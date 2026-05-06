📷 Fikse tegenslag voor Antwerp: Standard haalt speler weg op de Bosuil

De oorlog tussen de eersteklassers om jeugdige talenten blijft onverminderd voortgaan. Nu haalt Standard Jasper Palstermans van Royal Antwerp FC binnen.

Toptalent bij Royal Antwerp FC

Jasper Palstermans, geboren op 16 april 2008, was een van de opvallende jonge talenten binnen de jeugdopleiding van Royal Antwerp FC. Hij ontwikkelde zich de voorbije jaren tot een moderne centrale verdediger met een sterk fysiek profiel, een betrouwbaar positiespel en een duidelijke vooruitgang in zijn spelintelligentie.

Hoewel sommige internationale databronnen hem in vroegere seizoenen foutief als flankaanvaller registreerden, bevestigen alle recente competitiedata zijn vaste rol in het hart van de defensie. Zijn lengte van 1,84 meter, gecombineerd met duelkracht en een rustige opbouw, maakt hem bovendien inzetbaar als verdedigende middenvelder wanneer de wedstrijdsituatie daarom vraagt.

Veel speelminuten

Binnen de U18-ploeg van Antwerp groeide Palstermans uit tot een speler die week na week veel speelminuten maakt. In het seizoen 2025-26 verzamelde hij ruim veertienhonderd minuten in achttien competitiewedstrijden, waarin hij ook tot scoren kwam.

Zijn spel kenmerkt zich door een secure eerste bal, een goede timing in intercepties en een natuurlijke rust onder druk. Dat maakt hem niet alleen verdedigend betrouwbaar, maar ook waardevol in de opbouwfase.

Eerste profcontract voor Palstermans

Hoewel hij nog geen marktwaarde heeft op grote internationale platformen en logischerwijs nog geen ervaring heeft in het seniorvoetbal, toonde zijn ontwikkeling en stabiliteit dat hij behoort tot de spelers met doorgroeipotentieel binnen de Antwerp-opleiding.





Maar die stap zal hij op de Bosuil helemaal niet meer zetten. Palstermans trekt nu richting Standard, waar hij meteen ook zijn eerste profcontract getekend heeft, zo laten de Rouches weten in een officiële mededeling aan onze redactie. Hij zal volgend seizoen voor de U23 van Standard spelen.

Veel bewegingen bij talenten

De voorbije dagen raken er enorm veel transfers van talentvolle spelers bekend. Alle topclubs lijken in te zetten om interessante profielen weg te plukken bij andere topploegen uit de Belgische competitie. De transfer van Palstermans is niet de eerste richting volgend seizoen en het zal zeker ook niet de laatste zijn..