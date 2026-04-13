Opinie Grote vrees van Ivan Leko is uitgekomen: toch nog een hiaat in de spelerskern van Club Brugge

Club Brugge is met een 6 op 6 resultaatgewijs prima aan de play-offs begonnen. Trainer Ivan Leko zit desondanks met zorgen.

Over de spelkwaliteit en vooral de regelmaat ervan kan gediscussieerd worden. Met de verplaatsing naar Sint-Truiden heeft Club echter de op papier moeilijkste opdracht achter de rug, uitgezonderd de ontmoetingen met rivaal Union. Niet slecht als je dan toch het maximum van de punten hebt. Na de avond van blauw-zwart op Stayen waren er vooral zorgen om Kyriani Sabbe en Carlos Forbs

Leko prees alvast het voetbal dat beide titularissen de laatste weken gebracht hebben. "Het is hard om het been van Kyri (Sabbe, red.) zo te zien. Hij is al heel belangrijk geweest, met doelpunten en in het combinatievoetbal", zei Leko zaterdagavond. Sabbe had in de twee voorgaande matchen drie keer gescoord en had in zijn beperkte tijd tegen STVV Tresoldi ook een dot van een kans bezorgd. 

Siquet moet Sabbe vervangen

Leko hoopte nog dat het niet heel erg zou zijn, maar dat is het wel: Sabbe is out tot het einde van het seizoen. Gelukkig heeft Club met Siquet een vaste stand-in. De 23-jarige rechtsachter houdt van offensieve impulsen maar kan ook defensief zijn streng trekken. Bovendien staat hij bekend als een harde werker met een uitstekende voorzet.

In de laatste tien matchen voor het bezoek aan STVV speelde Siquet echter slechts twee keer meer dan twintig minuten. Het is veel gevraagd om nu ineens hetzelfde rendement als Sabbe te halen. Over Forbs was er beter nieuws. De Portugees moet in principe klaargestoomd kunnen worden voor de topper op het veld van Union. 

Geen profiel zoals Forbs in kern Club Brugge

Lees ook... Dik probleem voor Club Brugge: einde seizoen voor sterkhouder
Op dat vlak komt Club wellicht goed weg. "We hebben geen andere speler met het profiel van Carlos, dat van een linksvoetige winger", klonk het bij Leko. Zo heeft de Kroatische coach zelf aangegeven dat er toch nog een hiaat zit in de samenstelling van de kern, terwijl de algemene consensus wel is dat Club de ploeg is met de beste kern in de Jupiler Pro League. 

Marc Degryse stelt zich vragen over speler van Union: "Ik wil hem eens zien uitblinken"

Marc Degryse stelt zich vragen over speler van Union: "Ik wil hem eens zien uitblinken"

20:20
Dender-middenvelder met wake-upcall voor ploegmaats: "Dat moeten we in de komende weken absoluut vermijden"

Dender-middenvelder met wake-upcall voor ploegmaats: "Dat moeten we in de komende weken absoluut vermijden"

20:00
Analist neemt ook Ivan Leko op de korrel: "Zijn uitleg klopt gewoon niet"

Analist neemt ook Ivan Leko op de korrel: "Zijn uitleg klopt gewoon niet"

17:00
3
Dik probleem voor Club Brugge: einde seizoen voor sterkhouder

Dik probleem voor Club Brugge: einde seizoen voor sterkhouder

08:00
5
'Bayern München gaat vol voor tweevoudige kampioen uit de Jupiler Pro League'

'Bayern München gaat vol voor tweevoudige kampioen uit de Jupiler Pro League'

19:40
Opgepast Club Brugge! Het wapen van Union is in vorm: "Ik had het mijn oma beloofd"

Opgepast Club Brugge! Het wapen van Union is in vorm: "Ik had het mijn oma beloofd"

18:00
Jelle Vossen moet nog iets kwijt over Sven Vandenbroeck: "Ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt"

Jelle Vossen moet nog iets kwijt over Sven Vandenbroeck: "Ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt"

19:20
1
Alles is nu al bijna beslist in de Pro League: waar is de fameuze spanning van de Play-Offs gebleven? Analyse

Alles is nu al bijna beslist in de Pro League: waar is de fameuze spanning van de Play-Offs gebleven?

18:40
1
Belgische trainer flink in de clinch met scheidsrechter: hij moest zelfs tegengehouden worden

Belgische trainer flink in de clinch met scheidsrechter: hij moest zelfs tegengehouden worden

17:20
Eden Hazard veegt vergelijking met KDB van tafel: "Een totaal andere speler"

Eden Hazard veegt vergelijking met KDB van tafel: "Een totaal andere speler"

19:05
Voormalig Antwerp-speler Tjaronn Chery haalt keihard uit: "Als je zo wil winnen..."

Voormalig Antwerp-speler Tjaronn Chery haalt keihard uit: "Als je zo wil winnen..."

19:00
"Voor mij waren er in onze generatie Ronaldo, Messi en Neymar, met daarachter Eden Hazard"

"Voor mij waren er in onze generatie Ronaldo, Messi en Neymar, met daarachter Eden Hazard"

18:20
1
🎥 "Fucking wanker!" - Rode Duivel heeft er schitterend antwoord op

🎥 "Fucking wanker!" - Rode Duivel heeft er schitterend antwoord op

17:40
Niet Club Brugge of Union spelen het beste voetbal van het land: "Goal zoals Barcelona of City"

Niet Club Brugge of Union spelen het beste voetbal van het land: "Goal zoals Barcelona of City"

15:30
Marc Degryse ziet Ivan Leko groot risico nemen: "Dan stond hij in de vuurlinie"

Marc Degryse ziet Ivan Leko groot risico nemen: "Dan stond hij in de vuurlinie"

12:00
Wachten op sportief directeur Anderlecht om knoop definitief door te hakken, maar... hij mag ook weg

Wachten op sportief directeur Anderlecht om knoop definitief door te hakken, maar... hij mag ook weg

16:00
Eden Hazard geeft wereldster raad: "Je moet realistisch zijn en toegeven dat het voorbij is"

Eden Hazard geeft wereldster raad: "Je moet realistisch zijn en toegeven dat het voorbij is"

16:30
1
Drijft hij het helemaal op de spits? Romelu Lukaku neemt beslissing die niet goed zal vallen in Napoli

Drijft hij het helemaal op de spits? Romelu Lukaku neemt beslissing die niet goed zal vallen in Napoli

15:00
7
Catastrofe voor Anderlecht: Nathan De Cat niet klaar voor bekerfinale

Catastrofe voor Anderlecht: Nathan De Cat niet klaar voor bekerfinale

14:10
10
Anderlecht heeft er een betrouwbare optie bij: "Zonder hem had de match er anders uitgezien"

Anderlecht heeft er een betrouwbare optie bij: "Zonder hem had de match er anders uitgezien"

14:00
"Union SG veel overtuigender dan Club Brugge"

"Union SG veel overtuigender dan Club Brugge"

11:20
26
Rode Duivel ziet optie van 46 (!) miljoen gelicht, maar... club wil zo snel mogelijk van hem af

Rode Duivel ziet optie van 46 (!) miljoen gelicht, maar... club wil zo snel mogelijk van hem af

12:40
5
Kritiek op Antwerp-coach Oosting wordt luider, zeker over deze tactische keuze

Kritiek op Antwerp-coach Oosting wordt luider, zeker over deze tactische keuze

13:30
4
Vreselijke tragedie: 20-jarige voetballer door het hoofd geschoten na overval op spelersbus

Vreselijke tragedie: 20-jarige voetballer door het hoofd geschoten na overval op spelersbus

13:00
Manchester City maakt Chelsea belachelijk en maakt nog kans op de titel: Doku spreekt

Manchester City maakt Chelsea belachelijk en maakt nog kans op de titel: Doku spreekt

12:21
Analisten over nukkige Club Brugge-ster: "Dat is zijn brandstof"

Analisten over nukkige Club Brugge-ster: "Dat is zijn brandstof"

07:20
2
Anderlecht, Union SG en Club Brugge, maar ook Essevee, Cercle en OH Leuven leveren sterren van het weekend af Analyse

Anderlecht, Union SG en Club Brugge, maar ook Essevee, Cercle en OH Leuven leveren sterren van het weekend af

11:40
1
Kreeg Club Brugge terechte strafschop tegen STVV? Gumienny velt oordeel

Kreeg Club Brugge terechte strafschop tegen STVV? Gumienny velt oordeel

08:40
5
"Gebrek aan respect": gewezen bondscoach Domenico Tedesco krijgt ervan langs

"Gebrek aan respect": gewezen bondscoach Domenico Tedesco krijgt ervan langs

11:00
1
"Dat zegt alles": Philippe Albert zeer streng voor RSC Anderlecht

"Dat zegt alles": Philippe Albert zeer streng voor RSC Anderlecht

10:00
1
🎥 Prachtig! Jean Butez (ex-Antwerp) levert fabelachtige assist af

🎥 Prachtig! Jean Butez (ex-Antwerp) levert fabelachtige assist af

10:31
Marc Degryse verwacht meer van een kampioen, maar: "Ik heb eens naar de cijfers gekeken ..."

Marc Degryse verwacht meer van een kampioen, maar: "Ik heb eens naar de cijfers gekeken ..."

09:00
4
Nóg een record: Vincent Kompany toont andermaal dat hij zijn vertrouwen in de jeugd stelt

Nóg een record: Vincent Kompany toont andermaal dat hij zijn vertrouwen in de jeugd stelt

09:30
Beerschot, Lommel & co (en Dender?) kennen hun kalender voor de rest van het seizoen

Beerschot, Lommel & co (en Dender?) kennen hun kalender voor de rest van het seizoen

08:20
2
Opoku haalt gram na grote misser: Zulte Waregem redt zichzelf én Cercle Brugge

Opoku haalt gram na grote misser: Zulte Waregem redt zichzelf én Cercle Brugge

07:40
2
Primeur voor Union: "Natuurlijk hebben we het erover gehad in de kleedkamer"

Primeur voor Union: "Natuurlijk hebben we het erover gehad in de kleedkamer"

06:30

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

