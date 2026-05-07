Ghana kijkt opvallend vaak naar Anderlecht en Belgische competitie

Ghana heeft een opvallende en deels België-getinte selectie bekendgemaakt voor het oefenduel tegen Mexico. Voor meerdere spelers met een link naar Anderlecht of de Jupiler Pro League levert dat mooi nieuws op.

Goed nieuws voor Francis Amuzu, Majeed Ashimeru, Antwi Dacosta én Zulte Waregem-speler Joseph Opoku. Alle vier werden ze opgeroepen voor de nationale ploeg van Ghana voor het aankomende interland tegen Mexico.

Francis Amuzu droomt al lang van zijn debuut bij de nationale ploeg van Ghana, maar werd nu pas voor het eerst opgeroepen. Hij is nog steeds actief bij het Braziliaanse Gremio, waar hij al 57 wedstrijden speelde. Hij was bovendien goed voor 11 doelpunten en 6 assists in die matchen.

De voormalige pion van Anderlecht werd in Ghana geboren maar kwam snel naar België. Hier speelde hij bij de jeugdploegen van de Rode Duivels maar haalde daar nooit de A-kern. Enkele jaren geleden liet hij verstaan voor Ghana te kiezen.

Het blijft toch nationale selectie die ietwat Anderlecht-getint is. Majeed Ashimeru wordt voor het eerst sinds mei vorig jaar opgeroepen, hij heeft al 12 caps bij Ghana achter zijn naam staan. Paars-wit leent hem dit seizoen uit aan RAAL La Louvière. Bij Anderlecht leek hij nog weinig toekomst te hebben.

Antwi Dacosta, van RSCA Futures, is net als Francis Amuzu een nieuwkomer bij de selectie van Ghana. Hij is een vaste waarde bij de U20 maar wordt nu voor het eerst opgeroepen voor de hoofdmacht van zijn land.





En de Jupiler Pro League levert ook de laatste nieuwe toevoeging aan de selectie van Ghana, aangezien Joseph Opoku van Zulte Waregem werd opgeroepen. Hij is al actief geweest bij de U20 en versiert op deze manier zijn kansen bij de A-ploeg.

Het zijn allemaal leuke primeurs, maar er moet wel een kanttekening bij gemaakt worden. De selectie die Ghana bekendmaakte is best experimenteel aangezien de interland tegen Mexico op 22 mei zal doorgaan, wanneer er nog Europese competities aan de gang zijn. Het is in ieder geval een laatste kans voor de spelers om zich te tonen voor het WK.