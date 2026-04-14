🎥 Senne Lammens zwaar aangepakt door zijn eigen kapitein (en niet omwille van de tegengoals)

Senne Lammens slikte twee doelpunten tegen Leeds United, maar dat was niet de reden waarom hij midden in de match een uitbrander kreeg van zijn kapitein Bruno Fernandes. De Portugese aanvallende middenvelder had vooral kritiek op het uitvoetballen van de Belgische doelman.

Na een lange pauze van 24 dagen zonder Premier League-wedstrijd werd Manchester United maandagavond op Old Trafford verrast en geklopt door Leeds United (1-2).

De Mancunians kenden een rampzalige start, met een dubbelslag van Noah Okafor in het eerste halfuur. Een kopbal van Casemiro bracht na de uitsluiting van Lisandro Martinez nog wel de aansluiting in de tweede helft, maar tevergeefs voor de mannen van Michael Carrick, die Aston Villa en Liverpool zien naderen in de strijd om de derde plaats.

Terwijl Sebastiaan Bornauw bij de Peacocks op de bank bleef, beleefde Senne Lammens tussen de palen van Manchester United geen makkelijke avond en kreeg hij bovendien een stevige uitbrander van zijn kapitein, Bruno Fernandes.

Niet zozeer voor de tegengoals op zich — de Rode Duivel verrichtte drie reddingen in de zestien om erger te voorkomen — maar vooral om zijn passing, die de Mancunians enkele keren in de problemen bracht.

De Portugees verborg zijn frustratie niet tegenover Senne Lammens, terwijl United systematisch de bal verloor op de eigen helft. Bruno Fernandes vond duidelijk dat de ex-doelman van Antwerp de verkeerde keuzes maakte in zijn korte opbouw, waardoor zijn ploeg onder druk kwam te staan.





Een van zijn slechte passes richting Yoro stelde Tanaka zelfs in staat hem voorbij te dribbelen en bijna te scoren, maar Lisandro Martinez redde op de lijn. Kortom: een lastige avond voor Senne Lammens, die in de komende weken wellicht zal moeten werken aan zijn passkeuze en zijn distributie met de voet.

Fernandes just had a right go at Lammens over his distribution. The four changes by far the most Carrick has made to a starting XI and it seems to have completely thrown #mufc. — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) April 13, 2026