Ex-speler van Standard vertelt straf verhaal: "Hij wachtte me na de training op met een mes"

Nu hij gestopt is, heeft Birkir Bjarnason het gekste verhaal uit zijn carrière verteld. Dat gebeurde niet bij Standard, waar de IJslander in 2012-2013 speelde, maar in Turkije.

Birkir Bjarnason (38) zette afgelopen zomer een punt achter zijn carrière, na een laatste passage bij Brescia. Tussen 2021 en 2023 speelde de ex-middenvelder van Standard Luik bij Adana Demirspor, waar hij op training een compleet waanzinnig verhaal meemaakte.

Bjarnason vertelde aan de IJslandse pers, overgenomen door het Turkse medium Yenisafak, dat na een aanvaring op training een van zijn ploegmaats hem opwachtte... met een mes. En dat was niet zomaar iemand: het ging om Younes Belhanda, de ster van de ploeg, Frans kampioen in 2012 met Montpellier en 59-voudig Marokkaans international.

Het geweld van Belhanda... die een mes bovenhaalt

"Hij was net naar ons getransfereerd. Ik speelde het hele seizoen, terwijl hij op de bank zat, vaak geblesseerd. Belhanda had een explosief karakter", herinnert Birkir Bjarnason zich, die 45 wedstrijden voor Adana Demirspor speelde. "Vijf dagen voor de eerste match van het seizoen 2022-2023 kreeg hij op training een tik van een andere speler. Ik bleef druk zetten, hij draaide zich om en gaf me een harde vuistslag op de kin."

Bjarnason gaat tegen de grond en de twee worden uit elkaar gehaald door de rest van de groep. "De coach, Vincenzo Montella, deed alsof hij niets had gezien (...) De vicevoorzitter kwam zich in naam van Belhanda verontschuldigen. Ik zei dat als ik hem nog eens op training tegenkwam, ik zijn benen zou breken. Hij had het seizoen voordien al ruzie gehad met een Turkse speler en was toen naar de kleedkamers gestuurd."



Daar bleef het niet bij: "Toen we na de training terug binnenkwamen, stond hij me op te wachten met een mes in de hand. Ik was bang dat hij me zou aanvallen. Hij bood zijn excuses aan, maar ik had totaal geen zin om met hem te praten. Daarna werd het heel moeilijk, want Younes Belhanda was erg invloedrijk in Turkije en stond dicht bij de voorzitter. Ik heb daarna bijna niet meer gespeeld."