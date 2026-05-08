Anderlecht haalt "economische onzekerheid" aan als reden om abonnementsprijzen niet te verlagen, fans kwaad

Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
De discussie rond de abonnementsprijzen bij Anderlecht blijft voor beroering zorgen bij de achterban van paars-wit. Nadat de club bekendmaakte dat de prijzen voor volgend seizoen ongewijzigd blijven, ondanks het lagere aantal thuiswedstrijden, trok de Fan Council aan de alarmbel.

In een stevige mail aan het bestuur vroegen de supportersvertegenwoordigers om uitleg én een herziening van de beslissing. Ondertussen heeft de club gereageerd met een uitgebreide motivatie, al lijkt die uitleg de onvrede bij een deel van de supporters voorlopig niet volledig weg te nemen.

De frustratie bij de achterban ontstond nadat duidelijk werd dat abonnees volgend seizoen minder competitiewedstrijden in het Lotto Park zullen krijgen, terwijl de prijzen identiek blijven aan die van vorig seizoen. Voor veel supporters voelt dat aan als een verborgen prijsverhoging. In hun brief aan het bestuur sprak de Fan Council zelfs van “een gebrek aan respect voor de trouwe fans die week na week hun club blijven steunen, zowel sportief als financieel”.

Volgens de supporters ligt het probleem niet enkel bij de prijs zelf, maar vooral bij het principe. “Concreet betalen supporters meer per wedstrijd, terwijl ze minder voetbal krijgen”, klonk het scherp. De Fan Council benadrukte bovendien dat er nauwelijks communicatie of overleg was over de beslissing. Dat de supportersvertegenwoordiging niet vooraf werd geïnformeerd of betrokken, viel bijzonder slecht.

In de mail aan het bestuur eisten de supporters dan ook een duidelijke uitleg over de beslissing, een mogelijke herziening van de abonnementsprijzen in verhouding tot het aantal wedstrijden en een structureel betere communicatie tussen club en supporters. “Supporters zijn geen vanzelfsprekende inkomstenbron. Zij vormen het hart van de club”, schreef de Fan Council.

Achter de schermen bleef het overleg intussen doorgaan. De supporters benadrukken dat ze dagelijks in contact staan met de club om de belangen van de fans te verdedigen. Tegelijk wilden ze hun achterban ook informeren over het antwoord dat ze inmiddels van Anderlecht ontvingen.

Daarin bevestigt de club dat de abonnementsprijzen bewust ongewijzigd blijven. Volgens Anderlecht kwam die beslissing er na “zorgvuldig intern overleg” en speelt vooral de economische onzekerheid binnen het Belgische voetbal een grote rol. De club verwijst onder meer naar de hervormingen binnen de Belgian Pro League, waardoor het aantal thuiswedstrijden vermindert, maar tegelijk ook de toekomstige competitieformats nog niet volledig vastliggen.

Daarnaast wijst Anderlecht op bredere financiële zorgen. Zo zouden de inkomsten uit tv-gelden vanaf 2027 onzeker zijn en verwacht de club ook minder inkomsten uit hospitality en commerciële activiteiten door het lagere aantal wedstrijden. Volgens het bestuur laat de huidige economische context daarom geen prijsverlaging toe.

Opvallend is dat Anderlecht in zijn antwoord ook verwijst naar de andere projecten binnen de clubstructuur. Volgens paars-wit zouden lagere abonnementsprijzen mogelijk gevolgen hebben voor de investeringen in onder meer RSCA Futures en RSCA Women. Om die continuïteit te bewaren, werd ervoor gekozen de huidige tarieven te behouden.

Wat de communicatie betreft, verdedigt de club zich eveneens. Anderlecht stelt dat tijdens eerdere overlegmomenten met de Fan Council al werd aangegeven dat een prijsdaling “quasi nihil” was, ook al was de beslissing toen nog niet officieel genomen. Bovendien zouden supporters die hun abonnement via maandelijkse formule al verlengden, al langer op de hoogte geweest zijn van de prijzen.

Toch lijkt het debat daarmee niet afgesloten. Veel supporters begrijpen de economische uitleg van de club, maar vinden dat de timing en sportieve context het bijzonder moeilijk maken om begrip op te brengen. Zeker na een seizoen waarin de resultaten zwaar tegenvallen en de kloof tussen club en achterban steeds groter lijkt te worden.
 

