

Tegenstander Rode Duivels komt met ferm statement en verwittiging

'Arsenal en Borussia Dortmund willen miljoenendeal Club Brugge kapen'

Nieuwe topclub klopt aan bij RSC Anderlecht voor Nathan De Cat: tot 35 miljoen euro op komst?

Brian Riemer deed wat Rudi Garcia niet kon, maar ex-coach Anderlecht tempert euforie

Romeo Vermant heel dichtbij een slechte nachtrust: dit heeft hij er over te zeggen

Filip Joos is helder over KRC Genk: "Altijd meer kwaliteit dan ploeg op plaats vier of vijf"

Mathijssen, Swerts, hetzelfde verhaal? De Jonge Duivels spelen (echt) geen goed voetbal

LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie

Bondscoach Garcia zet Rode Duivels scherp voor USA: "Dit is meer dan een oefenmatch"

Fouten en kaarten: dit is de vuilste ploeg uit de Jupiler Pro League

Waar en wanneer zijn de Rode Duivels op televisie te zien deze week?

Witsel schat kansen in: "Geen heel grote verrassing als België het WK zou winnen"

Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen voor interland tegen VS

Beweging bij RWDM: John Textor aan de kant geschoven door de club

Wat gebeurt er met Stankovic? Vanhaezebrouck zegt wat Inter moet doen

Kevin De Bruyne is tot een besef gekomen tijdens zijn blessure

Geen WK-gekte: Frank Verstraeten legt slechte cijfers verhuur van grote schermen op tafel

🎥 'Toptransfer in de maak voor Paul Onuachu?'

Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende speler: "Onvermoeibaar"

Ondanks een gemiste strafschop van Vermant winnen de beloften van Oostenrijk

Vanhoutte bekent dat Belgische topclub hem wou vooraleer hij naar Nice vertrok

Club Brugge pakt winst tegen Patro Eisden in oefenmatch

'Kan hij blijven? Wilmots weet wat hij wil doen met Teuma'

Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen over problemen tussen Lukaku en Napoli

"Wat dat voor mij wil zeggen?" Steven Defour trekt zijn conclusies over Anderlecht

Stopt hij na het WK? Kevin De Bruyne is glashelder over toekomst bij Rode Duivels

Rudi Garcia onthult speciale afspraak met bondscoach van de VS

Bij Club Brugge lopen er twee boezemvrienden rond: "Hij zal ook doorbreken bij de Rode Duivels"

Goed geboerd? Alderweireld schat eigen inkomsten in ten opzichte van De Bruyne en Courtois

Opmerkelijke onrust en escalatie in Leuven: "Het waren Club Brugge-hooligans"

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 04/04 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 06/04 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 06/04 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 03/04 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 04/04 Standard Standard
Westerlo Westerlo 05/04 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 04/04 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 06/04 FCV Dender EH FCV Dender EH

