Analist duidelijk: "Half mirakel als zij de titel nog pakken"

Het reguliere seizoen zit erop. En dus kunnen we op naar de play-offs. Rest de vraag: wie heeft het nu goed gedaan en wie net niet? En wie is nu de echte topfavoriet voor de titel? De analisten roeren zich alvast.

Speeldag 30 leverde nog heel wat spanning op. Bijna pakte RSC Anderlecht nog naast de top-6, maar uiteindelijk wisten ze zich wel te handhaven in de Champions' Play-offs. Dat deed ook KAA Gent met een zege in Dender.

Club Brugge de grote titelfavoriet?

Hans Vandeweghe had heel wat te zeggen over de strijd om de top-6, maar ook bovenaan het klassement roert hij zich. Voor hem lijkt Club Brugge de grote favoriet te zijn om dit seizoen de titel afhandig te maken van Union SG.

“De ploegen op plaats 4, 5 en 6 (KAA Gent, KV Mechelen en RSC Anderlecht) komen niet meer in aanmerking voor de titel. Er is een te groot verschil met de eerste drie (Union SG, Club Brugge en STVV). Ze gaan enkel nog onder elkaar kunnen uitmaken of ze Europees gaan spelen of niet", aldus Hans Vandeweghe in De Morgen.

Heeft Club Brugge het momentum?

Over het titeldebat ging hij verder: "Vorig jaar heeft Union SG het gehaald, het zou toch wel meer dan een half mirakel zijn als ze het nog eens halen. Club Brugge heeft in principe de sterkste kern, maar Union heeft waarschijnlijk de sterkste ploeg in de zin van teamgeest en heel het gebeuren rond de club."



"Sint-Truiden heeft tot nu toe het beste gevoetbald, maar heeft het de laatste weken een beetje laten afweten." Ook de analisten in 90 Minutes gaven - met Filip Joos op kop - Club Brugge al het voordeel op Union SG in de titelstrijd.