Ghana kijkt opvallend vaak naar Anderlecht en Belgische competitie

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Ghana kijkt opvallend vaak naar Anderlecht en Belgische competitie
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ghana heeft een opvallende en deels België-getinte selectie bekendgemaakt voor het oefenduel tegen Mexico. Voor meerdere spelers met een link naar Anderlecht of de Jupiler Pro League levert dat mooi nieuws op.

Goed nieuws voor Francis AmuzuMajeed Ashimeru, Antwi Dacosta én Zulte Waregem-speler Joseph Opoku. Alle vier werden ze opgeroepen voor de nationale ploeg van Ghana voor het aankomende interland tegen Mexico. 

Francis Amuzu droomt al lang van zijn debuut bij de nationale ploeg van Ghana, maar werd nu pas voor het eerst opgeroepen. Hij is nog steeds actief bij het Braziliaanse Gremio, waar hij al 57 wedstrijden speelde. Hij was bovendien goed voor 11 doelpunten en 6 assists in die matchen.

De voormalige pion van Anderlecht werd in Ghana geboren maar kwam snel naar België. Hier speelde hij bij de jeugdploegen van de Rode Duivels maar haalde daar nooit de A-kern. Enkele jaren geleden liet hij verstaan voor Ghana te kiezen. 

Ghana kiest opvallend vaak in Belgische richting voor oefenduel met Mexico

Het blijft toch nationale selectie die ietwat Anderlecht-getint is. Majeed Ashimeru wordt voor het eerst sinds mei vorig jaar opgeroepen, hij heeft al 12 caps bij Ghana achter zijn naam staan. Paars-wit leent hem dit seizoen uit aan RAAL La Louvière.  Bij Anderlecht leek hij nog weinig toekomst te hebben.

Antwi Dacosta, van RSCA Futures, is net als Francis Amuzu een nieuwkomer bij de selectie van Ghana. Hij is een vaste waarde bij de U20 maar wordt nu voor het eerst opgeroepen voor de hoofdmacht van zijn land. 

En de Jupiler Pro League levert ook de laatste nieuwe toevoeging aan de selectie van Ghana, aangezien Joseph Opoku van Zulte Waregem werd opgeroepen. Hij is al actief geweest bij de U20 en versiert op deze manier zijn kansen bij de A-ploeg.

Het zijn allemaal leuke primeurs, maar er moet wel een kanttekening bij gemaakt worden. De selectie die Ghana bekendmaakte is best experimenteel aangezien de interland tegen Mexico op 22 mei zal doorgaan, wanneer er nog Europese competities aan de gang zijn. Het is in ieder geval een laatste kans voor de spelers om zich te tonen voor het WK.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
La Louvière
Francis Amuzu
Majeed Ashimeru
Joseph Opoku

Meer nieuws

"Ik ben terug": Anderlecht-speler laat weer van zich horen na lange lijdensweg

"Ik ben terug": Anderlecht-speler laat weer van zich horen na lange lijdensweg

14:20
Beerschot rekent op uitverkocht stadion: ook Lommel krijgt ferme boost

Beerschot rekent op uitverkocht stadion: ook Lommel krijgt ferme boost

13:14
16
Duitsland en Bayern koken van woede na CL-uitschakeling en richten pijlen op arbitrage

Duitsland en Bayern koken van woede na CL-uitschakeling en richten pijlen op arbitrage

13:00
2
Opnieuw out: toestand van Rode Duivel baart zorgen op een maand van het WK

Opnieuw out: toestand van Rode Duivel baart zorgen op een maand van het WK

12:00
1
Doelman Jari De Busser krijgt duidelijkheid van Club Brugge over mogelijke transfer

Doelman Jari De Busser krijgt duidelijkheid van Club Brugge over mogelijke transfer

12:20
1
OFFICIEEL: Sven Kums maakt opvallende terugkeer naar KAA Gent en pakt uit met komst Jonathan Kindermans

OFFICIEEL: Sven Kums maakt opvallende terugkeer naar KAA Gent en pakt uit met komst Jonathan Kindermans

11:06
3
🎥 Was het penalty of niet voor Bayern München? Het reglement is heel duidelijk

🎥 Was het penalty of niet voor Bayern München? Het reglement is heel duidelijk

11:20
14
"Met dat aantal zou je normaal moeten promoveren": Van Eenoo maakt relaas van seizoen Beerschot

"Met dat aantal zou je normaal moeten promoveren": Van Eenoo maakt relaas van seizoen Beerschot

11:15
1
OFFICIEEL Cercle Brugge geeft profcontract aan ex-speler van KAA Gent

OFFICIEEL Cercle Brugge geeft profcontract aan ex-speler van KAA Gent

09:15
Bayern München strandt in halve finales Champions League: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München strandt in halve finales Champions League: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

10:50
1
Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

09:51
12
Vanwesemael blikt terug op tijd bij Genk: "Hoeveel smurf er nog in mij zit?"

Vanwesemael blikt terug op tijd bij Genk: "Hoeveel smurf er nog in mij zit?"

10:15
Bayern wil vlak na Champions League-domper meteen grote knoop doorhakken: groot nieuws op komst

Bayern wil vlak na Champions League-domper meteen grote knoop doorhakken: groot nieuws op komst

09:45
1
Joos, Sonck en Van der Elst zeer streng voor RSC Anderlecht

Joos, Sonck en Van der Elst zeer streng voor RSC Anderlecht

22:30
Een kans om te grijpen: een van de beste doelmannen van de voorbije Pro League-seizoenen is transfervrij

Een kans om te grijpen: een van de beste doelmannen van de voorbije Pro League-seizoenen is transfervrij

09:15
3
Stevige leegloop dreigt achteraan bij KRC Genk: deze vijf verdedigers kunnen vertrekken

Stevige leegloop dreigt achteraan bij KRC Genk: deze vijf verdedigers kunnen vertrekken

08:50
10
Een duo met Jérémy Doku? Manchester City denkt aan nieuwe Rode Duivel

Een duo met Jérémy Doku? Manchester City denkt aan nieuwe Rode Duivel

08:25
1
Dan Toch? 'Puzzelwerken Taravel maken duidelijk dat alles op de Beker van België wordt gezet'

Dan Toch? 'Puzzelwerken Taravel maken duidelijk dat alles op de Beker van België wordt gezet'

21:40
4
Eindelijk duidelijkheid: Messoudi weet of hij dit weekend langs de lijn mag staan

Eindelijk duidelijkheid: Messoudi weet of hij dit weekend langs de lijn mag staan

08:15
Vincent Kompany haalt stevig uit naar arbitrage na Champions League-uitschakeling tegen PSG

Vincent Kompany haalt stevig uit naar arbitrage na Champions League-uitschakeling tegen PSG

08:00
27
"Competitievervalsing, Club moet kampioen worden": Olivier Deschacht blijft met scherp schieten

"Competitievervalsing, Club moet kampioen worden": Olivier Deschacht blijft met scherp schieten

07:00
46
Eén zaak al heel duidelijk: met Antoine Sibierski gaat het helemaal veranderen op Neerpede Analyse

Eén zaak al heel duidelijk: met Antoine Sibierski gaat het helemaal veranderen op Neerpede

20:40
4
Makelaar van Romelu Lukaku is duidelijk over terugkeer naar Anderlecht

Makelaar van Romelu Lukaku is duidelijk over terugkeer naar Anderlecht

07:21
2
Plots een Europese droom op Sclessin? Dit hebben Epolo en Euvrard te zeggen

Plots een Europese droom op Sclessin? Dit hebben Epolo en Euvrard te zeggen

06:30
Na het doelpuntenfestijn in Parijs is dit het relaas van de terugmatch tussen Bayern en PSG

Na het doelpuntenfestijn in Parijs is dit het relaas van de terugmatch tussen Bayern en PSG

23:00
9
Jérémy Doku koestert grote ambities met de Rode Duivels richting het WK

Jérémy Doku koestert grote ambities met de Rode Duivels richting het WK

22:00
1
Knopen doorgehakt? Deze club wordt kampioen, ook duidelijkheid over Europe Play-offs, promotie en bekerfinale

Knopen doorgehakt? Deze club wordt kampioen, ook duidelijkheid over Europe Play-offs, promotie en bekerfinale

21:00
Als wit konijn mee naar WK? Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen

Als wit konijn mee naar WK? Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen

20:00
4
Goed nieuws voor Rode Duivels? 'Ferme wending in dossier Romelu Lukaku'

Goed nieuws voor Rode Duivels? 'Ferme wending in dossier Romelu Lukaku'

21:20
Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht

Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht

20:20
Anderlecht-CEO Bornauw legt keuze voor Sibierski uit en spreekt ook over Kindermans en... Renard-anekdote Interview

Anderlecht-CEO Bornauw legt keuze voor Sibierski uit en spreekt ook over Kindermans en... Renard-anekdote

15:30
Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af

Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af

20:05
5
Antoine Sibierski is heel duidelijk over zijn eisen: "Fans moeten zich met club kunnen identificeren" Interview

Antoine Sibierski is heel duidelijk over zijn eisen: "Fans moeten zich met club kunnen identificeren"

14:59
2
"Russische roulette, te veel exhibitie": Filip Joos streng voor Bayern en PSG, Sonck en Van der Elst pareren

"Russische roulette, te veel exhibitie": Filip Joos streng voor Bayern en PSG, Sonck en Van der Elst pareren

19:30
4
DONE DEAL: Beveren haalt uit met nu al de vierde(!) topper in 48 uur

DONE DEAL: Beveren haalt uit met nu al de vierde(!) topper in 48 uur

19:15
2
Euvrard verwelkomt twee spelers opnieuw in selectie, maar ook nieuw probleem

Euvrard verwelkomt twee spelers opnieuw in selectie, maar ook nieuw probleem

19:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 09/05 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 10/05 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 10/05 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 08/05 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 10/05 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 10/05 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 7

Nieuwste reacties

Alex Del Piero Alex Del Piero over Duitsland en Bayern koken van woede na CL-uitschakeling en richten pijlen op arbitrage Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Was het penalty of niet voor Bayern München? Het reglement is heel duidelijk Alex Del Piero Alex Del Piero over Opnieuw out: toestand van Rode Duivel baart zorgen op een maand van het WK Admiraal F Admiraal F over "Competitievervalsing, Club moet kampioen worden": Olivier Deschacht blijft met scherp schieten FELIX25 FELIX25 over Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen Piereke. Piereke. over 📷 Fikse tegenslag voor Antwerp: Standard haalt speler weg op de Bosuil Joske89 Joske89 over Een kans om te grijpen: een van de beste doelmannen van de voorbije Pro League-seizoenen is transfervrij Goro Goro over Beerschot rekent op uitverkocht stadion: dit is de tussenstand van de ticketverkoop Andreas2962 Andreas2962 over Vincent Kompany haalt stevig uit naar arbitrage na Champions League-uitschakeling tegen PSG arteveldestad arteveldestad over Sven Kums maakt opvallende terugkeer naar KAA Gent Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved