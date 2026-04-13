Grote vrees van Ivan Leko is uitgekomen: toch nog een hiaat in de spelerskern van Club Brugge

Club Brugge is met een 6 op 6 resultaatgewijs prima aan de play-offs begonnen. Trainer Ivan Leko zit desondanks met zorgen.

Over de spelkwaliteit en vooral de regelmaat ervan kan gediscussieerd worden. Met de verplaatsing naar Sint-Truiden heeft Club echter de op papier moeilijkste opdracht achter de rug, uitgezonderd de ontmoetingen met rivaal Union. Niet slecht als je dan toch het maximum van de punten hebt. Na de avond van blauw-zwart op Stayen waren er vooral zorgen om Kyriani Sabbe en Carlos Forbs.

Leko prees alvast het voetbal dat beide titularissen de laatste weken gebracht hebben. "Het is hard om het been van Kyri (Sabbe, red.) zo te zien. Hij is al heel belangrijk geweest, met doelpunten en in het combinatievoetbal", zei Leko zaterdagavond. Sabbe had in de twee voorgaande matchen drie keer gescoord en had in zijn beperkte tijd tegen STVV Tresoldi ook een dot van een kans bezorgd.

Siquet moet Sabbe vervangen

Leko hoopte nog dat het niet heel erg zou zijn, maar dat is het wel: Sabbe is out tot het einde van het seizoen. Gelukkig heeft Club met Siquet een vaste stand-in. De 23-jarige rechtsachter houdt van offensieve impulsen maar kan ook defensief zijn streng trekken. Bovendien staat hij bekend als een harde werker met een uitstekende voorzet.

In de laatste tien matchen voor het bezoek aan STVV speelde Siquet echter slechts twee keer meer dan twintig minuten. Het is veel gevraagd om nu ineens hetzelfde rendement als Sabbe te halen. Over Forbs was er beter nieuws. De Portugees moet in principe klaargestoomd kunnen worden voor de topper op het veld van Union.

Geen profiel zoals Forbs in kern Club Brugge

Op dat vlak komt Club wellicht goed weg. "We hebben geen andere speler met het profiel van Carlos, dat van een linksvoetige winger", klonk het bij Leko. Zo heeft de Kroatische coach zelf aangegeven dat er toch nog een hiaat zit in de samenstelling van de kern, terwijl de algemene consensus wel is dat Club de ploeg is met de beste kern in de Jupiler Pro League.