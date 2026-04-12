🎥 Kreeg Gent een terechte strafschop tegen Anderlecht?

Gent verloor zondagavond met 3-1 op het veld van Anderlecht. De Buffalo's kwamen na 22 minuten spelen op voorsprong via een discutabele strafschop.

Het leek zondag een dramatische avond te worden voor Anderlecht. Gent kwam op voorsprong via een discutabele strafschop en bovendien zag de recordkampioen ook Nathan De Cat uitvallen met een akelige blessure.

Bij Anderlecht waren ze niet te spreken over de strafschop. Ali Maamar kreeg de bal wel duidelijk tegen de arm. Lawrence Visser liet in eerste instantie doorspelen, maar werd nadien toch naar het scherm geroepen.

Na het bekijken van de beelden besloot Visser, die eerst van mening was dat het handspel van Ali Maamar volledig onopzettelijk was, toch om de bal op de stip te leggen.

Wilfried Kanga zette nadien de elfmeter feilloos om waardoor Gent op een 0-1 voorsprong kwam. Anderlecht maakte die achterstand nog wel goed in de tweede helft door drie keer te scoren.

De ingevallen Yari Verschaeren zette in minuut 79 de gelijkmaker op het bord. In een dol slot zorgde Tristan Degreef in blessuretijd voor de 2-1. Enkele minuten later maakte Bertaccini er ook nog eentje waardoor de wedstrijd eindigde in een 3-1 zege voor Anderlecht.