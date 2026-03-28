'Belgische teams gaan concurrentie aan met Bundesliga voor gegeerde winger'

Het zou wel eens een bijzonder pittige en interessante transferzomer kunnen gaan worden. Dat gaat mogelijk ook in de Belgische Jupiler Pro League heel wat vuurwerk opleveren. Er staat alvast een speler op de radar bij verschillende ploegen.

Martin Soticek is een 21-jarige Kroatische jeugdinternational die sinds 2024 het mooie weer maakt bij het Zwitserse Basel. Bij dat team speelde hij dit seizoen al 25 wedstrijden, waardoor hij een belangrijke speler is geworden.

Hoeveel geld moet Martin Soticek opleveren?

En dat levert hem ook de nodige aandacht op van heel wat ploegen in diverse landen. De 21-jarige rechtsbuiten heeft ondertussen een marktwaarde van twee miljoen euro volgens Transfermarkt - al is dat al drie miljoen euro geweest.

🚨👀 EXCL | Clubs from Belgium and Germany have shown concrete interest in Marin Šotiček.



The Croatian winger - under contract with FC Basel until 2028 - is set to leave the Swiss club this summer, with his next destination still open. pic.twitter.com/PPy6PzbmXz — Rudy Galetti (@RudyGaletti) March 27, 2026

Mogelijk moet hij wel nog meer geld opleveren dan twee of drie miljoen euro. Diverse Belgische ploegen lijken wel alvast geïnteresseerd in de ploeg, al zijn er heel wat kapers op de kust voor de Belgische teams die hem willen.



Ook vanuit Duitsland zou er namelijk interesse zijn. Toch als we transfergoeroe Rudy Galetti mogen geloven. Die weet dat er ondanks een contract tot juni 2028 wel degelijk deze zomer een transfer van Soticek kan volgen.